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Το πρώτο της κατάστημα attica BEAUTY εγκαινίασε σήμερα, 5 Νοεμβρίου 2026, στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens, η Attica πολυκαταστήματα, κάνοντας ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της στον κλάδο του beauty retail.

Το νέο κατάστημα εισάγει ένα ευέλικτο concept στον χώρο της ομορφιάς, με επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο 65 luxury και niche beauty brands, προσφέροντας στους πελάτες πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών.

Η δημιουργία του πρώτου καταστήματος attica BEAUTY αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της εταιρείας και εντάσσεται στη συνολικότερη κατεύθυνση διεύρυνσης της παρουσίας της σε επιμέρους τομείς του premium retail.