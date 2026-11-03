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Αύξηση 34,7% κατέγραψε η αξία των ελληνικών εξαγωγών προϊόντων αλουμινίου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, φθάνοντας τα 167,03 εκατ. ευρώ, έναντι 123,99 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και 86,82 εκατ. ευρώ το 2024, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον.

Όπως υπογραμμίζεται, η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών καταγράφεται παρά την αύξηση του εισαγωγικού δασμού αλουμινίου στις ΗΠΑ στο 50% και του δασμού στα παράγωγα προϊόντα αλουμινίου στο 25%.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ανοδική πορεία αφορά κυρίως προϊόντα που τροφοδοτούν τη μεταποιητική βιομηχανία αλουμινίου των ΗΠΑ, καθώς η εγχώρια παραγωγή δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση. Αντίθετα, στις υπόλοιπες κατηγορίες ελληνικών προϊόντων καταγράφονται στασιμότητα ή υποχώρηση.

Η έκθεση αποδίδει τη διατήρηση της ζήτησης εισαγόμενου αλουμινίου στη διαρθρωτική αδυναμία της αμερικανικής παραγωγής να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς, επισημαίνοντας ότι η επιβολή δασμών αυξάνει το κόστος για τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν αλουμίνιο και ημιέτοιμα προϊόντα, αλλά και για τους τελικούς καταναλωτές.

Διεύρυνση του εμπορικού ισοζυγίου υπέρ της Ελλάδας

Τα στοιχεία της Eurostat, όπως παρουσιάζονται στην έκθεση και αφορούν το κεφάλαιο 76 (αλουμίνιο και προϊόντα αλουμινίου), καταγράφουν συνεχή αύξηση της αξίας των ελληνικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου των ετών 2024, 2025 και 2026.

Ειδικότερα, το 2025 η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 42,8% έναντι του 2024, από 86,82 εκατ. ευρώ σε 123,99 εκατ. ευρώ, ενώ το 2026 σημείωσε νέα άνοδο 34,7%, φθάνοντας τα 167,03 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, οι ελληνικές εισαγωγές από τις ΗΠΑ ακολούθησαν πτωτική πορεία. Η αξία τους μειώθηκε κατά 64,3% το 2025, από 11,90 εκατ. ευρώ το 2024 σε 4,25 εκατ. ευρώ, ενώ το 2026 υποχώρησε περαιτέρω κατά 4,6%, στα 4,05 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε, συνεπώς, στα 167,03 εκατ. ευρώ υπέρ της Ελλάδας, έναντι ελληνικών εισαγωγών από τις ΗΠΑ ύψους περίπου 4,05 εκατ. ευρώ.

Ανάλογη είναι η εικόνα και ως προς τις ποσότητες. Οι ελληνικές εξαγωγές αλουμινίου αυξήθηκαν κατά 21,4% το 2026, φθάνοντας τα 32,82 εκατ. κιλά, από 27,03 εκατ. κιλά το 2025, όταν είχε καταγραφεί αύξηση 40,1% έναντι του 2024, οπότε οι εξαγωγές είχαν ανέλθει σε 19,29 εκατ. κιλά.

Οι αμερικανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα ακολούθησαν αντίθετη πορεία. Οι ποσότητες μειώθηκαν κατά 72% το 2025, από 4,40 εκατ. κιλά το 2024 σε 1,23 εκατ. κιλά, και κατά επιπλέον 8,1% το 2026, στα 1,13 εκατ. κιλά.

Ανοδική ήταν και η μέση τιμή μονάδας των ελληνικών εξαγωγών, η οποία διαμορφώθηκε στα 5,09 ευρώ ανά κιλό το 2026, έναντι 4,59 ευρώ το 2025 και 4,50 ευρώ το 2024. Η αύξηση ήταν 10,9% το 2026 και 1,9% το 2025.

Η μέση τιμή των αμερικανικών εξαγωγών προς την Ελλάδα αυξήθηκε επίσης, αλλά παρέμεινε χαμηλότερη. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στα 3,58 ευρώ ανά κιλό το 2026, από 3,44 ευρώ το 2025 και 2,71 ευρώ το 2024, καταγράφοντας αυξήσεις 3,9% και 27,3% αντίστοιχα.

Κυριαρχούν οι πλάκες και τα φύλλα αλουμινίου

Η σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ καταδεικνύει ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή αφορά τις πλάκες και τα φύλλα αλουμινίου. Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, οι συγκεκριμένες κατηγορίες αντιπροσώπευαν το 84,5% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών προϊόντων αλουμινίου.

Ακολουθούν το αλουμινόχαρτο με ποσοστό 11,4%, τα κουφώματα με 2% και οι ράβδοι και τα προφίλ με 1,8%.

Σύμφωνα με την έκθεση, σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2025 καταγράφηκε στις πλάκες και τα φύλλα αλουμινίου, των οποίων η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε από 95 εκατ. ευρώ σε 141 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, το αλουμινόχαρτο παρουσίασε στασιμότητα, ενώ τα κουφώματα σημείωσαν πτώση.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών δεν αφορά οριζόντια όλες τις κατηγορίες προϊόντων, αλλά επικεντρώνεται κυρίως στα ενδιάμεσα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην αμερικανική παραγωγική διαδικασία.

Η αμερικανική αγορά και η εξάρτηση από εισαγωγές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS), που περιλαμβάνονται στην έκδοση «Mineral Commodity Summaries 2026», η αμερικανική αγορά αλουμινίου εμφανίζει διαρθρωτικό έλλειμμα στην παραγωγή πρωτογενούς μετάλλου και εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις εισαγωγές.

Η καθαρή εξάρτηση των ΗΠΑ από εισαγωγές ανέρχεται στο 60% της φαινόμενης εγχώριας κατανάλωσης, σύμφωνα με την εκτίμηση για το 2025. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 62% το 2024, 63% το 2023, 66% το 2022 και 61% το 2021.

Η συνολική εγχώρια παραγωγή αλουμινίου εκτιμάται σε 4,26 εκατ. μετρικούς τόνους το 2025, έναντι 4,36 εκατ. τόνων το 2024, 4,18 εκατ. τόνων το 2023, 4,26 εκατ. τόνων το 2022 και 4,19 εκατ. τόνων το 2021.

Από τη συνολική παραγωγή του 2025, οι 660.000 τόνοι προέρχονται από πρωτογενή παραγωγή και οι υπόλοιποι 3,6 εκατ. τόνοι από ανακύκλωση. Η πρωτογενής παραγωγή παρουσιάζει πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια, από 889.000 τόνους το 2021 σε 861.000 το 2022, 750.000 το 2023, 676.000 το 2024 και 660.000 τόνους το 2025.

Η έκθεση αποδίδει την υποχώρηση στο υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και στις παλαιωμένες υποδομές, ενώ αναφέρεται και στη μόνιμη διακοπή λειτουργίας του χυτηρίου New Madrid στο Μιζούρι στις αρχές του 2024.

Αντίθετα, σημαντικό μέρος της αμερικανικής προσφοράς προέρχεται από την ανακύκλωση αλουμινίου. Το 2025 η παραγωγή από παλαιό σκραπ εκτιμάται σε 1,6 εκατ. τόνους και από νέο βιομηχανικό σκραπ σε 2 εκατ. τόνους. Το 2024 οι αντίστοιχες ποσότητες ήταν 1,56 εκατ. και 2,12 εκατ. τόνοι, ενώ το 2023 ήταν 1,56 εκατ. και 1,87 εκατ. τόνοι.

Το παλαιό σκραπ, που προέρχεται μεταξύ άλλων από κουτιά αναψυκτικών, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και δομικά υλικά, καλύπτει το 28% της φαινόμενης κατανάλωσης αλουμινίου στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την έκθεση.

Εισαγωγές 4,4 εκατ. τόνοι ακατέργαστου και ημιτελούς αλουμινίου

Η αμερικανική αγορά εισήγαγε το 2025 περίπου 4,4 εκατ. τόνους ακατέργαστου και ημιτελούς αλουμινίου, έναντι 4,84 εκατ. τόνων το 2024, 4,9 εκατ. τόνων το 2023, 5,73 εκατ. τόνων το 2022 και 4,94 εκατ. τόνων το 2021.

Παράλληλα, οι εισαγωγές σκραπ εκτιμώνται σε 890.000 τόνους το 2025, έναντι 700.000 τόνων το 2024, 677.000 τόνων το 2023, 685.000 τόνων το 2022 και 679.000 τόνων το 2021.

Ο Καναδάς αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή αλουμινίου των ΗΠΑ, καλύπτοντας το 56% των εισαγωγών, ενώ ακολουθούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 8%, το Μπαχρέιν με 4% και η Κίνα με 3%.

Στο σκέλος των εξαγωγών, οι ΗΠΑ παραμένουν μεγάλος καθαρός εξαγωγέας σκραπ αλουμινίου. Το 2025 οι εξαγωγές σκραπ εκτιμώνται σε 2,2 εκατ. τόνους, έναντι 2,1 εκατ. τόνων το 2024, 1,78 εκατ. τόνων το 2023, 1,72 εκατ. τόνων το 2022 και 1,93 εκατ. τόνων το 2021.

Αντίθετα, οι εξαγωγές ακατέργαστου και ημιτελούς αλουμινίου εκτιμώνται σε 890.000 τόνους το 2025, έναντι 1,36 εκατ. τόνων το 2024, 1,24 εκατ. τόνων το 2023, 1,04 εκατ. τόνων το 2022 και 900.000 τόνων το 2021.

Η φαινόμενη εγχώρια κατανάλωση αλουμινίου στις ΗΠΑ εκτιμάται σε 5,7 εκατ. τόνους το 2025, έναντι 5,83 εκατ. τόνων το 2024, 6,21 εκατ. τόνων το 2023, 6,91 εκατ. τόνων το 2022 και 6,24 εκατ. τόνων το 2021.

Οι μεταφορές απορροφούν το 36% της κατανάλωσης

Η μεγαλύτερη συμμετοχή στην κατανάλωση αλουμινίου στις ΗΠΑ προέρχεται από τον τομέα των μεταφορών, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 36% της συνολικής ζήτησης. Ακολουθεί η συσκευασία με 24%, ενώ η δόμηση και οι κατασκευές αντιπροσωπεύουν το 13% και ο ηλεκτρολογικός τομέας το 9%.

Τα καταναλωτικά διαρκή αγαθά και τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός αντιπροσωπεύουν από 8% έκαστη, ενώ το υπόλοιπο 2% αφορά διάφορες εφαρμογές.

Στον τομέα των μεταφορών, η ζήτηση συνδέεται με την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων, τα χυτά πλαίσια, τις εφαρμογές στην αεροδιαστημική βιομηχανία και τα ελαφρά φορτηγά. Στη συσκευασία, η χρήση αλουμινίου αφορά κυρίως κουτιά αναψυκτικών και αλουμινόχαρτα, ενώ στις κατασκευές περιλαμβάνει αρχιτεκτονικές διέλασεις, υαλοπετάσματα και σκελετούς.

Η εκτιμώμενη αξία της αμερικανικής εγχώριας ζήτησης αλουμινίου ανέρχεται, σύμφωνα με την έκθεση, σε περίπου 67,7 έως 71,8 δισ. δολάρια.

Αύξηση της τιμής αλουμινίου στην αμερικανική αγορά

Η έκθεση καταγράφει σημαντική αύξηση της μέσης τιμής άμεσης παράδοσης (spot price) των πλινθωμάτων αλουμινίου στην αμερικανική αγορά, η οποία διαμορφώθηκε στα 180 σεντς ανά λίβρα το 2025, έναντι 129,5 σεντς το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 39%.

Η αντίστοιχη τιμή ήταν 125,9 σεντς ανά λίβρα το 2023, 152,6 σεντς το 2022 και 138,5 σεντς το 2021. Η τιμή των 180 σεντς ανά λίβρα το 2025 αντιστοιχεί σε περίπου 3.968 δολάρια ανά μετρικό τόνο.

Η έκθεση συνδέει την άνοδο των τιμών με την επέκταση των δασμών του Section 232, ύψους 25% κατά την περίοδο αναφοράς, καθώς και με την κατάργηση των εξαιρέσεων που ίσχυαν για συγκεκριμένες χώρες.

Οι προοπτικές για τις ελληνικές εξαγωγές

Ως προς τις προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών, το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ουάσιγκτον εκτιμά ότι η αυξητική τάση στα ενδιάμεσα προϊόντα αλουμινίου, όπως οι πλάκες και τα φύλλα, αναμένεται να διατηρηθεί, καθώς η εγχώρια παραγωγή των ΗΠΑ δεν επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης και δεν προβλέπεται δυνατότητα αύξησής της τα επόμενα χρόνια.

Για τα προϊόντα προφίλ, τα καταναλωτικά προϊόντα και τα κουφώματα, η έκθεση αναφέρει ότι επίσης η εγχώρια παραγωγή δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση. Ως εκ τούτου, σημειώνει ότι, εφόσον η αμερικανική αγορά απορροφήσει την αύξηση των τιμών που προκαλούν οι δασμοί, ενδέχεται να υπάρξει ανάκαμψη και αύξηση των εισαγωγών και στις συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.