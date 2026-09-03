Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στον εκσυγχρονισμό του χιονοδρομικού κέντρου στο Μέτσοβο με επιπλέον δραστηριότητες και στόχο τη δημιουργία ενός ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού προορισμού με επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους επιδιώκει το ίδρυμα Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα.

Αυτό επισημαίνεται, μεταξύ άλλων στη μελέτη σκοπιμότητας που συνοδεύει το φάκελο του έργου για τη «Λειτουργία, αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου χιονοδρομικού κέντρου Μετσόβου, που θα αναπτύσσεται σε έκταση 216.182 τ.μ., στη θέση «Καρακόλι», της Κοινότητας Μετσόβου στην Περιφέρεια Ηπείρου», με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου το ίδρυμα, το οποίο κλείνει αισίως 80 χρόνια παρουσίας στην περιοχή, από το 1947.

Ο φακέλος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τέθηκε από χθες σε δημόσια διαβούλευση έως τις 14 Οκτωβρίου. Το χιονοδρομικό κέντρο λειτουργεί από το 1969 και είναι εγκατεστημένο στη θέση «Καρακόλι» Μετσόβου και για το λόγο αυτό είναι και γνωστό ως «Χιονοδρομικό Κέντρο Καρακολίου».

Βρίσκεται σε απόσταση 150 μέτρων από την πόλη του Μετσόβου και περίπου 60 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα, ενώ επεκτείνεται σε υψόμετρο από 1.340 έως 1.520 μέτρα και διαθέτει τρεις πίστες συνολικού μήκους 2,2 χιλιομέτρων. Η έκτασή του βρίσκεται εκτός περιοχής Natura κι εντός δημοτικής δασικής έκτασης, ενώ «στόχος των ανθρώπων του ιδρύματος», όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά «είναι ο εκσυγχρονισμός διατηρώντας πάντα τον παραδοσιακό και πρώτο στην Ελλάδα, αναβατήρα, με την παράλληλη ανάδειξη του κάλλους του τοπίου και της φύσης της ευρύτερης περιοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».

Ειδικότερα, με τη μελέτη προβλέπονται τα εξής:

– Αναβάθμιση των υφιστάμενων διαδρομών με σκοπό την πιο άνετη πεζοπορία και την ποδηλατοδρομία

– Διαμόρφωση νέων διαδρομών για την ανάδειξη του κάλλους, αλλά και τη μελέτη της φύσης

– Δημιουργία χώρων ψυχαγωγίας και αθλοπαιδιών

– Λειτουργία ενός δεύτερου χώρου για την παροχή σνακ και καφέ, στην κορυφή του βουνού, προσφέροντας πανοραμική θέα στους επισκέπτες με συνολικό εμβαδόν των εγκαταστάσεων αυτών 159,46τ.μ. Να σημειωθεί ότι υπάρχει ο συγκεκριμένος χώρος αλλά θα ανακατασκευαστεί και θα επεκταθεί.

Το χιονοδρομικό διαθέτει έναν μονοθέσιο εναέριο χιονοδρομικό αναβατήρα με σταθερή κλέμα ο οποίος κατασκευάστηκε από την Ελβετική εταιρεία Habbeger AG Thun το 1968. Από τότε μέχρι και σήμερα το κέντρο παραμένει υπό την εκμετάλλευση του Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα, το οποίο διαχειρίζεται και άλλες υποδομές του Μετσόβου (Αρχοντικό Τοσίτσα, βιβλιοθήκη κ.α.).

Στόχος και σκοπιμότητα

«Η λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με τους κατευθυντήριους στόχους που έχουν τεθεί από το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) Ηπείρου, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Μετσόβου κ.α. Μάλιστα, ενισχύει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από τους κατευθυντήριους αυτούς στόχους κυρίως στον τομέα του αγροτουρισμού», αναφέρεται στη ΜΠΕ.

Ως προς τη συσχέτιση της δραστηριότητας με άλλες παρόμοιες, όπως επισημαίνεται στο φάκελο της ΜΠΕ, στην ευρύτερη περιοχή Μετσόβου-Ανηλίου, λειτουργούν άλλα δύο χιονοδρομικά κέντρα: Οι Πολιτσιές (Προφήτης Ηλίας, υψόμετρα 1.360- 1.620μ), σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από το Μέτσοβο, με εύκολες πίστες και μικρό μήκος, σαλέ με εστιατόριο και καφέ, σχολές σκι, καταστήματα ενοικίασης καθώς επίσης και ο Ζυγός- Ανήλιο (υψόμετρα 1.680-1.850μ), που διαθέτει ένα εναέριο διθέσιο αναβατήρα 700 μέτρων, δύο συρόμενα και δύο baby lifts. Η πίστα δρόμου αντοχής είναι 5 έως 10 χλμ. μήκους εντός δημοτικής δασικής έκτασης.

«Στόχος των ανθρώπων του Ιδρύματος είναι ο εκσυγχρονισμός του Χιονοδρομικού Κέντρου, διατηρώντας πάντα τον παραδοσιακό και πρώτο στην Ελλάδα, αναβατήρα, με την παράλληλη ανάδειξη του κάλλους του τοπίου και της φύσης της ευρύτερης περιοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Παράλληλο στόχο αποτελεί και η προστασία – ανάδειξη της υφιστάμενης βλάστησης και πανίδας της περιοχής, με αποτέλεσμα οι όποιες επεμβάσεις, που τυχόν απαιτηθεί να γίνουν, να είναι ήπιας μορφής. Στα πλαίσια των ανωτέρω στόχων παρατίθεται μια σειρά από προτάσεις, που το ίδρυμα υποβάλλει, ώστε το Χιονοδρομικό Κέντρο Μετσόβου να καταστεί πόλος έλξης για όλους τους επισκέπτες, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έχοντας αποκτήσει το ρόλο ενός εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού προορισμού. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις και έργα, στην κορυφή, το δάσος, την πίστα του σκι, στη βάση, καθώς και σε γενικές υποδομές και εξοπλισμό. Ως προς την κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων προβλέπονται ενδεικτικά συνολικά εννέα σταθμοί δράσης και αναψυχής «μικρής κλίμακας και ήπιου χαρακτήρα», όπως υποστηρίζεται, κατά μήκος των μονοπατιών, απόλυτα εναρμονισμένοι με το δάσος και με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον (ξύλο, σχοινί, ανακυκλωμένα υλικά). Επιπλέον, προβλέπονται συνολικά τρία σημεία για την τροφοδοσία πόσιμου νερού στους επισκέπτες, με βρύσες από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον (πέτρα, ανακυκλωμένα υλικά), σημεία για τη συλλογή σκουπιδιών, με χωριστό κάδο για ανακυκλώσιμα υλικά, σήμανση χώρου και διαφορετικών μονοπατιών, υλικά ασφάλειας μονοπατιών, σήμανση χρήσεων και σημείων ειδικού ενδιαφέροντος με ψηφιακά μέσα (QR codes, ψηφιακό χάρτη κ.α..

Ως προς τη βάση του ιστορικού τελεφερίκ Τοσίτσα «ήταν ανέκαθεν ένας τόπος συνάντησης για τους Μετσοβίτες αλλά και για τους επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου. Ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και η αναβάθμιση των υπηρεσιών εστίασης και υγιεινής που προσφέρουν, θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής μας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: α) μικρότερο αποτύπωμα ρύπων και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, β) σεβασμός στην ιστορικότητα του κτιρίου, γ) συμπερίληψη όλων των επισκεπτών (διαφορετικές ηλικίες, ΑμεΑ κα). Δίπλα στο εστιατόριο, θα δημιουργηθεί υπαίθριος χώρος με παιχνίδια παιδικής χαράς για την ψυχαγωγία παιδιών διαφορετικών ηλικιών σε συνθήκες ασφάλειας».

Στη ΜΠΕ αναφέρεται ότι από τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου προκύπτουν όλο το χρόνο θετικές συνέπειες όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού, από την επισκεψιμότητα στην πόλη του Μετσόβου και στις γύρω περιοχές, στους χώρους εστίασης και αναψυχής και στους χώρους πώλησης τουριστικών ειδών. Έμμεσες θετικές συνέπειες προκύπτουν και στον πρωτογενή τομέα της περιοχής λόγω της αυξημένης πώλησης τοπικών αγροτικών προϊόντων. Για την εύρυθμη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου και των συνοδών δραστηριοτήτων (χώρος εστίασης, καφετέρια) απαιτείται το κατάλληλο προσωπικό δημιουργώντας έτσι συνθήκες ακόμα και για 20 θέσεις εργασίας.

Διαβάστε ακόμη

ΖeniΘ: Νέο μοντέλο ανάπτυξης πέρα από την πώληση ενέργειας – Ο στόχος για το 2030

H εταιρία που μοιράζει μπόνους 100 εκατ. στους υπαλλήλους της

«Lucky A.T.M.»: Ξανά στο σφυρί το σκάφος του Καλογρίτσα με τιμή… σοκ (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ