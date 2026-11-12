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Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκε η λειτουργική κερδοφορία της Allianz κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026, με τον γερμανικό ασφαλιστικό όμιλο να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς επιχειρηματικούς τομείς και να αναβαθμίζει τις προβλέψεις του για το σύνολο της χρήσης.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 7,8%, στα 14,1 δισ. ευρώ, από 13,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση εννεαμήνου στην ιστορία της εταιρείας.

Τα βασικά καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ενισχύθηκαν κατά 10,6%, φθάνοντας τα 9,3 δισ. ευρώ, έναντι 8,4 δισ. ευρώ πέρυσι. Εξαιρουμένων των επιπτώσεων από αποεπενδύσεις και σχετικές αντισταθμιστικές κινήσεις, η υποκείμενη αύξηση των κερδών διαμορφώθηκε στο 7%.

Ο συνολικός όγκος εργασιών ανήλθε σε 143 δισ. ευρώ, από 141,2 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας οργανική ανάπτυξη 3,8%.

Οι επιδόσεις αυτές οδήγησαν τη διοίκηση στην απόφαση να αυξήσει το ανώτατο όριο του στόχου για τα λειτουργικά κέρδη του 2026 στα περίπου 18,6 δισ. ευρώ.

Ισχυρό τρίμηνο παρά τις αναταράξεις στις αγορές

Κατά το τρίτο τρίμηνο, η Allianz εμφάνισε λειτουργικά κέρδη 4,7 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,2%, σε σύγκριση με 4,4 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο συνολικός όγκος εργασιών διαμορφώθηκε στα 44,4 δισ. ευρώ, έναντι 42,8 δισ. ευρώ, με την οργανική ανάπτυξη να φθάνει το 3%.

Τα βασικά καθαρά κέρδη των μετόχων ανήλθαν σε 2,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 1,2%, παρά τις έντονες διακυμάνσεις στις κεφαλαιαγορές και τις αυξημένες ζημίες από φυσικές καταστροφές.

Βασικός μοχλός ανάπτυξης αποτέλεσε ο τομέας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ενώ θετική ήταν και η συνεισφορά των ασφαλίσεων ζωής και υγείας.

Ασφαλίσεις ζημιών: Κέρδη 7,1 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο

Ο κλάδος ασφαλίσεων περιουσίας και ζημιών εμφάνισε λειτουργικά κέρδη 7,1 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, αυξημένα κατά 3,2%, ενώ ο συνολικός όγκος εργασιών ενισχύθηκε κατά 5,1% σε οργανική βάση, φθάνοντας τα 70,5 δισ. ευρώ.

Ο συνδυασμένος δείκτης ζημιών και εξόδων διαμορφώθηκε στο 92,2%, έναντι 91,6% έναν χρόνο νωρίτερα, παραμένοντας εντός του εύρους 92%-93% που προβλέπει η εταιρεία για το σύνολο του έτους.

Ωστόσο, κατά το τρίτο τρίμηνο, η αύξηση των ζημιών από φυσικές καταστροφές επηρέασε την κερδοφορία του συγκεκριμένου τομέα. Τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν κατά 7,9%, στα 2,2 δισ. ευρώ, ενώ ο συνδυασμένος δείκτης επιδεινώθηκε στο 93,8%, από 91,9%.

Η επίδραση των φυσικών καταστροφών στον δείκτη ζημιών αυξήθηκε στο 5,1% από μόλις 0,3% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Παράλληλα, η Allianz συνέχισε να βελτιώνει την αποδοτικότητά της, περιορίζοντας τον δείκτη εξόδων στο 23,6% στο εννεάμηνο, από 23,9%.

Ασφαλίσεις ζωής και υγείας: Άνοδος της λειτουργικής κερδοφορίας

Θετική ήταν η εικόνα και στον κλάδο ασφαλίσεων ζωής και υγείας, όπου τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 3,1%, στα 4,37 δισ. ευρώ κατά το εννεάμηνο.

Η παρούσα αξία των ασφαλίστρων νέας παραγωγής διαμορφώθηκε στα 62 δισ. ευρώ, έναντι 63,5 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ενώ το περιθώριο κέρδους νέων εργασιών διατηρήθηκε στο 5,5%.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, τα λειτουργικά κέρδη του κλάδου αυξήθηκαν κατά 4,4%, στα 1,47 δισ. ευρώ, με την αξία των ασφαλίστρων νέας παραγωγής να ενισχύεται κατά 4,2%, στα 18,7 δισ. ευρώ.

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 20,1% και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 12,7%, στα 24,15 ευρώ, από 21,43 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η ετησιοποιημένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 20,1%, έναντι 18,1% στο τέλος του 2025. Σε προσαρμοσμένη βάση, ο δείκτης ανήλθε στο 19%.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Solvency II διαμορφώθηκε στο 219%, αυξημένος κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με το τέλος του προηγούμενου έτους.

Ο όμιλος ολοκλήρωσε επίσης τον Σεπτέμβριο το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 2,5 δισ. ευρώ, το οποίο είχε ανακοινωθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2026.

Όλιβερ Μπάτε: Η ανάπτυξη βασίζεται στην εμπιστοσύνη των πελατών

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Allianz, Όλιβερ Μπάτε, υπογράμμισε ότι η λειτουργική κερδοφορία-ρεκόρ των 14,1 δισ. ευρώ αντανακλά τη συνεπή εφαρμογή της στρατηγικής του ομίλου.

Όπως επισήμανε, σε μια περίοδο κατά την οποία ολοένα περισσότεροι καταναλωτές δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στο κόστος της ασφαλιστικής προστασίας και των συνταξιοδοτικών λύσεων, η εταιρεία επιδιώκει να αξιοποιήσει την κλίμακα και την τεχνογνωσία της, προκειμένου να προσφέρει πιο προσιτά και αποτελεσματικά προϊόντα.

Από την πλευρά της, η οικονομική διευθύντρια του ομίλου, Κλερ-Μαρί Κοστ-Λεπούτρ, επισήμανε ότι η επίτευξη λειτουργικών κερδών 4,7 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, παρά τις αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις αυξημένες φυσικές καταστροφές, επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου της Allianz.

Η διοίκηση εκτιμά ότι οι επιδόσεις του εννεαμήνου δημιουργούν ισχυρή βάση για την επίτευξη των ετήσιων στόχων, καθώς τα λειτουργικά κέρδη έχουν ήδη καλύψει το 81% του μεσαίου σημείου της αρχικής πρόβλεψης για το 2026.