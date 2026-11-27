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Στη μεταβίβαση του συνόλου των 170.971 μετοχών που κατείχε στην Austriacard Holdings προχώρησε ο πρόεδρος του συμβουλίου διοίκησης και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Εμμανουήλ Κόντος, στο πλαίσιο του διακανονισμού της προαιρετικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς από την Dai Nippon Printing.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου, στην τιμή των 10 ευρώ ανά μετοχή, με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται σε 1.709.710 ευρώ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Η εταιρία AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η «Εταιρία») δια του παρόντος ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του άρθρου 4.1.1 (9)

του Κανονισμού του Euronext Athens, ότι στις 26 Νοεμβρίου 2026 γνωστοποιήθηκε στην Εταιρία από τον κ. Εμμανουήλ Κόντο, Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ομίλου, ότι στις 24 Νοεμβρίου 2026 έλαβε χώρα η μεταβίβαση της κυριότητας του συνόλου των 170.971 μετοχών του στο πλαίσιο του διακανονισμού της προαιρετικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς από τη Dai Nippon Printing Co., Ltd στην τιμή των 10 Ευρώ, ανά μετοχή.