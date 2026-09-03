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Σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, που δεν θα στηρίζεται αποκλειστικά στην πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, προσανατολίζεται η ΖeniΘ. Με ορίζοντα το 2030, η εταιρεία σχεδιάζει να διευρύνει τη δραστηριότητά της στις υπηρεσίες ενεργειακής αποδοτικότητας, στις αντλίες θερμότητας και στις ενεργειακές αναβαθμίσεις, αξιοποιώντας παράλληλα την παρουσία της Plenitude στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

Όπως ανέφερε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της ΖeniΘ, Fabio Quaranta, σε ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους του τύπου, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στους εναλλακτικούς παρόχους. Ως βασικούς παράγοντες ανέδειξε την υψηλή συγκέντρωση της λιανικής αγοράς, την ταχεία ανάπτυξη των ΑΠΕ, τις ανάγκες αναβάθμισης των δικτύων και την αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Όπως σημείωσε, το υψηλό μερίδιο που εξακολουθεί να διατηρεί ο δεσπόζων προμηθευτής διαφοροποιεί την Ελλάδα από άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Για τη ΖeniΘ, η εικόνα αυτή δείχνει ότι η απελευθέρωση της αγοράς δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι παραμένει χώρος για την ενίσχυση των εναλλακτικών παρόχων.

Η επόμενη φάση του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν θα είναι μόνο μια μάχη τιμών και μεριδίων. Θα κριθεί από την ικανότητα των εταιρειών να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις, να αναπτύσσουν γρήγορα νέα προϊόντα και να οικοδομούν μια πιο σταθερή σχέση με τον πελάτη.

Η πίεση από τα φθηνά σταθερά τιμολόγια

Η τιμή, πάντως, παραμένει καθοριστικός παράγοντας για τις επιλογές των καταναλωτών. Περίπου οι μισές νέες συμβάσεις που συνάπτει η ΖeniΘ αφορούν σταθερά, «μπλε» τιμολόγια, αν και η αναλογία αλλάζει ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Σχολιάζοντας τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές σταθερών προϊόντων που προσφέρει η ΔΕΗ, ο κ. Quaranta υποστήριξε ότι κινούνται χαμηλότερα από το κόστος ενέργειας. Όπως εκτίμησε, τέτοιες προσφορές ασκούν πίεση σε ολόκληρη την αγορά και αναγκάζουν τις υπόλοιπες εταιρείες να επανεξετάζουν την εμπορική τους πολιτική.

Η ΖeniΘ επιδιώκει να διατηρεί ανταγωνιστικά τα προϊόντα της, χωρίς όμως να στηρίζει τη στρατηγική της αποκλειστικά στη διαφορά λίγων ευρώ στον λογαριασμό. Στόχος της είναι να συνδέσει την προμήθεια με υπηρεσίες που θα βοηθούν τον καταναλωτή να περιορίζει την κατανάλωση και το συνολικό ενεργειακό του κόστος.

Ένα ενεργειακό «one-stop shop»

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη σταδιακή μετατροπή της ΖeniΘ σε ένα ενεργειακό «one-stop shop» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η εταιρεία παρέχει ήδη υπηρεσίες συντήρησης λεβήτων και συστημάτων θέρμανσης, ενώ επεκτείνεται στις αντλίες θερμότητας και στην εγκατάσταση σχετικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, παρακολουθεί τα νέα προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας που σχεδιάζει η κυβέρνηση και επιδιώκει να συμμετάσχει στις σχετικές δράσεις. Εξετάζει επίσης την περαιτέρω ανάπτυξή της μέσω του μοντέλου ESCO, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει η Plenitude στις αγορές της Ιταλίας και της Γαλλίας.

Η στρατηγική της ΖeniΘ εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Plenitude, η οποία ανήκει στον όμιλο Eni και έχει θέσει ως στόχο να αυξήσει την πελατειακή της βάση στην Ευρώπη από περίπου 11 εκατ. σε 15 εκατ. έως το 2030.

Για την ελληνική θυγατρική, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση του αριθμού των πελατών, αλλά και η διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχει σε κάθε νοικοκυριό ή επιχείρηση. «Θέλω να είμαστε συνεργάτης του πελάτη και όχι απλώς προμηθευτής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Quaranta.

Η ψηφιακή μετάβαση με την Kraken

Βασικό εργαλείο για την εφαρμογή του νέου μοντέλου θα αποτελέσει η ψηφιακή πλατφόρμα Kraken, την οποία η ΖeniΘ σχεδιάζει να εφαρμόσει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά.

Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει σε ενιαίο περιβάλλον τα δεδομένα κάθε πελάτη, επιτρέποντας στις ομάδες εξυπηρέτησης να διαχειρίζονται ταχύτερα και πιο εξατομικευμένα τα αιτήματά του. Παράλληλα, αναμένεται να επιταχύνει τον σχεδιασμό και την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων.

Ανάλογη εφαρμογή της Kraken στη Γαλλία και την Ισπανία είχε, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΖeniΘ, θετικά αποτελέσματα στην ταχύτητα εξυπηρέτησης και στην ικανοποίηση των πελατών. Μέσω των νέων ψηφιακών εργαλείων, η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να παρέχει στους καταναλωτές πληρέστερη ενημέρωση για τη διαχείριση της κατανάλωσής τους.

Το πράσινο χαρτοφυλάκιο της Plenitude

Το επόμενο κεφάλαιο ανάπτυξης της ΖeniΘ συνδέεται και με την επενδυτική παρουσία της Plenitude στις ΑΠΕ. Στην Ελλάδα ο όμιλος διαθέτει περίπου 80 MW φωτοβολταϊκών σε λειτουργία και κατασκευάζει επιπλέον 80 MW, ενώ διατηρεί ευρύτερο χαρτοφυλάκιο έργων σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης. Η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης ανοίγει τον δρόμο για στενότερες συνέργειες με τη δραστηριότητα της προμήθειας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε μέρος της πράσινης παραγωγής να καλύπτει τις ανάγκες του χαρτοφυλακίου πελατών. Στα επόμενα πεδία ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται και οι μπαταρίες. Η αποθήκευση ενέργειας χαρακτηρίζεται από τη διοίκηση ως σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα, καθώς η συνεχής προσθήκη νέας ισχύος ΑΠΕ αυξάνει τις ανάγκες ευελιξίας και εξισορρόπησης του ηλεκτρικού συστήματος.

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