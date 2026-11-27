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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς η Airbnb θέτει περιορισμούς στις απαιτήσεις που μπορούν να έχουν οι ιδιοκτήτες από τους επισκέπτες τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην καθαριότητα των καταλυμάτων κατά την αναχώρηση.

Στόχος της πολιτικής είναι να μπει τέλος σε πρακτικές που υποχρέωναν τους φιλοξενούμενους να πραγματοποιούν εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού πριν παραδώσουν τα κλειδιά, ακόμη και όταν είχαν ήδη καταβάλει ξεχωριστή χρέωση για την καθαριότητα του ακινήτου.

Μέχρι σήμερα, ορισμένοι οικοδεσπότες απαιτούσαν από τους επισκέπτες να αφήνουν το κατάλυμα σε κατάσταση σχεδόν ίδια με εκείνη στην οποία το παρέλαβαν, ζητώντας τους ουσιαστικά να αναλάβουν εργασίες που κανονικά εντάσσονται στη διαδικασία προετοιμασίας του ακινήτου για την επόμενη κράτηση.

Με το νέο πλαίσιο, η Airbnb επιδιώκει να διαχωρίσει τις εύλογες υποχρεώσεις των επισκεπτών από τις υπερβολικές απαιτήσεις καθαριότητας, περιορίζοντας τη δυνατότητα των ιδιοκτητών να επιβάλλουν αυθαίρετους κανόνες ή πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Τι δεν μπορούν πλέον να απαιτούν οι ιδιοκτήτες

Σύμφωνα με την πολιτική της πλατφόρμας, οι οικοδεσπότες δεν μπορούν να ζητούν από τους φιλοξενούμενους να εκτελούν εργασίες που υπερβαίνουν τα λογικά όρια της καθημερινής χρήσης ενός καταλύματος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι πολλοί επισκέπτες καταβάλλουν ήδη τέλος καθαριότητας κατά την πραγματοποίηση της κράτησης. Επομένως, δεν θεωρείται εύλογο να καλούνται επιπλέον να παραδώσουν το ακίνητο σε κατάσταση που προϋποθέτει γενικό καθαρισμό από τους ίδιους.

Απαιτήσεις του τύπου «αφήστε το σπίτι σαν να μην έχετε μείνει ποτέ σε αυτό» δεν μπορούν να αποτελούν υποχρεωτικό όρο φιλοξενίας.

Παράλληλα, τίθενται όρια στην επιβολή χρηματικών ποινών. Οι ιδιοκτήτες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αυθαίρετα πρόστιμα επειδή ένας επισκέπτης δεν ανταποκρίθηκε σε υπερβολικές απαιτήσεις καθαριότητας.

Ποιοι κανόνες εξακολουθούν να ισχύουν

Η αλλαγή δεν σημαίνει ότι οι επισκέπτες απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση σχετικά με την κατάσταση στην οποία αφήνουν το ακίνητο.

Η Airbnb εξακολουθεί να αναγνωρίζει στους οικοδεσπότες τη δυνατότητα να καθορίζουν κανόνες για τη χρήση και τη φροντίδα της ιδιοκτησίας τους, αρκεί αυτοί να είναι σαφείς, εύλογοι και να μην επιβάλλουν δυσανάλογες υποχρεώσεις στους φιλοξενούμενους.

Έτσι, διατηρείται η ευθύνη των επισκεπτών να χρησιμοποιούν με σεβασμό το κατάλυμα, χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται ότι πρέπει να αναλαμβάνουν το έργο μιας επαγγελματικής υπηρεσίας καθαρισμού.

Η βασική διαφοροποίηση αφορά στο όριο ανάμεσα στη φυσιολογική χρήση ενός ακινήτου και στις εργασίες που απαιτούνται για την προετοιμασία του ενόψει της επόμενης διαμονής.