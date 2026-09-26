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Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα εισαγάγει ένα νέο πρόγραμμα δανείων για να βοηθήσει αγοραστές πρώτης κατοικίας να αποκτήσουν νεόδμητα σπίτια, καθώς ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ επιδιώκει να ενισχύσει την κατασκευή κατοικιών και να διευκολύνει την απόκτηση ακινήτου. Το βρετανικό σχέδιο θυμίζει κάπως το ελληνικό πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», καθώς και τα δύο επιχειρούν να διευκολύνουν την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω κρατικά υποστηριζόμενης χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε αγοραστές που θα μπορούν να καταβάλουν προκαταβολή μόλις 2,5%, ενώ θα προβλέπει κρατικό δάνειο που θα αντιστοιχεί στο 20% της αξίας του ακινήτου.

Οι λεπτομέρειες του μέτρου αναμένεται να παρουσιαστούν από τον Υπουργό Οικονομικών Τζον Χίλι στον προϋπολογισμό του επόμενου μήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εργατικού Κόμματος. Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα προέλθει από περικοπές σε άλλες κρατικές δαπάνες.

Το πακέτο του Μπέρναμ, με την ονομασία «Your First Home», επαναφέρει ουσιαστικά την προσέγγιση του προγράμματος «Help to Buy», το οποίο είχε θεσπιστεί από τον πρώην Συντηρητικό υπουργό Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν και λειτούργησε για μία δεκαετία, από το 2013.

Πρόσφατη κυβερνητική αξιολόγηση του Help to Buy κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα ενίσχυσε τόσο την οικονομική προσιτότητα της κατοικίας όσο και την προσφορά νέων ακινήτων.

Το αρχικό Help to Buy κόστισε περίπου 30 δισ. λίρες στα δέκα χρόνια λειτουργίας του, ενώ απέφερε περίπου 27 δισ. λίρες από αποπληρωμές δανείων και έσοδα, σύμφωνα με την κυβερνητική αξιολόγηση. Η ίδια αξιολόγηση υπολόγισε σε περίπου 25 δισ. λίρες την καθαρή κοινωνική αξία του προγράμματος, αποδίδοντάς την στα οφέλη από την αύξηση της προσφοράς ποιοτικών κατοικιών.

Στο νέο πρόγραμμα, οι κατασκευαστές θα συνεισφέρουν επίσης στο κόστος λειτουργίας, ενώ τα δάνεια που θα χορηγούνται θα διαθέτουν αρχική περίοδο κατά την οποία δεν θα επιβαρύνονται με τόκους.

«Πάρα πολλοί νέοι δυσκολεύονται με το κόστος της στέγασης, με πολλούς να εγκαταλείπουν την ελπίδα ότι θα αποκτήσουν ποτέ ένα σπίτι που θα μπορούν να αποκαλούν δικό τους», υποστήριξε ο Βρετανός πρωθυπουργός. «Θα παρέμβουμε για να βοηθήσουμε περισσότερους αγοραστές πρώτης κατοικίας να κάνουν το πρώτο βήμα στην αγορά ακινήτων, ιδιαίτερα εκείνους που δεν μπορούν να βασιστούν στην οικονομική βοήθεια της οικογένειάς τους».

Η προεγγραφή για το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει έως το τέλος του 2026.

Η ανακοίνωση έγινε στην έναρξη του ετήσιου συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος στο Λίβερπουλ, όπου ο Μπέρναμ επιδιώκει να αξιοποιήσει την πρόσφατη βελτίωση των δημοσκοπικών επιδόσεων του κόμματος και να διατηρήσει τη θετική δυναμική που έχει καταγραφεί από τότε που ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Ιούλιο.

Σημειωτέον ότι το σχέδιο έρχεται σε ένα διάστημα που η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση και της υλοποίησης της βασικής της δέσμευσης για την κατασκευή 1,5 εκατ. νέων κατοικιών έως το 2029.

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