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Για τη στεγαστική κρίση, τα χιλιάδες ακίνητα που παραμένουν εκτός αγοράς και τις επιπτώσεις της βραχυχρόνιας μίσθωσης μιλά στο Business Stories και τη Χριστίνα Ρωμηού, ο Βασίλης Αργυράκης, επικεφαλής της STAMA Greece, του Συνδέσμου Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι «έχουμε δημιουργήσει τεχνητή έλλειψη ακινήτων γιατί όλοι θέλουν να κερδίζουν», επισημαίνοντας ότι περίπου 100.000 ακίνητα δεν διατίθενται στην αγορά, παρά το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει, όπως λέει, περισσότερο οικιστικό απόθεμα από αυτό που μπορεί να απορροφήσει.

Μάλιστα, εκτιμά ότι «όσα ακίνητα και να πέσουν στην αγορά δεν θα μειωθούν τα ενοίκια», ενώ αναφέρεται σε περιπτώσεις υποβαθμισμένων περιοχών όπου οι τιμές πώλησης φτάνουν τα 3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Όπως υποστηρίζει, οι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση δεν οδηγούν σε μείωση των τιμών των ακινήτων, ενώ αποδίδει μέρος της ανόδου των τιμών στην αύξηση της φορολογίας, εκτιμώντας ότι τελικά ωφελείται το κράτος.

Παράλληλα, ζητεί να ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο και να αξιοποιηθεί το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν λύσεις για προσιτή στέγη χωρίς να προκαλούνται αντιδράσεις.

Στη συνέντευξη ο κ. Αργυράκης εξηγεί επίσης γιατί έχει υποχωρήσει η δυναμική της βραχυχρόνιας μίσθωσης και αναφέρεται στο ποιοι μπορούν σήμερα να αποκομίσουν οικονομικό όφελος από τα Airbnb.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Business Stories: