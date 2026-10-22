Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ισχυρότερη από τις προβλέψεις των αναλυτών ήταν η αύξηση των πωλήσεων της Nestlé το τρίτο τρίμηνο του 2026, καθώς η ενισχυμένη ζήτηση για σνακ και τροφές κατοικιδίων στις αναδυόμενες αγορές προσφέρει νέα ώθηση στην προσπάθεια ανάκαμψης του ελβετικού κολοσσού υπό τη διοίκηση του διευθύνοντος συμβούλου Φίλιπ Ναβρατίλ.

Η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στον κόσμο, στο χαρτοφυλάκιο της οποίας περιλαμβάνονται προϊόντα όπως οι κάψουλες καφέ Nespresso και οι σοκολάτες KitKat, ανακοίνωσε ότι οι οργανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4%, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, η οποία διαμορφωνόταν στο 3,42%.

Παράλληλα, η πραγματική εσωτερική ανάπτυξη (Real Internal Growth – RIG), βασικός δείκτης που αποτυπώνει την εξέλιξη του όγκου πωλήσεων, ανήλθε στο 2,8%, επίσης υψηλότερα από τις προσδοκίες. Η συμβολή των ανατιμήσεων στην ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 1,1%.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε τον στόχο της για οργανική αύξηση πωλήσεων μεταξύ 3% και 4% στο σύνολο του 2026, προβλέποντας παράλληλα επιτάχυνση της πραγματικής εσωτερικής ανάπτυξης.

Το στοίχημα της επιστροφής στην ανάπτυξη

Ο Ναβρατίλ επιχειρεί να επαναφέρει τη Nestlé σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, έπειτα από χρόνια κατά τα οποία οι συνεχείς αυξήσεις τιμών, οι ασθενείς όγκοι πωλήσεων και τα προβλήματα στην επιχειρησιακή εκτέλεση είχαν επιβαρύνει τις επιδόσεις της.

Το βασικό ζητούμενο για τη νέα διοίκηση είναι πλέον να αποδείξει ότι οι καταναλωτές αγοράζουν περισσότερα προϊόντα Nestlé και δεν καταβάλλουν απλώς υψηλότερες τιμές για τις ίδιες ποσότητες.

Η μετοχή του ελβετικού ομίλου έχει ενισχυθεί κατά 6% από την αρχή του έτους, ενώ σε ορίζοντα δωδεκαμήνου καταγράφει άνοδο περίπου 2%.

Ο Ναβρατίλ ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά την απομάκρυνση του Λοράν Φρεξ (Laurent Freixe), εξαιτίας προσωπικής σχέσης με υφιστάμενή του, την οποία δεν είχε γνωστοποιήσει.

Οι διοικητικές ανακατατάξεις συνοδεύτηκαν από την ανάληψη της προεδρίας από τον Πάμπλο Ίσλα (Pablo Isla), ο οποίος έγινε ο πρώτος ανεξάρτητος πρόεδρος της Nestlé, έξι μήνες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Η νέα ηγετική ομάδα κλήθηκε να αντιμετωπίσει τόσο τις πιέσεις του αυξημένου κόστους ζωής στις καταναλωτικές δαπάνες όσο και τις συνέπειες από τη μαζική ανάκληση βρεφικού γάλακτος σε περισσότερες από 60 χώρες νωρίτερα φέτος, μετά τον εντοπισμό τοξίνης σε ορισμένα προϊόντα.

Τροφές κατοικιδίων, καφές και ασιατικές αγορές δίνουν ώθηση

Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου προσφέρουν ενδείξεις ότι οι προσπάθειες τόνωσης της ζήτησης αρχίζουν να αποδίδουν.

Οι τροφές για γάτες συγκαταλέγονταν στις κατηγορίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις σε διάφορες γεωγραφικές αγορές, ενώ οι πωλήσεις καφέ αυξήθηκαν στη Βόρεια Αμερική, έπειτα από ανατιμήσεις σε μάρκες όπως οι Starbucks και Nescafé.

Στην Ασία, τα στιγμιαία noodles Maggi συνέβαλαν σημαντικά στην ενίσχυση των πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των επιμέρους κατηγοριών προϊόντων για την αναπτυξιακή πορεία του ομίλου.

Πωλήσεις δραστηριοτήτων και ρωσικό πλήγμα 2 δισ. δολαρίων

Την ίδια ώρα, η Nestlé συνεχίζει την προσπάθεια απλοποίησης του εκτεταμένου χαρτοφυλακίου της, επιδιώκοντας να επικεντρωθεί σε δραστηριότητες με μεγαλύτερες προοπτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφώνησε πρόσφατα να πουλήσει τη δραστηριότητα βιταμινών της, στην οποία περιλαμβάνονται εμπορικά σήματα όπως το Nature’s Bounty, στην αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Yellow Wood Partners, έναντι 1 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, ο ελβετικός όμιλος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις επιπτώσεις της απόφασης της Ρωσίας, τον περασμένο μήνα, να θέσει τα τοπικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας υπό προσωρινή διαχείριση.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει στην αφαίρεση περιουσιακών στοιχείων αξίας 1,6 δισ. ελβετικών φράγκων, περίπου 2 δισ. δολαρίων, από τον ισολογισμό της Nestlé, προσθέτοντας μία ακόμη πρόκληση στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της κερδοφορίας της.