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Τέσσερις Κυριακές με ανοιχτά εμπορικά καταστήματα περιλαμβάνει το πρόγραμμα λειτουργίας της αγοράς έως το τέλος του 2026, καθώς το λιανεμπόριο προετοιμάζεται για την αυξημένη αγοραστική κίνηση της Black Friday και την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Η αρχή θα γίνει την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, μόλις δύο ημέρες μετά τη Black Friday της 27ης Νοεμβρίου, δίνοντας στους καταναλωτές μία επιπλέον ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις προσφορές και τις εκπτώσεις που θα πραγματοποιηθούν τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Στη συνέχεια, η αγορά θα κινηθεί σε εορταστικούς ρυθμούς, με τα εμπορικά καταστήματα να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν τρεις ακόμη Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές που θα πραγματοποιήσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Συγκεκριμένα, οι τέσσερις Κυριακές κατά τις οποίες προβλέπεται προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων είναι:

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026: Η πρώτη Κυριακή μετά τη Black Friday, με την αγορά να βρίσκεται ακόμη σε περίοδο προσφορών.

Η πρώτη Κυριακή μετά τη Black Friday, με την αγορά να βρίσκεται ακόμη σε περίοδο προσφορών. Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026 : Η πρώτη Κυριακή του εορταστικού ωραρίου, καθώς κορυφώνεται σταδιακά η προετοιμασία για τα Χριστούγεννα.

: Η πρώτη Κυριακή του εορταστικού ωραρίου, καθώς κορυφώνεται σταδιακά η προετοιμασία για τα Χριστούγεννα. Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026: Η τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να αναμένεται αυξημένο.

Η τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να αναμένεται αυξημένο. Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026: Η τελευταία Κυριακή του έτους, που προσφέρει μία ακόμη ευκαιρία για αγορές πριν από την Πρωτοχρονιά.

Η λειτουργία των καταστημάτων τις συγκεκριμένες Κυριακές είναι προαιρετική, ενώ το ακριβές ωράριο ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή, τις αποφάσεις των τοπικών εμπορικών συλλόγων και την πολιτική κάθε επιχείρησης.

Η εορταστική περίοδος αποτελεί παραδοσιακά μία από τις σημαντικότερες περιόδους για τον τζίρο του λιανεμπορίου, με τις επιχειρήσεις να επιδιώκουν την ενίσχυση των πωλήσεων και τους καταναλωτές να αναζητούν ευκαιρίες για δώρα και αγορές ενόψει των γιορτών.