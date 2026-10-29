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Η Allianz κατακτά ένα νέο ιστορικό υψηλό, επιβεβαιώνοντας για όγδοη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του Νο1 ασφαλιστικού brand παγκοσμίως. Η αξία του brand ανήλθε στο επίπεδο-ρεκόρ των 30,7 δισ. δολαρίων, οδηγώντας την Allianz μία θέση υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι: 26η στην κατάταξη Best Global Brands 2026 της Interbrand.

Η αύξηση κατά 9% σε σχέση με το 2025 επιβεβαιώνει την ισχυρή παρουσία της εταιρίας ανάμεσα στα κορυφαία brands διεθνώς. Η ανοδική αυτή πορεία στηρίζεται στην ισχυρή επιχειρηματική ανάπτυξη και χρηματοοικονομική επίδοση, καθώς και σε μια παγκόσμια στρατηγική που θεμελιώνεται στην αξιοπιστία, την προσαρμοστικότητα και την έμφαση στις ανάγκες των πελατών.

Όπως δηλώνει ο κ. Ersin Pak, CEO Allianz Ελλάδος: «Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει ότι η αξία ενός ισχυρού brand χτίζεται με συνέπεια, εμπιστοσύνη και πραγματική προσφορά στη ζωή των ανθρώπων. Για την Allianz Ελλάδος, η παγκόσμια αυτή αναγνώριση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτυπώνει τη δύναμη ενός brand που συνδέεται διαχρονικά με την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη, αξίες με ξεχωριστή βαρύτητα και στην ελληνική αγορά».

Η Allianz επενδύει στην ανθρώπινη διάσταση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, βοηθώντας τους ανθρώπους να προχωρούν με σιγουριά σε έναν κόσμο ολοένα πιο σύνθετο και κατακερματισμένο:

Το Allianz 3am Report αναδεικνύει τις ανησυχίες που επηρεάζουν την καθημερινότητα, με την υγεία και τα οικονομικά να βρίσκονται στην κορυφή.

αναδεικνύει τις ανησυχίες που επηρεάζουν την καθημερινότητα, με την υγεία και τα οικονομικά να βρίσκονται στην κορυφή. Το Allianz School for Life προσφέρει πρακτικές γνώσεις οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης κινδύνων, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

προσφέρει πρακτικές γνώσεις οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης κινδύνων, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Οι πρωτοβουλίες Power of Unity και Sense of Community προάγουν τον διάλογο και τη δημιουργία ισχυρών κοινωνικών δεσμών, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πόλωσης και αποσύνδεσης.

Ενώνοντας τους ανθρώπους μέσα από τον αθλητισμό

Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να φέρνει τους ανθρώπους κοντά και να καλλιεργεί το αίσθημα του ανήκειν. Ως Παγκόσμιος Ασφαλιστικός Συνεργάτης του Ολυμπιακού και Παραολυμπιακού Κινήματος, η Allianz συνέβαλε στην ασφαλή διεξαγωγή των Χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026 για περισσότερους από 5,4 εκατομμύρια θεατές και περίπου 2,6 δισεκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως. Το Allianz Safety Sled συνέβαλε στην αναβάθμιση των προτύπων ασφαλείας στο αγωνιστικό έλκηθρο, ενώ οι Αγώνες σηματοδότησαν και 20 χρόνια συνεργασίας της Allianz με το Παραολυμπιακό Κίνημα. Επίσης, το 2026, η εταιρία προχώρησε σε πολυετή παγκόσμια συνεργασία με έναν από τους κορυφαίους τενίστες στον κόσμο, τον Jannik Sinner.

Οι σημαντικοί αυτοί σταθμοί έρχονται να προστεθούν σε δεκαετίες ενεργής παρουσίας της Allianz στον αθλητισμό, μεταξύ άλλων μέσα από τη συνεργασία άνω των 25 ετών με την FC Bayern München και τη στήριξη εκατοντάδων τοπικών αθλητικών συλλόγων και φορέων σε εθνικές αγορές. Η οικογένεια των οκτώ σταδίων της Allianz υποδέχεται κάθε χρόνο εκατομμύρια φιλάθλους, με πιο πρόσφατη προσθήκη την αρένα beach volley για τους Ολυμπιακούς Αγώνες LA28.

Ενισχύοντας το brand για την επόμενη ημέρα

Σε έναν κόσμο που καθοδηγείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, η εμπιστοσύνη είναι αυτή που μετατρέπει τη δύναμη ενός brand σε ουσιαστικές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες. Κερδίζουμε αυτή την εμπιστοσύνη όχι μόνο μέσα από αξιόπιστη πληροφόρηση, αλλά και μέσα από εμπειρίες στις οποίες οι άνθρωποι μπορούν να βασίζονται: με το να είμαστε παρόντες εκεί όπου λαμβάνουν τις αποφάσεις τους και να προσφέρουμε μια απρόσκοπτη εμπειρία, τόσο ψηφιακά όσο και με φυσική παρουσία.

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βρίσκουν πληροφορίες, εξελίσσουμε τη στρατηγική μας για το brand και τη διανομή, ώστε η Allianz να παραμένει ορατή, επίκαιρη και άξια εμπιστοσύνης και να προσφέρει την καλύτερη δυνατή ανθρώπινη εμπειρία, όπου κι αν οι πελάτες επιλέγουν να αλληλεπιδρούν μαζί μας», δήλωσε ο Bernd Heinemann, Group Head of Strategy, Brand and Customer Experience της Allianz SE.