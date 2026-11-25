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Νέα σελίδα ανοίγει για την Austriacard Holdings , καθώς η ιαπωνική Dai Nippon Printing (DNP) απέκτησε το 96,55% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση του διακανονισμού της δημόσιας πρότασης εξαγοράς. Την ίδια στιγμή, ο Νικόλαος Λύκος αποχώρησε πλήρως από το μετοχικό κεφάλαιο της Austriacard, μεταβιβάζοντας το σύνολο των μετοχών του.

Σύμφωνα με δύο ανακοινώσεις που δημοσιοποίησε σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η Austriacard Holdings, η μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2026.

Η Dai Nippon Printing, με έδρα το Τόκιο, κατέχει πλέον 35.099.096 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 36.353.868, υπερβαίνοντας το όριο του 90%. Στους υπόλοιπους μετόχους απομένει ποσοστό 3,45%.

Το χρονικό της εξαγοράς

Στις 13 Μαΐου 2026, η Dai Nippon Printing είχε υποβάλει γνωστοποίηση σχετικά με τη συμφωνία ανέκκλητης δέσμευσης για την απόκτηση του 74,58% των μετοχών της Austriacard Holdings, με πωλητή τον Νικόλαο Λύκο.

Κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης, επιπλέον μέτοχοι, οι οποίοι αντιπροσώπευαν ποσοστό 21,97% του μετοχικού κεφαλαίου, προσέφεραν τις μετοχές τους στην ιαπωνική εταιρεία.

Η δημόσια πρόταση κατέστη δεσμευτική και άνευ αιρέσεων στις 10 Νοεμβρίου 2026, ενώ ο διακανονισμός της συναλλαγής ολοκληρώθηκε στις 23 Νοεμβρίου, επισφραγίζοντας την αλλαγή ελέγχου της Austriacard Holdings.

Η πλήρης αποχώρηση του Νικόλαου Λύκου

Σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της, η Austriacard Holdings γνωστοποίησε ότι ο Νικόλαος Λύκος ενημέρωσε την εταιρεία στις 24 Νοεμβρίου για τον μηδενισμό της συμμετοχής του, μετά τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που είχε προσφέρει στη δημόσια πρόταση της DNP.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της γνωστοποίησης, στην προηγούμενη σχετική ενημέρωση ο Νικόλαος Λύκος κατείχε το 71,52% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, ενώ πλέον δεν διατηρεί ούτε μετοχές ούτε δικαιώματα ψήφου στην Austriacard Holdings.

Οι ανακοινώσεις

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η «Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τα άρθρα 130 επ. του Αυστριακού Νόμου περί Χρηματιστηρίου («Börsegesetz 2018»), ότι η Εταιρία έλαβε στις 24 Νοεμβρίου 2026 γνωστοποίηση («Γνωστοποίηση») από τον κ. Νικόλαο Λύκο, σύμφωνα με την οποία στις 23 Νοεμβρίου 2026 η συμμετοχή του κ. Νικολάου Λύκου σε δικαιώματα ψήφου μέσω μετοχών της Εταιρίας κατήλθε του ορίου του 4% σε μηδενικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών – μετά από τον διακανονισμό όλων των μετοχών του στην Εταιρία, τις οποίες είχε προσφέρει στην προαιρετική δημόσια πρόταση εξαγοράς της Dai Nippon Printing Co., Ltd. – και κατ’ αποτέλεσμα ο κ. Νικόλαος Λύκος δεν διατηρεί ούτε μετοχές ούτε δικαιώματα ψήφου στην Εταιρία. Σημειώνεται περαιτέρω ότι σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση, ο κ. Λύκος δεν ελέγχεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και δεν ελέγχει οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή επιχειρήσεις που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην Εταιρία.

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η «Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τα άρθρα 130 επ. του Αυστριακού Νόμου περί Χρηματιστηρίου («Börsegesetz 2018»), ότι η Εταιρία έλαβε στις 25 Νοεμβρίου 2026 γνωστοποίηση («Γνωστοποίηση») από την εταιρία Dai Nippon Printing Co., Ltd, Τόκιο, Ιαπωνία («DNP»), σύμφωνα με την οποία στις 23 Νοεμβρίου 2026 η συμμετοχή της DNP σε δικαιώματα ψήφου μέσω μετοχών της Εταιρίας ξεπέρασε το όριο του 90%, δηλαδή ανήλθε σε 96,55% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρίας, που αντιστοιχεί σε 35.099.096 μετοχές και δικαιώματα ψήφου. Σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση της DNP, «Στις 13 Μαΐου 2026 η Dai Nippon Printing Co., Ltd. υπέβαλε γνωστοποίηση σε σχέση με τη συμφωνία ανέκκλητης δέσμευσης (ανέκκλητη δέσμευση) αναφορικά με το 74,58% των μετοχών, με τον Νικόλαο Λύκο ως πωλητή και την Dai Nippon Printing Co., Ltd. ως αγοραστή.

Κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης εξαγοράς, περαιτέρω μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό 21,97% προσέφεραν τις μετοχές τους στη δημόσια πρόταση εξαγοράς. Η αγορά αυτή υπέκειτο σε προϋποθέσεις και αιρέσεις

εκπλήρωσης σύμφωνα με τους όρους της δημόσιας πρότασης εξαγοράς. Η δημόσια πρόταση εξαγοράς κατέστη άνευ αιρέσεων δεσμευτική στις 10 Νοεμβρίου 2026 και ο διακανονισμός της δημόσιας πρότασης εξαγοράς έλαβε χώρα στις 23 Νοεμβρίου 2026». Σημειώνεται περαιτέρω ότι σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση, η DNP δεν ελέγχεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και δεν ελέγχει οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή επιχειρήσεις που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην Εταιρία.