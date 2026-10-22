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Ένα ευρύ πλέγμα χρηματοδοτικών κινήτρων διαμορφώνει νέες δυνατότητες ανάπτυξης για την ελληνική αγροδιατροφή, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις του κλάδου αναζητούν τρόπους να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να περιορίσουν το ενεργειακό κόστος και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Όπως επισημαίνουν οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της VK PREMIUM, οι ενεργές προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, του ΕΣΠΑ, της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και του LEADER δημιουργούν χρηματοδοτικές ευκαιρίες τόσο για μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων όσο και για μικρότερες μεταποιητικές μονάδες και επιχειρήσεις της πρωτογενούς παραγωγής.

Τα προγράμματα καλύπτουν επενδύσεις διαφορετικής κλίμακας, με ποσοστά ενίσχυσης που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις φτάνουν έως 80%.

Η μεταποίηση τροφίμων στο επίκεντρο των επενδύσεων

Η ανάπτυξη της εγχώριας αγροδιατροφικής βιομηχανίας συνδέεται όλο και περισσότερο με την ανάγκη δημιουργίας προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Μονάδες επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών, γαλακτοβιομηχανίες, παραγωγοί ελαιολάδου, επιχειρήσεις κρέατος, οινοποιεία και βιομηχανίες έτοιμων τροφίμων μπορούν να αξιοποιήσουν διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών τους.

Οι επενδύσεις δεν περιορίζονται πλέον στην αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού. Αφορούν επίσης τον αυτοματισμό παραγωγικών διαδικασιών, την τυποποίηση, τη διασφάλιση ποιότητας, την ενεργειακή απόδοση και την αξιοποίηση ψηφιακών συστημάτων.

Το ζητούμενο είναι η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και η βελτίωση της θέσης των ελληνικών επιχειρήσεων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Αναπτυξιακός Νόμος: Κίνητρα για παραγωγή και μεταποίηση

Το ειδικό καθεστώς «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων» καλύπτει επενδύσεις σε μεταποίηση τροφίμων, γεωργικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Στη μεταποίηση, τα ανώτατα ποσοστά περιφερειακής ενίσχυσης μπορούν να φτάσουν έως 75%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή επένδυσης.

Για την πρωτογενή γεωργική παραγωγή προβλέπονται ενισχύσεις έως 60%, υπό ειδικές προϋποθέσεις.

Το καθεστώς αφορά μεταξύ άλλων την παραγωγή γαλακτοκομικών, προϊόντων κρέατος, ελαιολάδου, ζωοτροφών και οίνου, καθώς και γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ μέσω της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βιομηχανία τροφίμων παρουσιάζουν τα τέσσερα προγράμματα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και σε συγκεκριμένους Δήμους της Πελοποννήσου.

Τα προγράμματα απευθύνονται τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται επενδύσεις από 300.000€ έως 12 εκατ. ευρώ, ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις οι επιλέξιμοι προϋπολογισμοί κυμαίνονται από 5 έως 40 εκατ. ευρώ.

Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις μικρές επιχειρήσεις μπορούν να φτάσουν έως 70%, ενώ στις μεγάλες επιχειρήσεις προβλέπεται επιδότηση 50% για βασικές παραγωγικές δαπάνες.

Η παραγωγή τροφίμων στη Δυτική Μακεδονία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες που λαμβάνουν πρόσθετη βαθμολογική ενίσχυση στα προγράμματα των μεγάλων επιχειρήσεων.

Η προθεσμία και των τεσσάρων δράσεων έχει παραταθεί έως τις 16 Νοεμβρίου 2026.

Περιφερειακά προγράμματα ΕΣΠΑ για τη βιομηχανία τροφίμων

Στη Στερεά Ελλάδα, η δράση «Επιχειρώ Στερεά» προσφέρει επιδότηση έως 75% σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η χρηματοδότηση καλύπτει επενδύσεις σε παραγωγή γαλακτοκομικών, προϊόντων αλευρόμυλων, αρτοσκευασμάτων, έτοιμων γευμάτων, οίνου και άλλων τροφίμων.

Αντίστοιχα, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας χρηματοδοτεί με 60% επενδύσεις υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε δραστηριότητες όπως η παραγωγή ελαιολάδου, γαλακτοκομικών, οίνου και συσκευασμένων τροφίμων.

Και στα δύο προγράμματα η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 30ή Οκτωβρίου 2026.

Τα προγράμματα LEADER στηρίζουν την τοπική παραγωγή

Παράλληλα με τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επενδύσεις, σημαντικές χρηματοδοτικές ευκαιρίες δημιουργούνται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην περιφέρεια.

Στην Πέλλα, το τοπικό LEADER παρέχει ενισχύσεις έως 80% για επιλέξιμες επενδύσεις μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής φρούτων και άλλων αγροτικών προϊόντων.

Στην Ημαθία, το αντίστοιχο πρόγραμμα χρηματοδοτεί επενδύσεις μεταποίησης, τυποποίησης και άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και ειδικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, με ενισχύσεις έως 80%.

Στην περιοχή Καρδίτσας – Θεσσαλιώτιδας, επιδοτούνται μεταξύ άλλων μονάδες μεταποίησης γάλακτος, κρέατος, μελιού, δημητριακών και ζωοτροφών, ενώ ειδική δράση προβλέπει ενίσχυση 80% για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και νερού.

Οι αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες είναι 18 Δεκεμβρίου 2026 για τη Leader Πέλλας, 14 Ιανουαρίου 2027 για την Leader Ημαθίας και 15 Δεκεμβρίου 2026 για το Leader Καρδίτσας – Θεσσαλιώτιδας.

Η επόμενη ημέρα για την ελληνική αγροδιατροφή

Η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων μπορεί να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής αγροδιατροφής και να διευκολύνει επενδύσεις που διαφορετικά θα απαιτούσαν σημαντικά μεγαλύτερη ιδιωτική χρηματοδότηση.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν τα στελέχη της VK PREMIUM, κάθε επενδυτικό σχέδιο χρειάζεται ξεχωριστή αξιολόγηση.

Η επιλεξιμότητα εξαρτάται από το αντικείμενο της δραστηριότητας, την περιοχή εγκατάστασης, το μέγεθος της επιχείρησης, τον προϋπολογισμό και το είδος της προτεινόμενης επένδυσης.

Εξίσου σημαντική είναι η έγκαιρη προετοιμασία, ιδιαίτερα στα προγράμματα που εφαρμόζουν συγκριτική αξιολόγηση και διαθέτουν περιορισμένους χρηματοδοτικούς πόρους.

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων υποστηρίζει επιχειρήσεις στον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, του ΕΣΠΑ, της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και του LEADER.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για τα διαθέσιμα προγράμματα, τα ποσοστά επιδότησης, τους δικαιούχους και τις προθεσμίες υποβολής στον αναλυτικό οδηγό επιδοτήσεων αγροδιατροφής 2026 της VK PREMIUM.