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Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις έως 75% ανά επενδυτικό σχέδιο προσφέρει το καθεστώς «Αγροδιατροφή» του Αναπτυξιακού Νόμου (2ος κύκλος) για την ενίσχυση επενδύσεων στην πρωτογενή γεωργική και ζωική παραγωγή και στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Με συνολικό 150 εκατ. ευρώ προϋπολογισμό, το πρόγραμμα ενισχύει την δημιουργία νέας εγκατάστασης (νέας μονάδας) ή την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας υφιστάμενης εγκατάστασης (μονάδας) από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα Αγροδιατροφής.

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 30/11/2026.

Είδη ενισχύσεων

Επιχορήγηση

Φορολογική απαλλαγή

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις

500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις

250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις

100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

Μέγιστα ποσά ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο

Α) Έως 20.000.000€ για τα επενδυτικά σχέδια στη Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων, με ποσοστά ενίσχυσης 15% έως 75% ανάλογα με την περιοχή επένδυσης.

Β) Έως 600.000€ για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Πρωτογενή Γεωργική Παραγωγή, με ποσοστά ενίσχυσης 40% έως 60%.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που ενισχύονται

Α1) Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Β1) Φυτική Παραγωγή

Ενισχύονται όλα τα είδη καλλιέργειας, όπως:

Β2) Ζωική Παραγωγή

Ενισχύονται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων και αφορούν ενδεικτικά σε:

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών-βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης (αφορά μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις).

Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων.

Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Αγορά για παγολεκάνες (για τις μονάδες γαλακτοκομικών προϊόντων)

Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

Αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις (ISO, HACCP, QMS, Βarcode, QR, RFID)

Λογισμικό και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης (ERP,WMS, BI).

Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

Δαπάνες για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η έγκριση των επενδυτικών σχεδίων προκύπτει μετά από συγκριτική αξιολόγηση. Αξιολογούνται μόνο τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ελάχιστη βαθμολογία 50 και άνω.

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη κάθε επενδυτή και επιχείρησης, καθώς διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία στην υποβολή φακέλων με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις εγκρίσεις.

Επικοινωνήστε με την VK PREMIUM στο 2106835560 ή στο info@vkpremium.com για να σας καθοδηγήσουμε και να σας στηρίξουμε στο επενδυτικό σας σχέδιο.