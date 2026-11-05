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Την ισχυρότερη αύξηση εσόδων των τελευταίων τριών ετών κατέγραψε η Airbnb, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Μπράιαν Τσέσκι να δηλώνει ότι η εταιρεία έχει επιστρέψει σε «τροχιά ανάπτυξης». Οι επιδόσεις του τρίτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, οδηγώντας τη διοίκηση στην τρίτη αναβάθμιση των ετήσιων προβλέψεών της.

Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 19%, φθάνοντας τα 4,87 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας ακόμη και την υψηλότερη εκτίμηση των αναλυτών που είχε συγκεντρώσει το Bloomberg. Παράλληλα, τόσο ο αριθμός των διανυκτερεύσεων και εμπειριών που πραγματοποιήθηκαν μέσω κρατήσεων όσο και τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν πάνω από τις προβλέψεις.

Στην ενίσχυση των επιδόσεων συνέβαλαν η ανθεκτική ταξιδιωτική ζήτηση και οι νέες δυνατότητες που έχει προσθέσει η εταιρεία στις υπηρεσίες της τον τελευταίο χρόνο, όπως οι αναβαλλόμενες πληρωμές και οι πιο ευέλικτοι όροι ακύρωσης κρατήσεων.

Η εταιρεία βραχυχρόνιας μίσθωσης εκτιμά πλέον ότι τα έσοδά της για το σύνολο του έτους θα αυξηθούν με ρυθμό κοντά στο ανώτερο επίπεδο της ζώνης 10%-20%, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης του Αυγούστου για αύξηση τουλάχιστον στο μέσο της ίδιας ζώνης.

Παράλληλα, αναβάθμισε την πρόβλεψή της για το ετήσιο περιθώριο προσαρμοσμένων EBITDA σε περίπου 36%, από τουλάχιστον 35,5% προηγουμένως.

«Κάθε γεωγραφική περιοχή κατέγραψε διψήφια αύξηση στις διανυκτερεύσεις, ενώ και οι πέντε βασικές αγορές μας παρουσίασαν επιτάχυνση», δήλωσε ο Τσέσκι σε συνέντευξή του πριν από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Όπως πρόσθεσε, η γενιά Gen Z αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ της αύξησης των νέων πελατών που πραγματοποιούν για πρώτη φορά κράτηση στην πλατφόρμα. Μάλιστα, ο ρυθμός αύξησης αυτής της κατηγορίας ήταν ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί από το 2022.

Την Πέμπτη, η Airbnb ανακοίνωσε επίσης νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους έως 12 δισ. δολαρίων, επιπλέον των προηγούμενων εξουσιοδοτήσεων.

Η μετοχή της εταιρείας ενισχύθηκε κατά 5,8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, έχοντας προηγουμένως κλείσει στα 170,13 δολάρια στη Νέα Υόρκη.

Η μεγάλη επιστροφή της Airbnb

Οι ιδιαίτερα αισιόδοξες προβλέψεις αποτυπώνουν αυτό που ο Τσέσκι χαρακτηρίζει «μια τεράστια επιστροφή» για την Airbnb, έπειτα από μια περίοδο επιβράδυνσης της ανάπτυξης των εσόδων της.

Τα χρόνια που ακολούθησαν την πανδημία, η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με μεταβολές στις ταξιδιωτικές δαπάνες των Αμερικανών καταναλωτών, οι οποίες επηρέασαν τους ρυθμούς ανάπτυξής της.

Ο Τσέσκι, ο οποίος συνίδρυσε την Airbnb πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, είχε παραδεχθεί τον περασμένο Αύγουστο ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από την ταχύτητα ανάπτυξης της εταιρείας.

Έκτοτε, έχει προχωρήσει σε σειρά αλλαγών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αλλά και στη διοικητική και εκτελεστική της δομή, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόσληψη του επικεφαλής παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης της Meta στη θέση του νέου επικεφαλής τεχνολογίας της Airbnb.

Από την κρίση εμπιστοσύνης στη νέα στρατηγική

Το 2023, όταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε αναπτυχθεί έντονη συζήτηση γύρω από το λεγόμενο «Airbnbust» και οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων διαμαρτύρονταν για τη συρρίκνωση των κερδών τους, ο Τσέσκι είχε ανακοινώσει ένα εκτεταμένο σχέδιο αναδιοργάνωσης.

Η πρωτοβουλία περιλάμβανε την αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής της πλατφόρμας και την ευθυγράμμιση των ομάδων της εταιρείας γύρω από έναν κοινό σχεδιασμό ανάπτυξης προϊόντων, με βασικό στόχο την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και του ενδιαφέροντος των πελατών.

Η προσωπική εμπλοκή του Τσέσκι στην προσπάθεια αυτή είχε ως κόστος τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη και, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, δεν είχε αρχικά τύχει θετικής υποδοχής στο εσωτερικό της εταιρείας.

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή φαίνεται πλέον να αποδίδει καρπούς.

Νέες υπηρεσίες και είσοδος στα boutique ξενοδοχεία

Τον τελευταίο χρόνο, η Airbnb έχει επεκτείνει σημαντικά τις δραστηριότητές της, προσθέτοντας μεμονωμένες υπηρεσίες, όπως προσωπικούς σεφ και φωτογράφους, ενώ έχει εντάξει στην πλατφόρμα της και boutique ξενοδοχεία.

Ο ταχύτερος ρυθμός λανσαρίσματος νέων υπηρεσιών έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Η Airbnb διαθέτει πλέον ξενοδοχειακά καταλύματα σε περίπου 60 τοποθεσίες παγκοσμίως, ενώ ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο αφορά τη συμπεριφορά των πελατών που χρησιμοποιούν για πρώτη φορά την πλατφόρμα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, περίπου το 35% των επισκεπτών που πραγματοποιούν την πρώτη τους κράτηση μέσω Airbnb σε ξενοδοχείο επιστρέφουν αργότερα για να κλείσουν κατοικία.

Αντίστοιχα, όσοι επιλέγουν κατοικίες μέσω της πλατφόρμας τείνουν να προσθέτουν και άλλες υπηρεσίες στην κράτησή τους, όπως ενοικιάσεις αυτοκινήτων.

«Αυτό δεν συνέβη από τη μια μέρα στην άλλη», υπογράμμισε ο Τσέσκι, περιγράφοντας την προσπάθεια αναδιοργάνωσης της εταιρείας.

«Συγκεντρωθήκαμε όλοι, αρχίσαμε να κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση και αλλάξαμε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λαμβάναμε αποφάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.