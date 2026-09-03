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Τέσσερα χρόνια μετά τον τελευταίο άγονο πλειστηριασμό, τον Ιούλιο του 2022, το σκάφος αναψυχής του άλλοτε κραταιού εργολάβου Χρήστου Καλογρίτσα οδεύει ξανά προς το ηλεκτρονικό σφυρί.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου, -εκτός εάν μέχρι τότε προκύψει αναστολή-, με επισπεύδουσα, για μια ακόμη φορά, τη Μαρίνα Ζέας Α.Ε.

Η τιμή… σοκ και το ιστορικό

Αυτό όμως που διαφοροποιεί την τωρινή διαδικασία σε σχέση με τις προηγούμενες είναι η τιμή πρώτης προσφοράς, η οποία έχει οριστεί στο ποσό των μόλις …10.000 ευρώ. Και τούτο, όταν στους πλειστηριασμούς προ τετραετίας ήταν στις 150.000 ευρώ.

Κάτι που σημαίνει ότι ακόμη κι αν πουληθεί το σκάφος σε αυτή την τιμή, τα χρήματα του τιμήματος δεν επαρκούν ούτε για την εξόφληση της απαίτησης της Μαρίνας Ζέας, η οποία ανέρχεται στις 33.615,57 ευρώ.

Το «Lucky A.T.M.» ανήκε στην Orion Yachting Limited, με έδρα στο Λονδίνο, βασική μέτοχος (και εκπρόσωπος στην Ελλάδα) της οποίας είναι η κυρία Μικελίνα Καλογρίτσα, η ιταλικής καταγωγής σύζυγος του Χρήστου Καλογρίτσα.

Η οφειλέτιδα εταιρεία Orion Yachting Limited, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2007, με αντικείμενο δραστηριότητας τις θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές επιβατών ενώ φαίνεται να έχει λυθεί από τον Μάρτιο του 2018.

Το υπό αγγλική σημαία σκάφος αναψυχής “Lucky A.T.M.”, τύπου Admiral, είναι κατασκευασμένο από ξύλο και ναυπηγήθηκε το 1974 στην Ιταλία, από τα ναυπηγεία Cantieri Navalidi La Vagna. Έτσι, η…ηλικία του φτάνει πλέον τα 52 χρόνια.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του, έχει μήκος 26,50 μέτρων, πλάτος 6,50 μέτρων και βύθισμα 2,50 μέτρων (ολικής χωρητικότητας 68,12 Κ.Ο.Χ.), ενώ φέρει δύο μηχανές εσωτερικής καύσης MTU συνολικής ιπποδύναμης 2.909,40 kW.

Το yacht κατασχέθηκε από τη Μαρίνα Ζέας Α.Ε. αρχικά τον Φεβρουάριο του 2020 για απαίτηση 23.867,65 ευρώ και προγραμματίστηκε να βγει σε πλειστηριασμό την 1 Απριλίου 2020, με επισπεύδουσα την ίδια και με τιμή πρώτης προσφοράς στις 120.000 ευρώ.

Ο πλειστηριασμός δεν έγινε λόγω της πανδημίας και επαναπρογραμματίστηκε για τις 8 Σεπτεμβρίου 2021, οπότε και πάλι ανεστάλη. Στο μεταξύ μεσολάβησε προσφυγή (ασφαλιστικά μέτρα) από την οφειλέτιδα εταιρεία και το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά διέταξε την αύξηση της τιμής εκκίνησης στις 150.000 ευρώ.

Με αυτή την τιμή βγήκε στις 6 Απριλίου 2022 στο σφυρί, αλλά ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών.

Ακολούθησε επαναληπτικός πλειστηριασμός με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς (150.000 ευρώ) στις 27 Ιουλίου 2022, που και αυτός κατέληξε άγονος.

Έκτοτε δεν φαίνεται να υπήρξαν άλλες κινήσεις, ενώ το χρέος προς τη Μαρίνα Ζέας αυξανόταν. Έτσι, φτάνουμε στον νέο πλειστηριασμό για τις 16 Σεπτεμβρίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σκάφος, σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Βαρών του Νηολογίου Λονδίνου, δεν φέρει βάρη.

Η νέα εκτίμηση

Με βάση τα αναφερόμενα στην κατασχετήρια έκθεση, το «Lucky A.T.M.» εξακολουθεί να βρίσκεται δεμένο στην προβλήτα HG, στη Μαρίνα Ζέας Πειραιά, ενώ, στο πλαίσιο της διαδικασίας του πλειστηριασμού, έγινε νέα επιθεώρησή του τον Ιούνιο του 2026.

«Κατά τη μετάβασή μας σ΄ αυτό και σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του επιθεωρητή, ναυπηγού μηχανολόγου μηχανικού κ. Σπύρου Βολονάκη, διαπιστώθηκαν τα εξής: Το σκάφος βρέθηκε ευσταθές και μακροσκοπικά παρατηρήθηκε ύπαρξη αυξημένης μαλακής και σκληρής θαλάσσιας ρύπανσης. Επίσης υφίσταται βοηθητική πνευστή λέμβος με εξωλέμβια μηχανή για το οποίο δεν έγινε περαιτέρω έλεγχος αυτού ούτε της φέρουσας μηχανής. Το σκάφος κρίνεται μη αξιόπλοο λόγω λήξης των σχετικών πιστοποιητικών του».

Δηλαδή, έγινε μακροσκοπική εξέταση καθώς, όπως αναφέρεται σχετικά, δεν κατέστη δυνατή η είσοδος λόγω απουσίας κατάλληλης κλίμακας.

Επίσης η εκτίμηση του σκάφους και των μηχανών έγιναν αποκλειστικά με βάση τον τύπο και την χρονολογία κατασκευής.

Βασικό στοιχείο, ωστόσο, αποτελεί το γεγονός ότι κρίνεται μη αξιόπλοο καθώς τα πιστοποιητικά του (έγγραφο Transcript of Registry of a British ship) έχουν λήξει από τις 17 Ιουλίου 2022.

Έτσι, όπως τονίζεται, «σύμφωνα με την παρούσα κατάστασή του, τη χρονολογία ναυπήγησης και τις τρέχουσες εμπορικές αξίες στην αγορά, η εμπορική αξία του εκτιμάται στο ποσό των 10.000 ευρώ». Στο ίδιο ποσό ορίστηκε και η τιμή πρώτης προσφοράς.

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