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Με αύξηση πωλήσεων και διψήφια ενίσχυση της κερδοφορίας ολοκλήρωσε το εννεάμηνο του 2026 η Αττικά Πολυκαταστήματα, εταιρεία του χαρτοφυλακίου της IDEAL Holdings, συνεχίζοντας την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της τόσο στο δίκτυο φυσικών καταστημάτων όσο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 181,4 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 8,2% σε σύγκριση με τα 167,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025, ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη μετά από φόρους ενισχύθηκαν κατά 15,1%, στα 12,9 εκατ. ευρώ.

Η ανοδική πορεία των οικονομικών μεγεθών υποστηρίχθηκε από την ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης, την ανάκαμψη των αγορών από επισκέπτες τρίτων χωρών και την ισχυρή ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος, οι πωλήσεις του οποίου αυξήθηκαν κατά 25,5%.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά στην επέκταση του φυσικού της δικτύου, με νέα παρουσία στην οδό Βουκουρεστίου, στο City Link, και στο υπό ανάπτυξη Riviera Galleria στο Ελληνικό, ενώ εγκαινίασε ήδη το πρώτο κατάστημα Attica Beauty στο The Mall Athens.

Στα 21,7 εκατ. ευρώ τα συγκρίσιμα EBITDA

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 9,6% στα 67,7 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται στο 37,3%.

Τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 21,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,8% σε ετήσια βάση, ενώ τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ενισχύθηκαν κατά 14,2%, στα 18,7 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 16,6 εκατ. ευρώ, έναντι 14,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 15,2%.

Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη έφθασαν τα 12,9 εκατ. ευρώ, από 11,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σε επίπεδο δημοσιευμένων αποτελεσμάτων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τα EBITDA ανήλθαν σε 34,3 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 14,4 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους σε 11,1 εκατ. ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ δημοσιευμένων και συγκρίσιμων μεγεθών οφείλεται στις προσαρμογές που πραγματοποιεί η εταιρεία για την επίδραση του λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 16, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα της ανακοίνωσης.

Αύξηση 7,5% στις πωλήσεις των φυσικών καταστημάτων

Θετική ήταν η πορεία του δικτύου φυσικών καταστημάτων, όπου οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 7,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025.

Η βελτίωση στηρίχθηκε τόσο στην αύξηση του αριθμού των συναλλαγών κατά 2,3% όσο και στην άνοδο της μέσης αξίας συναλλαγής κατά 5,1%.

Παράλληλα, ο δείκτης μετατροπής επισκεπτών σε αγοραστές διαμορφώθηκε στο 37,1%, αποτυπώνοντας την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της επισκεψιμότητας των καταστημάτων.

Στο πλαίσιο της ανανέωσης της εμπορικής της πρότασης, η Αττικά Πολυκαταστήματα πρόσθεσε περισσότερα από 60 νέα brands στο χαρτοφυλάκιό της, διευρύνοντας τις διαθέσιμες επιλογές για τους καταναλωτές.

Η εταιρεία συνεχίζει παράλληλα την αναβάθμιση των υφιστάμενων καταστημάτων, με έμφαση στην εμπειρία αγορών και στον εμπλουτισμό της προϊοντικής γκάμας.

Ανάκαμψη των πωλήσεων Tax Free – Από ποιες χώρες προέρχονται οι καταναλωτές

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτέλεσε η ανάκαμψη των πωλήσεων Tax Free, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 9% στο εννεάμηνο.

Η συγκεκριμένη κατηγορία είχε εμφανίσει πτωτική τάση κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων, ωστόσο στη συνέχεια ανέκτησε τη δυναμική της.

Πλέον, οι πωλήσεις Tax Free αντιπροσωπεύουν το 10,8% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πλειονότητα των αγορών αυτών πραγματοποιείται από επισκέπτες που προέρχονται από την Τουρκία, το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αίγυπτο.

Η ενίσχυση της συγκεκριμένης κατηγορίας συνέβαλε στη συνολική αύξηση των εσόδων, παρά την αβεβαιότητα που είχε επηρεάσει τις καταναλωτικές ροές στις αρχές του έτους.

Άλμα 25,5% στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης για την Αττικά Πολυκαταστήματα ήταν το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 25,5% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2025.

Η ενίσχυση του ηλεκτρονικού καταστήματος συνδέεται με τη διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας, η οποία περιλαμβάνει πλέον περισσότερους από 65.000 κωδικούς.

Η εταιρεία επενδύει στην αναβάθμιση της ψηφιακής αγοραστικής εμπειρίας και στην καλύτερη διασύνδεση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το φυσικό δίκτυο.

Η στρατηγική της επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου πωλήσεων, με στόχο ο καταναλωτής να έχει ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης, ανεξάρτητα από το κανάλι μέσω του οποίου πραγματοποιεί τις αγορές του.

Νέα καταστήματα στη Βουκουρεστίου και στο Riviera Galleria

Στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης του δικτύου της προχωρά η Αττικά Πολυκαταστήματα, με νέες εμπορικές συμφωνίες σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη μίσθωση νέου καταστήματος στην οδό Βουκουρεστίου, εντός του εμπορικού συγκροτήματος City Link, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στο κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, εξασφάλισε χώρο για το τρίτο κατά σειρά νέο κατάστημά της στο υπό ανάπτυξη εμπορικό κέντρο Riviera Galleria στο Ελληνικό.

Η επέκταση εντάσσεται στο αναπτυξιακό σχέδιο της εταιρείας για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει ενίσχυση της παρουσίας της στους τομείς του premium και luxury retail.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία εγκαινίασε τη λειτουργία του πρώτου καταστήματος Attica Beauty στο The Mall Athens, διευρύνοντας τη δραστηριότητά της στον τομέα της ομορφιάς και των καλλυντικών.

Επενδύσεις σε logistics, τεχνολογία και εξυπηρέτηση πελατών

Παράλληλα με την εμπορική επέκταση, η Αττικά Πολυκαταστήματα συνεχίζει το πρόγραμμα επενδύσεων για τον τεχνολογικό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό της.

Στις βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση της μετάβασης σε μοντέλο Third-Party Logistics (3PL) για τη διαχείριση των λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και η εγκατάσταση νέου ταμειακού συστήματος.

Η εταιρεία προχωρά επίσης στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των εφαρμογών CRM και Loyalty, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες και τη βελτίωση των προγραμμάτων επιβράβευσης.

Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αποτελούν μέρος του ευρύτερου επιχειρησιακού μετασχηματισμού της εταιρείας, με στόχο ένα πιο ευέλικτο λειτουργικό μοντέλο.

Σήμερα, η Αττικά Πολυκαταστήματα διαθέτει τέσσερα πολυκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στα City Link, Golden Hall, Mediterranean Cosmos και Τσιμισκή, καθώς και τρία monobrand και τρία multibrand καταστήματα, πέραν του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η εταιρεία διαχειρίζεται συνολικά 70.000 τετραγωνικά μέτρα εμπορικών χώρων, απασχολεί περισσότερους από 2.200 εργαζομένους και συνεργάζεται με πάνω από 330 προμηθευτές από την ελληνική και τη διεθνή αγορά.