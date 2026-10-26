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Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για την αγορά πρώτης κατοικίας φιλοδοξεί να δημιουργήσει το «Σπίτι μου 3», το οποίο σχεδιάζεται να τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2027, με συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ.

Το νέο στεγαστικό πρόγραμμα προβλέπει χαμηλότοκα δάνεια έως 230.000 ευρώ για την απόκτηση κατοικίας αξίας μέχρι 300.000 ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα ωφελήσει περίπου 20.000 πολίτες.

Η βασική διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς αφορά τη διεύρυνση της ομάδας των δυνητικών δικαιούχων. Μεγαλύτερες ηλικίες και οικογένειες με αυξημένα εισοδήματα θα αποκτήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής, εφόσον πληρούν τους όρους που θα καθοριστούν.

Το πρόγραμμα επιχειρεί να απαντήσει στις δυσκολίες πρόσβασης στην ιδιοκατοίκηση, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά ακινήτων απαιτεί σημαντικά κεφάλαια και η εξασφάλιση στεγαστικού δανείου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την απόκτηση κατοικίας.

Δάνειο έως 230.000 ευρώ – Το νέο πλαίσιο χρηματοδότησης

Το σημαντικότερο οικονομικό χαρακτηριστικό του «Σπίτι μου 3» είναι το ανώτατο ποσό στεγαστικού δανείου των 230.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση θα αφορά την αγορά πρώτης κατοικίας, με μέγιστη επιλέξιμη αξία ακινήτου τις 300.000 ευρώ.

Η διάκριση ανάμεσα στα δύο ποσά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το μέγιστο επιτρεπόμενο τίμημα δεν ταυτίζεται με το ποσό που μπορεί να χορηγηθεί μέσω του προγράμματος.

Η διαφορά μεταξύ της αξίας αγοράς και της χρηματοδότησης θα πρέπει να καλύπτεται με τον τρόπο που θα οριστεί από τους τελικούς όρους και την αξιολόγηση του δανείου.

Το χαμηλότοκο καθεστώς αποτελεί βασικό κίνητρο συμμετοχής, καθώς περιορίζει το κόστος εξυπηρέτησης σε σύγκριση με μια συμβατική χρηματοδότηση, ανάλογα με τους όρους που θα ισχύσουν.

Οι ακριβείς προϋποθέσεις δανειοδότησης και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Δικαιούχοι έως 55 ετών και μεγαλύτερα εισοδηματικά όρια

Η διεύρυνση του ηλικιακού ορίου αποτελεί μία από τις πιο ουσιαστικές αλλαγές του προγράμματος.

Στο νέο πλαίσιο προβλέπεται συμμετοχή πολιτών ηλικίας 25 έως 55 ετών, έναντι ανώτατου ορίου 50 ετών στο «Σπίτι μου ΙΙ».

Η επέκταση αυτή δίνει πρόσβαση σε υποψήφιους αγοραστές που είχαν αποκλειστεί λόγω ηλικίας, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούσαν να ενδιαφέρονται για την αγορά πρώτης κατοικίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις οικογένειες με παιδιά, μέσα από την αύξηση των εισοδηματικών ορίων.

Για τα ζευγάρια, το προβλεπόμενο όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, με πρόσθετη προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Αυτό σημαίνει ότι ένα ζευγάρι με ένα παιδί θα μπορεί να έχει εισόδημα έως 42.000 ευρώ, ενώ για δύο παιδιά το αντίστοιχο όριο ανεβαίνει στις 49.000 ευρώ.

Για οικογένεια με τρία παιδιά, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 56.000 ευρώ.

Διαφορετική πρόβλεψη υπάρχει για τις μονογονεϊκές οικογένειες, όπου το βασικό όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ.

Για κάθε εξαρτώμενο παιδί μετά το πρώτο προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 7.000 ευρώ.

Έτσι, μια μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά θα έχει προβλεπόμενο όριο 46.000 ευρώ, ενώ με τρία παιδιά το ποσό αυξάνεται στις 53.000 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο, το νέο πρόγραμμα επιδιώκει να καλύψει μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών που χρειάζονται στεγαστική χρηματοδότηση.

Μεγαλύτερα ακίνητα για πολύτεκνες οικογένειες

Εκτός από την ηλικία και το εισόδημα, αλλαγές προβλέπονται και στο μέγεθος των επιλέξιμων κατοικιών.

Το υφιστάμενο πλαίσιο προβλέπει όριο 150 τετραγωνικών μέτρων, ωστόσο στο «Σπίτι μου 3» σχεδιάζεται προσαύξηση 10 τ.μ. για κάθε παιδί πέραν των τεσσάρων.

Για παράδειγμα, οικογένεια με πέντε παιδιά θα μπορεί να αναζητήσει κατοικία έως 160 τ.μ., ενώ με έξι παιδιά το όριο θα διαμορφώνεται στα 170 τ.μ.

Η αλλαγή αναγνωρίζει τις αυξημένες στεγαστικές ανάγκες των πολύτεκνων νοικοκυριών, χωρίς να μεταβάλλεται το ανώτατο όριο αξίας των 300.000 ευρώ.

Πώς θα χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα των 2 δισ. ευρώ

Η χρηματοδότηση του νέου κύκλου θα στηριχθεί σε τρεις διαφορετικές πηγές.

Συγκεκριμένα, 500 εκατ. ευρώ προβλέπεται να προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ακόμη 500 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από τους πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή 1 δισ. ευρώ, θα καλυφθεί από το τραπεζικό σύστημα.

Η συγκεκριμένη διάρθρωση επιτρέπει τη συνδυασμένη αξιοποίηση δημόσιων και τραπεζικών κεφαλαίων, ώστε να δημιουργηθεί μεγαλύτερη δυνατότητα στεγαστικής χρηματοδότησης.

Το «Σπίτι μου 3» αποτελεί συνέχεια των δύο προηγούμενων προγραμμάτων, με τον δεύτερο κύκλο να έχει ήδη συμβάλει στην απόκτηση κατοικίας από περισσότερους από 14.100 πολίτες.

Η μέση ηλικία των δικαιούχων του «Σπίτι μου ΙΙ» ήταν 38 έτη, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία της συγκεκριμένης παρέμβασης για όσους επιχειρούν να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία.

Παράλληλα, τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί για τα ακίνητα των προηγούμενων προγραμμάτων δεν δείχνουν διαφορετική εξέλιξη των τιμών τους σε σχέση με την ευρύτερη κτηματαγορά.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις και τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Η ενεργοποίηση του «Σπίτι μου 3» τοποθετείται στις αρχές του 2027, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων.

Πριν από την εφαρμογή του αναμένεται να καθοριστούν οι διαδικασίες συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι τελικοί όροι χορήγησης των δανείων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξετάσουν εάν πληρούν τα νέα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και εάν η κατοικία που επιθυμούν βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων αξίας και επιφάνειας.

Το βασικό στοίχημα είναι να μετατραπεί η διεύρυνση των δικαιούχων σε πραγματική πρόσβαση στην πρώτη κατοικία, μέσα από προσιτή χρηματοδότηση και διαθέσιμα ακίνητα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νοικοκυριών.

Με προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ και στόχο περίπου 20.000 ωφελουμένους, ο τρίτος κύκλος φιλοδοξεί να ενισχύσει την ιδιοκατοίκηση, διευρύνοντας ουσιαστικά το πεδίο των πολιτών που μπορούν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι.