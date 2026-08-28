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Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, από τις 28/8/2026 ενεργοποιείται η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για επενδύσεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα, στα πρόγραμμα εντάσσονται επενδύσεις που θα γίνουν στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Χαρακτηριστικά

Το πρόγραμμα παρέχει επιδότηση 60% για την αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις για τα έτη που προηγούνται της 24/7/2026, διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ και δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε τομείς της στρατηγικής RIS3.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που επιδοτούνται

Χονδρικό εμπόριο

Λιανικό εμπόριο

Ξενοδοχεία

Τουριστικά καταλύματα

Κάμπινγκ

Εστιατόρια

Υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων (rent a car)

Παραγωγή και εμφιάλωση λαδιού

Μεταποίηση

Συσκευασία τροφίμων και εμφιάλωση

Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων

Παραγωγή παγωτών και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου

Παραγωγή οίνου από σταφύλια

Ζυθοποιία

Παραγωγή αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών

Κατασκευή επίπλων

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών

Μεταφορές

Logistics και αποθήκευση

Aνακύκλωση

Διαχείριση αποβλήτων

Ποσοστό ενίσχυσης και προϋπολογισμός

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 60%.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: από 30.000€ έως 400.000€.

Επιλέξιμες δαπάνες

Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών για υποβολή αίτησης και παρακολούθηση υλοποίησης

Λογισμικό («Software as a Service», «cloud computing», licenses προγραμμάτων λογισμικού)

Δαπάνες προσωπικού

Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 28/08/2026 έως 30/10/2026

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.vkpremium.gr/programma-espa-enischysi-epicheirimatikotitas-stous-tomeis-proteraiotitas-tis-perifereias-notiou-aigaiou-epidotisi-60/ ή στo τηλέφωνo 210-6835560.

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, για την προετοιμασία υποβολής αιτήσεων στο παραπάνω επιδοτούμενο πρόγραμμα.