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Η ιαπωνική εταιρεία Dai Nippon Printing (DNP) ανακοίνωσε την πλήρωση όλων των απαιτούμενων προϋποθέσεων και αιρέσεων για την προαιρετική δημόσια πρόταση εξαγοράς της Austriacard Holdings AG, καθιστώντας την πλέον άνευ όρων δεσμευτική.

Μετά τις προηγούμενες εγκρίσεις από τις αρχές της Ελλάδας και της Ρουμανίας, η αυστριακή αρχή ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων ενέκρινε τη συναλλαγή στις 10 Νοεμβρίου.

Η ολοκλήρωση της πληρωμής (διακανονισμός) για τις ήδη προσφερθείσες μετοχές θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 24 Νοεμβρίου. Οι μέτοχοι που δεν έχουν ακόμα αποδεχθεί τη δημόσια πρόταση έχουν περιθώριο να το πράξουν έως τις 26 Νοεμβρίου (18:00 ώρα Ελλάδος).

Η ανακοίνωση της DNP

Η εταιρεία Dai Nippon Printing Co., Ltd., κεφαλαιουχική εταιρεία (kabushiki gaisha) νομίμως συσταθείσα και λειτουργούσα σύμφωνα με τους νόμους της Ιαπωνίας, με έδρα στο Τόκυο και κύρια εγκατάσταση στη διεύθυνση 1-1-1 Ichigaya-Kagacho, Shinjuku-ku, Τόκυο 162-8001, Ιαπωνία, καταχωρισμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Ιαπωνίας (Γραφείο Νομικών Υποθέσεων του Τόκυο) υπό τον αριθμό 0111-01-012069, δημοσίευσε το πληροφοριακό δελτίο αναφορικά με την Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1a του Αυστριακού Νόμου περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγορών στις 12 Ιουνίου 2026. Η περίοδος αποδοχής έληξε στις 21 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με την Ενότητα 4.1.3 του πληροφοριακού δελτίου, η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την ακόλουθη Προϋπόθεση και Αίρεση:

Το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2027, για καθεμία από την Αυστρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα,

(i) η αντίστοιχη αρχή ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων έχει εγκρίνει τη σχεδιαζόμενη συναλλαγή·

(ii) η νόμιμη προθεσμία αναμονής έχει παρέλθει, με αποτέλεσμα η σχεδιαζόμενη συναλλαγή να θεωρείται εγκεκριμένη· ή

(iii) η αντίστοιχη αρχή ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων έχει δηλώσει ότι δεν έχει αρμοδιότητα να εξετάσει τη σχεδιαζόμενη συναλλαγή.

Η αυστριακή αρχή ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων ενέκρινε τη σχεδιαζόμενη συναλλαγή στις 10 Νοεμβρίου 2026. Όλες οι λοιπές αρμόδιες εθνικές αρχές ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων έχουν πρωτύτερα εκδώσει τις αποφάσεις έγκρισής τους.

Η Προϋπόθεση και Αίρεση σύμφωνα με την Ενότητα 4.1.3 του δημοσιευθέντος πληροφοριακού δελτίου πληρώθηκε συνεπώς στις 10 Νοεμβρίου 2026.

Όλες οι Προϋποθέσεις και Αιρέσεις έχουν πληρωθεί και η Δημόσια Πρόταση είναι πλέον άνευ όρων δεσμευτική.

Ο διακανονισμός της Δημόσιας Πρότασης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός δέκα (10) Ημερών Διαπραγμάτευσης από την πλήρωση όλων των Προϋποθέσεων και Αιρέσεων, ήτοι το αργότερο έως τις 24 Νοεμβρίου 2026.

Η Δημόσια Πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή έως τη λήξη της πρόσθετης περιόδου αποδοχής (μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2026, 17:00 τοπική ώρα Βιέννης / 18:00 τοπική ώρα Αθηνών). Οι όροι και οι προϋποθέσεις του διακανονισμού για τις μετοχές που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της πρόσθετης περιόδου αποδοχής περιγράφονται στην Ενότητα 5.7 του πληροφοριακού δελτίου.

Η ανακοίνωση της Austriacard

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των από 13.05.2026, 12.06.2026, 19.06.2026, 03.08.2026, 26.08.2026 και 27.08.2026 ανακοινώσεών της σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση εξαγοράς (η «Πρόταση») της Dai Nippon Printing Co., Ltd. («DNP»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 12 Νοεμβρίου 2026 ανακοίνωση της DNP σχετικά με την πλήρωση της τελευταίας Προϋπόθεσης και Αίρεσης, ήτοι της έγκρισης από την αρμόδια Αυστριακή αρχή άμεσων ξένων επενδύσεων (“FDI”), η Αυστριακή αρχή FDI ενέκρινε τη σκοπούμενη συναλλαγή στις 10 Νοεμβρίου 2026. Όλες οι υπόλοιπες αρμόδιες εθνικές αρχές FDI έχουν ήδη προηγουμένως εκδώσει τις εγκριτικές αποφάσεις τους. Κατά συνέπεια η Προϋπόθεση και Αίρεση σύμφωνα με την Ενότητα 4.1.3 του Πληροφοριακού Δελτίου εκπληρώθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2026.

Κατόπιν των ανωτέρω, όλες οι Προϋποθέσεις και Αιρέσεις έχουν εκπληρωθεί και η Πρόταση κατέστη άνευ αιρέσεων δεσμευτική.

Ο Διακανονισμός της Πρότασης για τις μετοχές που προσφέρθηκαν στην αρχική περίοδο αποδοχής αναμένεται να λάβει χώρα μέσα στις δέκα (10) ημέρες διαπραγμάτευσης από την ως άνω εκπλήρωση όλων των Προϋποθέσεων και Αιρέσεων, ήτοι το αργότερο έως τις 24 Νοεμβρίου 2026.

Κατά τα λοιπά, η Πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή έως τη λήξη της πρόσθετης περιόδου αποδοχής (μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2026, 17:00 τοπική ώρα Βιέννης / 18:00 τοπική ώρα Αθηνών). Οι όροι και οι προϋποθέσεις του Διακανονισμού για τις μετοχές που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της πρόσθετης περιόδου αποδοχής περιγράφονται στην Ενότητα 5.7 του Πληροφοριακού Δελτίου.