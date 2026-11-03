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Η Allwyn ανακοίνωσε ότι η τιμή αναφοράς για την επανεπένδυση του ενδιάμεσου μερίσματος σε μετοχές διαμορφώνεται στα 11,29 ευρώ ανά μετοχή. Η τιμή αφορά τους μετόχους που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος, αντί να λάβουν το ποσό της διανομής αποκλειστικά σε μετρητά.

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είχε εγκρίνει στις 20 Αυγούστου 2026 ενδιάμεση διανομή ύψους 0,20 ευρώ ανά κοινή μετοχή.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης ξεκίνησε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, δίνοντας στους μετόχους τη δυνατότητα να επιλέξουν την επανεπένδυση του ποσού που τους αναλογεί σε μετοχές της εταιρείας.

Όπως είχε γνωστοποιηθεί με την ανακοίνωση της 16ης Οκτωβρίου, η τιμή αναφοράς υπολογίζεται με βάση τη σταθμισμένη μέση τιμή της μετοχής βάσει του όγκου συναλλαγών (VWAP) κατά τις πέντε συνεδριάσεις που ολοκληρώνονται δύο ημέρες διαπραγμάτευσης πριν από τη λήξη της περιόδου επιλογής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, για το διάστημα από τις 27 Οκτωβρίου έως και τις 3 Νοεμβρίου 2026, η συγκεκριμένη τιμή διαμορφώθηκε στα 11,29 ευρώ ανά μετοχή, καθορίζοντας τη βάση υπολογισμού του αριθμού των μετοχών που θα παραδοθούν στους μετόχους οι οποίοι θα επιλέξουν την επανεπένδυση.