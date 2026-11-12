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Η Αττικά Πολυκαταστήματα, εταιρεία του χαρτοφυλακίου της IDEAL Holdings, ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας μίσθωσης για το τρίτο κατά σειρά κατάστημά της στο Riviera Galleria, τον νέο εμπορικό προορισμό που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου The Ellinikon.

Το τρίτο κατάστημα θα φιλοξενεί οίκο ανδρικής ένδυσης και θα διαθέτει συνολική επιφάνεια 139,65 τ.μ. Η έναρξη της μίσθωσης θα ακολουθήσει την έναρξη λειτουργίας του Riviera Galleria.

Με την προσθήκη αυτή, η παρουσία της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Riviera Galleria θα περιλαμβάνει συνολικά τρία καταστήματα, με επίκεντρο την ομορφιά, τη γυναικεία και την ανδρική μόδα, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά premium και luxury retail.

Η ανάπτυξη των τριών καταστημάτων στο Riviera Galleria εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2026–2030 της Αττικά Πολυκαταστήματα, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την επέκταση της φυσικής παρουσίας κατά 7.500 τ.μ., μέσα από την ανάπτυξη νέων καταστημάτων και εμπορικών concepts σε επιλεγμένα σημεία υψηλής επισκεψιμότητας.

Ο Δημοσθένης Μπούμης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα, δήλωσε: «Το The Ellinikon αναδεικνύεται σε έναν νέο εμπορικό προορισμό με ισχυρό premium προσανατολισμό, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς. Με την παρουσία μας στο Riviera Galleria, επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη εμπορική πρόταση που συνδυάζει την ομορφιά, τη γυναικεία και την ανδρική μόδα. Η προσθήκη του τρίτου καταστήματος συμπληρώνει αυτή την πρόταση, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να απευθυνθούμε σε ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης της φυσικής μας παρουσίας, προσφέροντας περισσότερες επιλογές και την υψηλής ποιότητας αγοραστική εμπειρία που χαρακτηρίζει διαχρονικά τα attica».