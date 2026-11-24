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Σύσταση αγοράς (buy) για την Allwyn διατηρεί η Solidus Securities, μειώνοντας ωστόσο σημαντικά την τιμή-στόχο στα 10,90 ευρώ, από το προηγούμενο εύρος των 14,50 έως 17 ευρώ, καθώς η υψηλή μόχλευση και η χρηματοδότηση της μερισματικής πολιτικής περιορίζουν τις δυνατότητες αποτίμησης της εταιρείας.

Με βάση την τιμή της μετοχής στα 9,62 ευρώ στις 19 Νοεμβρίου, η χρηματιστηριακή διαβλέπει περιθώριο ανόδου 13,3%, ενώ, συνυπολογίζοντας τη μερισματική απόδοση 10,4%, η συνολική δυνητική απόδοση προσεγγίζει το 24%.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Solidus, τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της Allwyn, ωστόσο το βασικό ζήτημα για τους επενδυτές δεν εντοπίζεται τόσο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων όσο στη δυνατότητα διατήρησης της υψηλής διανομής προς τους μετόχους χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του ισολογισμού.

Τα καθαρά έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 19% στο τρίτο τρίμηνο, φθάνοντας τα 1,22 δισ. ευρώ, ενώ σε συγκρίσιμη βάση η άνοδος διαμορφώθηκε στο 4%. Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 6%, στα 396 εκατ. ευρώ, με αύξηση 2% σε συγκρίσιμη βάση.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν παρά τα ιδιαίτερα υψηλά τζακ ποτ της αντίστοιχης περσινής περιόδου και τα ευνοϊκά για τους παίκτες αποτελέσματα στον αθλητικό στοιχηματισμό.

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι τα EBITDA θα κινηθούν εντός του εύρους προβλέψεων της αγοράς, μεταξύ 1,769 και 1,891 δισ. ευρώ, με τη Solidus να τοποθετεί τη δική της εκτίμηση στα 1,82 δισ. ευρώ.

Το μέρισμα του 1 ευρώ και η αύξηση της μόχλευσης

Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκεται η πολιτική διανομών της Allwyn, καθώς η Solidus εκτιμά ότι το ελάχιστο ετήσιο μέρισμα του 1 ευρώ ανά μετοχή δεν καλύπτεται πλήρως από τις ελεύθερες ταμειακές ροές που αναλογούν στους μετόχους.

Στο εννεάμηνο, οι ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 608 εκατ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση μερισμάτων 162 εκατ. ευρώ προς μετόχους μειοψηφίας, τα διαθέσιμα κεφάλαια για τους μετόχους της Allwyn περιορίστηκαν στα 446 εκατ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο, ωστόσο, ο όμιλος διέθεσε 583 εκατ. ευρώ για διανομές και 146 εκατ. ευρώ για επαναγορές μετοχών, ποσό που συνολικά ανέρχεται σε 729 εκατ. ευρώ.

Η διαφορά αναδεικνύει, σύμφωνα με τη Solidus, την εξάρτηση της σημερινής πολιτικής επιστροφής κεφαλαίων από τη χρηματοοικονομική δυνατότητα του ομίλου και την αναμενόμενη αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Παράλληλα, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA αυξήθηκε στις 3,5 φορές, από 2,7 φορές στο τέλος του 2025, απομακρυνόμενος από τον μεσοπρόθεσμο στόχο της εταιρείας για περίπου 2,5 φορές.

Στην επιβάρυνση του ισολογισμού συνέβαλαν σημαντικές εφάπαξ εκροές, μεταξύ των οποίων 1,05 δισ. ευρώ για την PrizePicks, 465 εκατ. ευρώ για την άδεια της LottoItalia, 80 εκατ. ευρώ για την άδεια των ελληνικών ξυστών και 456 εκατ. ευρώ για δικαιώματα εξόδου μετόχων.

Η Solidus εκτιμά ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους θα αντιστοιχούν σε 0,73 ευρώ ανά μετοχή το 2026, 0,64 ευρώ το 2027 και 0,85 ευρώ το 2028, υπολειπόμενες της ελάχιστης διανομής του 1 ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα, προβλέπει καθαρό δανεισμό μεταξύ 6,7 και 7,1 δισ. ευρώ και μόχλευση περίπου 3,6-3,7 φορές, χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς τον στόχο του 2,5.

Πάντως, διευκρινίζει ότι δεν διαπιστώνει άμεσο κίνδυνο ρευστότητας, καθώς η μέση διάρκεια του χρέους φθάνει τα 4,5 χρόνια και ο όμιλος διαθέτει δεσμευμένες πιστωτικές γραμμές που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

Δεν αποκλείει, ωστόσο, το ενδεχόμενο μελλοντικής αναπροσαρμογής της μερισματικής πολιτικής, εφόσον οι ταμειακές ροές δεν ενισχυθούν επαρκώς.

Ανάπτυξη στο online και στην PrizePicks – Πιέσεις στις λοταρίες

Στο επιχειρηματικό σκέλος, η Solidus εντοπίζει σημαντικές θετικές τάσεις στις ψηφιακές δραστηριότητες της Allwyn.

Τα έσοδα από διαδικτυακό καζίνο αυξήθηκαν κατά 26% στο τρίτο τρίμηνο, ενώ το μερίδιο των διαδικτυακών δραστηριοτήτων στα καθαρά έσοδα από παιχνίδια έφθασε το 47%, από 37% έναν χρόνο νωρίτερα.

Στη Βόρεια Αμερική, η PrizePicks κατέγραψε ανάπτυξη 29% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ενισχύοντας τη συμβολή της στον όμιλο. Παράλληλα, η ανάπτυξή της συνοδεύεται από υψηλότερες απαιτήσεις μάρκετινγκ και χαμηλότερα περιθώρια σε σύγκριση με τις παραδοσιακές λοταρίες.

Στην Ηπειρωτική Ευρώπη, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 3%, στα 754 εκατ. ευρώ, αλλά τα EBITDA μειώθηκαν κατά 3%, στα 328 εκατ. ευρώ. Τα αριθμολαχεία υποχώρησαν κατά 7%, ενώ το διαδικτυακό καζίνο ενισχύθηκε, με τη συμβολή και του Eurojackpot online στην Ελλάδα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά τη μείωση των εσόδων κατά 5%, η λειτουργική κερδοφορία εμφάνισε βελτίωση, με EBITDA 18 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 4 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο. Η εξέλιξη αποδίδεται εν μέρει στην ολοκλήρωση του τεχνολογικού μετασχηματισμού και στον περιορισμό των επενδυτικών δαπανών.

Γιατί μειώθηκε η τιμή-στόχος

Η μείωση της τιμής-στόχου στα 10,90 ευρώ αντανακλά, σύμφωνα με τη Solidus, τρεις βασικές αλλαγές: την υψηλότερη μόχλευση, τη συμπίεση των χρηματιστηριακών πολλαπλασιαστών του κλάδου και τη διαφοροποίηση της μεθοδολογίας αποτίμησης.

Επιπλέον, η νέα αποτίμηση ενσωματώνει τον κίνδυνο πρόσθετου τιμήματος για την PrizePicks, το οποίο μπορεί να φθάσει έως το 1 δισ. δολάρια το 2029, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι κερδοφορίας.

Η χρηματιστηριακή υιοθετεί σενάριο πιθανότητας 50% για την καταβολή σχετικού ποσού, με την εκτίμηση αυτή να μειώνει την αποτίμηση κατά περίπου 0,43 ευρώ ανά μετοχή στη μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών.

Σε επίπεδο χρηματιστηριακών δεικτών, η Allwyn διαπραγματεύεται με εκτιμώμενο P/E 9,2 φορές για το 2027, ενώ η Solidus χρησιμοποιεί πολλαπλασιαστή 11 φορές για μέρος της αποτίμησής της.

Η αναλύτρια εταιρεία θεωρεί ότι η υποχώρηση της μετοχής κοντά στα χαμηλά 52 εβδομάδων έχει ήδη ενσωματώσει σημαντικό μέρος των κινδύνων, διατηρώντας έτσι τη σύσταση buy.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι καθοριστικοί παράγοντες για την επόμενη περίοδο θα είναι η ανάπτυξη των EBITDA, η εξέλιξη της PrizePicks, οι ρυθμιστικές συνθήκες στις ΗΠΑ και οι αποφάσεις της διοίκησης για τις μελλοντικές διανομές.

Η Solidus προσδιορίζει ως βασικούς παράγοντες επανεξέτασης της θετικής της σύστασης ενδεχόμενη υποχώρηση των ετήσιων EBITDA κάτω από τα 1,75 δισ. ευρώ ή σημαντική ρυθμιστική παρέμβαση στις ΗΠΑ που θα επηρέαζε ουσιαστικά τις δραστηριότητες της PrizePicks.