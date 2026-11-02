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Την έναρξη συνεργασίας με τη Goldair Cargo ανακοίνωσε η Αττικά Πολυκαταστήματα, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών 3rd party logistics.

Από τις 30 Οκτωβρίου 2026, η αποστολή των παραγγελιών του ηλεκτρονικού καταστήματος των attica πραγματοποιείται από τις εγκαταστάσεις της Goldair Cargo.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η συνεργασία εντάσσεται στο Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης της Εταιρείας για την περίοδο 2026–2030 και, ειδικότερα, στον άξονα της περαιτέρω ενίσχυσης του ecommerce.

Μέσω της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και των υποδομών της Goldair Cargo, η συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της δυναμικότητας διαχείρισης παραγγελιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, υποστηρίζοντας την περαιτέρω αύξηση των μεγεθών του και τη βελτίωση των χρόνων εξυπηρέτησης των πελατών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση του deal

Η Αττικά Πολυκαταστήματα ανακοινώνει στρατηγική συνεργασία με τη Goldair Cargo για την παροχή υπηρεσιών Third Party Logistics (3PL) στο attica e-shop.

Η συνεργασία εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2026–2030 της Αττικά Πολυκαταστήματα και των συνεχών επενδύσεων στην αναβάθμιση των υποδομών, των υπηρεσιών και της συνολικής εμπειρίας πελάτη.

Ο Δημοσθένης Μπούμης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα, δήλωσε σχετικά: «Η περαιτέρω ανάπτυξη του attica e-shop αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας. Η συνεργασία με τη Goldair Cargo θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στην αυξανόμενη δραστηριότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος, προσφέροντας ακόμη πιο άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση αλλά και μια ενιαία και υψηλής ποιότητας αγοραστική εμπειρία attica για τους πελάτες μας σε κάθε σημείο και κανάλι».

Η συνεργασία έρχεται σε συνέχεια της ισχυρής αναπτυξιακής πορείας του attica e-shop. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει περισσότερους από 65.000 κωδικούς προϊόντων, ενώ, κατά το Α’ Εξάμηνο του 2026, κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 23% και επισκεψιμότητας κατά 22%.