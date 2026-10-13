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Να φτάσει η αξία της Ideal Holdings στο 1 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία είναι ο στόχος που έθεσε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, προετοιμάζοντας έναν νέο κύκλο εξαγορών και επενδύσεων στις επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου της. Η εισηγμένη, που ξεκίνησε τη νέα της διαδρομή το 2021 με χρηματιστηριακή αξία περίπου 70 εκατ. ευρώ και σήμερα ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ, έχει ήδη επενδύσει περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ στην ελληνική οικονομία. Πλέον, με την πρώτη πενταετία πίσω της, σχεδιάζει την επόμενη φάση ανάπτυξης, με νέες εξαγορές από το 2027 και σημαντικές επενδύσεις στους τρεις βασικούς πυλώνες της: τρόφιμα, πληροφορική και λιανεμπόριο.

Το στίγμα της επόμενης ημέρας έδωσε ο πρόεδρος της Ideal Holdings, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από τη δημιουργία της νέας Ideal. «Σε πέντε χρόνια θέλουμε το 1 δισ.», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις φιλοδοξίες του ομίλου για την επόμενη περίοδο.

Οι νέες εξαγορές

Το ενδιαφέρον στρέφεται ήδη στην επόμενη εξαγορά, την οποία ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου τοποθέτησε χρονικά μετά το τέλος του 2026. Όπως ανέφερε, δεν φαίνεται εφικτό να ολοκληρωθεί κάποια νέα συμφωνία μέχρι το τέλος της χρονιάς, υπενθυμίζοντας ότι η Ideal έχει αναπτύξει έντονη εξαγοραστική δραστηριότητα, με νέες κινήσεις περίπου κάθε πέντε με έξι μήνες.

Χωρίς να προσδιορίσει συγκεκριμένο κλάδο ή επιχείρηση, επιβεβαίωσε ότι η αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών συνεχίζεται, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο 2027. Την ίδια ώρα, απέκλεισε για την παρούσα περίοδο την πώληση κάποιας από τις υφιστάμενες συμμετοχές. «Δεν πουλάμε προς το παρόν», ήταν η χαρακτηριστική απάντησή του.

Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται και στη βασική επενδυτική φιλοσοφία της Ideal. «Επενδύουμε σε εταιρείες, όχι σε κλάδους», υπογράμμισε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, εξηγώντας ότι η επιλογή μιας επιχείρησης δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τις προοπτικές του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, αλλά από τα χαρακτηριστικά της ίδιας, τη διοικητική της ομάδα και τις δυνατότητες να αποκτήσει μεγαλύτερο μέγεθος.

Επενδύσεις στον Μπάρμπα Στάθη

Στον Μπάρμπα Στάθη, τη νεότερη μεγάλη προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της Ideal, σχεδιάζονται επενδύσεις άνω των 70 εκατ. ευρώ την επόμενη τριετία, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας.

Η εταιρεία, με ιστορία 55 ετών, συνεργάζεται με περισσότερους από 600 Έλληνες αγρότες και περίπου 1.500 προμηθευτές, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στην εγχώρια αγροτική παραγωγή και στη βιομηχανία τροφίμων.

Από το βήμα της επετειακής εκδήλωσης, ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου απευθύνθηκε στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, επισημαίνοντας ότι για την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων επενδύσεων θα χρειαστεί και η αρωγή της Πολιτείας.

Στην ίδια εκδήλωση, ο Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε πρόσθετα κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, συνδέοντας τη μεγέθυνση των ελληνικών εταιρειών με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας.

Η ανάπτυξη της Byte

Στην πληροφορική, η Byte αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα ανάπτυξης των συμμετοχών της Ideal. Από κύκλο εργασιών περίπου 11 εκατ. ευρώ το 2021, η δραστηριότητα αναμένεται να ξεπεράσει τα 125 εκατ. ευρώ το 2026.

Για την επόμενη τριετία, ο στόχος που παρουσιάστηκε είναι περαιτέρω αύξηση των εσόδων κατά περισσότερο από 30%, με την Ideal να σχεδιάζει την ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της πληροφορικής.

Τα Attica Πολυκαταστήματα

Στο λιανεμπόριο, τα Attica Πολυκαταστήματα, που εντάχθηκαν στο χαρτοφυλάκιο της Ideal το 2023, συνεχίζουν την αναπτυξιακή τους πορεία. Ο κύκλος εργασιών τους αναμένεται να κινηθεί φέτος σημαντικά υψηλότερα από τα περίπου 190 εκατ. ευρώ του 2023, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση.

Η ανάπτυξη των μεγεθών τους και οι κινήσεις αξιοποίησης της κεφαλαιαγοράς εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Ideal για την ενίσχυση της αξίας των συμμετοχών της.

Η διαδρομή της πενταετίας

Η σημερινή Ideal Holdings δημιουργήθηκε το 2021, μέσω αντίστροφης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τρεις αρχικές επενδύσεις. Στην πενταετία που ακολούθησε, διεύρυνε το χαρτοφυλάκιό της με εξαγορές σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, ενώ οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει απασχολούν πλέον άμεσα και έμμεσα περίπου 3.400 εργαζομένους.

Από την επιστροφή του 2017 στην Ideal

Η διαδρομή της Ideal συνδέεται με την απόφαση του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου να επιστρέψει επενδυτικά στην Ελλάδα το 2017, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα δεν είχε ακόμη αφήσει πίσω της την οικονομική κρίση.

Ο ίδιος, έχοντας μεγαλώσει κοντά σε οικογενειακή επιχείρηση, είχε δημιουργήσει τη δική του εταιρεία στην Αθήνα, από την οποία αποεπένδυσε περίπου δέκα χρόνια αργότερα. Δεν σχεδίαζε αρχικά να επιστρέψει στην ελληνική αγορά, όμως διαπίστωσε ότι υπήρχαν επιχειρήσεις με καλές προοπτικές και ικανές διοικητικές ομάδες, οι οποίες δεν διέθεταν απαραίτητα τα κεφάλαια για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Η σκέψη αυτή οδήγησε τέσσερα χρόνια αργότερα στη δημιουργία της νέας Ideal Holdings, το 2021, μέσω αντίστροφης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το εγχείρημα ξεκίνησε με τρεις επενδύσεις, με τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου να επιλέγει τη χρηματιστηριακή αγορά ως βάση για την ανάπτυξή του, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στην εταιρική διακυβέρνηση.

Στην πενταετία που ακολούθησε, η Ideal διεύρυνε το χαρτοφυλάκιό της με εξαγορές σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, ενώ οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει απασχολούν πλέον άμεσα και έμμεσα περίπου 3.400 εργαζομένους. Από την αρχική επιλογή του 2017 έως τη σημερινή παρουσία της Ideal στα τρόφιμα, στην πληροφορική και στο λιανεμπόριο, η βασική επιδίωξη του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου παραμένει η ίδια: να αξιοποιήσει τις δυνατότητες ελληνικών επιχειρήσεων που μπορούν να μεγαλώσουν και να διεκδικήσουν ισχυρότερη θέση στην αγορά.

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