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Σε μια μάχη ανάκτησης όγκων και μεριδίων, με μειώσεις τιμών, ισχυρές προσφορές και προσωρινή διοίκηση, έχει μπει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, την ώρα που εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές χρηματικές ροές στον όμιλο Heineken. Η χρήση του 2025 ανέδειξε με μεγαλύτερη ένταση αυτή τη διπλή εικόνα: οι πωλήσεις της ελληνικής θυγατρικής υποχώρησαν κατά 5,6% και τα λειτουργικά κέρδη κατά 17,2%, όμως οι αμοιβές χρήσης δικαιωμάτων προς εταιρείες του ομίλου αυξήθηκαν κατά 37,4%, ενώ τα μερίσματα που καταβλήθηκαν έφτασαν τα 43,84 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20%.

Η πίεση που αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και την επιθετικότερη εμπορική πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία μέσα στο 2026. Από την αρχή της χρονιάς μείωσε την τιμή καταλόγου της Amstel 33 cl, έβαλε την ΑΛΦΑ στην πρώτη γραμμή των προσφορών, ενίσχυσε την παρουσία της στην οικονομικότερη κατηγορία με τη Fürstenbräu και διεύρυνε τις επιλογές της στα προϊόντα χωρίς αλκοόλ με τη σειρά «Χωρίς» και το νέο «Τσίκι».

Οι κινήσεις αυτές έχουν έναν σαφή στόχο: να προστατεύσουν τους όγκους και να ανακόψουν τη μακροχρόνια υποχώρηση των μεριδίων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ για τον κλάδο, το μερίδιο της εταιρείας έχει περιοριστεί από περίπου 80% το 2000 σε 54% το 2024. Στο ίδιο διάστημα, το μεγαλύτερο σήμα της αγοράς υποχώρησε από το 56% στο 28%, με την ΑΛΦΑ να έχει περάσει στην πρώτη θέση και τη Μύθος στη δεύτερη, ενώ η Amstel έχει χάσει 46 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε 25 χρόνια.

Η αγορά

Η προσπάθεια ανάκτησης εδάφους εκδηλώνεται σε μια αγορά που δεν μεγαλώνει. Τα στοιχεία της NielsenIQ που είχε επεξεργαστεί το Business Stories δείχνουν ότι το 2025 οι πωλήσεις μπύρας στα κανάλια που παρακολουθεί η εταιρεία μειώθηκαν κατά 2,2% σε όγκο και 1,6% σε αξία. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η πτώση επιταχύνθηκε στο 4,9% σε όγκο και στο 3,7% σε αξία.

Η μάχη επικεντρώνεται κυρίως στα σούπερ μάρκετ, τα οποία εμφανίζουν μεγαλύτερες αντοχές από το παραδοσιακό λιανεμπόριο. Εκεί η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επιχειρεί να επανατοποθετήσει την Amstel σε πιο προσιτή τιμή και να αξιοποιήσει τη δύναμη της ΑΛΦΑ, απέναντι στη FIX της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, τη Βεργίνα της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης και την Pils της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης.

Η εμπορική αντεπίθεση συμπίπτει με μια ακόμη αλλαγή στην κορυφή. Η αιφνίδια αποχώρηση του Σεμπάστιαν Σάντσεζ, περίπου 15 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, έφερε ξανά στο τιμόνι τον Αλέξανδρο Δανιηλίδη. Ο Managing Director G9 Europe της Heineken, ο οποίος επιβλέπει εννέα αγορές, ανέλαβε από τις 24 Ιουλίου παράλληλα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, ως μεταβατική λύση μέχρι να επιλεγεί ο μόνιμος επικεφαλής.

Η προηγούμενη θητεία του κ. Δανιηλίδη είχε συνδεθεί με πολυετή υψηλά κερδοφορίας. Τώρα επιστρέφει σε μια διαφορετική αγορά, με την κατανάλωση υπό πίεση, τις προσφορές να έχουν ενταθεί και τις υψηλές χρηματικές ροές προς τον όμιλο Heineken να συνεχίζονται.

Πίεση στα κέρδη

Το 2025 οι πωλήσεις της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας πριν από την αφαίρεση του ειδικού φόρου κατανάλωσης διαμορφώθηκαν σε 453,71 εκατ. ευρώ, από 480,61 εκατ. ευρώ το 2024. Μετά την αφαίρεση του ειδικού φόρου, ύψους 139,05 εκατ. ευρώ, οι καθαρές πωλήσεις περιορίστηκαν σε 314,66 εκατ. ευρώ, από 333,49 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση αποδίδει την κάμψη κυρίως στον χαμηλότερο όγκο πωλήσεων.

Η επίπτωση στην κερδοφορία ήταν σημαντικά μεγαλύτερη. Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και φόρων υποχώρησαν κατά 17,2%, σε 52,38 εκατ. ευρώ από 63,27 εκατ. ευρώ. Το λειτουργικό περιθώριο περιορίστηκε έτσι στο 16,6% των καθαρών πωλήσεων, από περίπου 19% το 2024.

Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν επίσης κατά 17,2%, στα 54,88 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη κατά 15,6%, στα 42,04 εκατ. ευρώ από 49,83 εκατ. ευρώ. Το καθαρό περιθώριο κέρδους υποχώρησε στο 13,4%, από 14,9%.

Η εταιρεία περιόρισε σειρά βασικών δαπανών. Το κόστος κίνησης των αποθεμάτων μειώθηκε κατά 8,3%, στα 103,95 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα προσωπικού υποχώρησαν στα 41,83 εκατ. ευρώ από 45,48 εκατ. ευρώ. Χαμηλότερα κινήθηκαν επίσης οι δαπάνες προβολής και διαφήμισης και τα έξοδα μεταφορών.

Η εξοικονόμηση απορροφήθηκε εν μέρει από την αύξηση άλλων επιβαρύνσεων. Οι δαπάνες ενέργειας αυξήθηκαν κατά 15,3%, στα 7,90 εκατ. ευρώ, και τα έξοδα επεξεργασίας και αποθήκευσης κατά 16%, στα 12,87 εκατ. ευρώ. Συνολικά τα λοιπά λειτουργικά έξοδα ενισχύθηκαν κατά 4%, φτάνοντας τα 100 εκατ. ευρώ.

Οι ροές

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των συναλλαγών με τις εταιρείες του ομίλου Heineken. Οι συνολικές χρεώσεις για αγορές αποθεμάτων, δικαιώματα, τεχνική υποστήριξη και λοιπά έξοδα αυξήθηκαν σε 26,96 εκατ. ευρώ, από 25,52 εκατ. ευρώ το 2024.

Η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφεται στις αμοιβές χρήσης δικαιωμάτων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 37,4%, στα 9,42 εκατ. ευρώ από 6,86 εκατ. ευρώ. Από το συνολικό ποσό, περίπου 5,09 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στη Heineken International, ενώ οι χρεώσεις τεχνικής υποστήριξης προς εταιρείες του ομίλου ανήλθαν συνολικά σε 12,89 εκατ. ευρώ, από 13,53 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι πωλήσεις αγαθών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας προς τις συνδεδεμένες εταιρείες μειώθηκαν κατά 35,2%, σε 9,82 εκατ. ευρώ από 15,15 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις προς τη Heineken Brouwerijen, που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος αυτών των συναλλαγών, υποχώρησαν σε 7,47 εκατ. ευρώ από 10,50 εκατ. ευρώ.

Το ισοζύγιο επιβαρύνθηκε επομένως διπλά: οι χρεώσεις της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας από εταιρείες του ομίλου αυξήθηκαν, ενώ τα έσοδα της ελληνικής εταιρείας από πωλήσεις προς τις συνδεδεμένες εταιρείες μειώθηκαν σημαντικά.

Στην εξίσωση προστίθενται τα μερίσματα. Κατά τη διάρκεια του 2025 καταβλήθηκαν 43,84 εκατ. ευρώ, έναντι 36,54 εκατ. ευρώ το 2024, ποσό αυξημένο κατά 20%. Η διανομή αφορούσε κέρδη προηγούμενης χρήσης, αλλά ως χρηματική εκροή μέσα στο 2025 ξεπέρασε την καθαρή κερδοφορία των 42,04 εκατ. ευρώ που εμφάνισε η εταιρεία την ίδια χρονιά.

Για τα κέρδη του 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει νέο μέρισμα 33,57 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σχεδόν στο 80% της καθαρής κερδοφορίας. Προτείνει ακόμη να διανεμηθεί προς τα διοικητικά στελέχη το υπόλοιπο των κερδών μετά το μέρισμα, σύμφωνα με την πολιτική διανομής της εταιρείας, χωρίς να προσδιορίζει το σχετικό ποσό.

Ισχυρό ταμείο

Παρά τις υψηλές διανομές, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στο τέλος του 2025 σε 122,79 εκατ. ευρώ, από 121,81 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία δεν εμφάνιζε τραπεζικό δανεισμό.

Η σταθερότητα του ταμείου καλύπτει, πάντως, τη σημαντική υποχώρηση της παραγωγής μετρητών από τη λειτουργική δραστηριότητα. Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές περιορίστηκαν κατά 40,7%, στα 61,46 εκατ. ευρώ από 103,72 εκατ. ευρώ το 2024. Η διαφορά οφείλεται τόσο στη χαμηλότερη κερδοφορία όσο και στη μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης, καθώς την προηγούμενη χρήση είχαν καταγραφεί σημαντικά υψηλότερες εισροές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

Οι επενδύσεις σε πάγια διαμορφώθηκαν σε 15,73 εκατ. ευρώ, από 18,54 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος κατευθύνθηκε σε είδη συσκευασίας, μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπό εξοπλισμό. Επιπλέον 300.000 ευρώ διατέθηκαν για την απόκτηση ποσοστού 15% στην Ελληνικό Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης Α.Ε., ενόψει της εφαρμογής του συστήματος επιστροφής εγγύησης συσκευασιών.

Στο τέλος του 2025 η εταιρεία απασχολούσε 702 εργαζομένους, έναντι 686 το 2024. Η αύξηση του προσωπικού κατά 16 άτομα συνοδεύτηκε από μείωση των συνολικών δαπανών προσωπικού κατά περίπου 8%.

Τα δικαστικά

Την προσπάθεια της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας να ανακτήσει έδαφος συνοδεύουν και δύο μεγάλες δικαστικές εκκρεμότητες στην Ολλανδία. Στην υπόθεση της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης, παραγωγού της Βεργίνα, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Άμστερνταμ προσδιόρισε τον Φεβρουάριο του 2026 τη βασική ζημία σε 43,34 εκατ. ευρώ, χωρίς τόκους και έξοδα πραγματογνωμόνων.

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης έχει αυξήσει την απαίτησή της για τόκους σε 67,04 εκατ. ευρώ και διεκδικεί επιπλέον 1,19 εκατ. ευρώ για έξοδα πραγματογνωμόνων. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και η Heineken ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για οποιαδήποτε αποζημίωση επιδικαστεί. Η ελληνική εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη, έπειτα και από την αξιολόγηση της υπόθεσης από τη μητρική.

Ξεχωριστά κινείται η αγωγή της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας. Η αρχική αξίωση ανερχόταν σε 261,8 εκατ. ευρώ, ωστόσο η εταιρεία του ομίλου Carlsberg υποστηρίζει πλέον ότι οι φερόμενες ζημίες, μετά την επικαιροποίηση των υπολογισμών και των τόκων, υπερβαίνουν τα 300 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία επανεκκινήθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Για το 2026 η διοίκηση δεν δίνει αριθμητική πρόβλεψη. Στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρει ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου είναι «επαρκώς κερδοφόρα». Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία καλείται έτσι να ανακτήσει όγκους και μερίδια σε μια αγορά που εξακολουθεί να υποχωρεί, διατηρώντας παράλληλα την κερδοφορία και τις υψηλές ροές προς τον όμιλο Heineken. Η προσπάθεια εξελίσσεται υπό τον Αλέξανδρο Δανιηλίδη, ο οποίος έχει επιστρέψει προσωρινά στο τιμόνι, μέχρι να επιλεγεί ο μόνιμος διάδοχος του Σεμπάστιαν Σάντσεζ.

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