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Τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου του 2026 ανακοίνωσε ο Όμιλος Autohellas, με τον Κύκλο Εργασιών να ανέρχεται στα €284,4 εκατ. παραμένοντας σε παρόμοια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα €107,9 εκατ., αυξημένο κατά 4,4%, ενώ τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε €40,3 εκατ., αυξημένα κατά 0,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στο τρίτο τρίμηνο που είναι το εποχικά ισχυρότερο, επιβεβαιώθηκε η δυναμική του κλάδου μισθώσεων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια η οποία αντιστάθμισε την υποχώρηση σε κύκλο εργασιών και κερδοφορία της εμπορίας.

Σε επίπεδο εννεάμηνου 2026, ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε €785,4 εκατ., παραμένοντας σε παρόμοια επίπεδα με το εννεάμηνο του 2025. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €237,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 3,4%, ενώ τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε €68,8 εκατ., μειωμένα κατά 5,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα Κέρδη μετά από Φόρους που αποδίδονται στους ιδιοκτήτες της μητρικής διαμορφώθηκαν σε €65,9 εκατ., μειωμένα κατά 4,1%.

Συνολικά η δραστηριότητα των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα, και στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, απασχολεί στόλο σχεδόν 69.000 αυτοκινήτων, με επενδύσεις σε περίπου 14.000 νέα αυτοκίνητα.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθαν σε €578 εκατ.

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας:

Μισθώσεις Αυτοκινήτων στην Ελλάδα (Hertz)

Η δραστηριότητα Μισθώσεων Αυτοκινήτων στην Ελλάδα συνέχισε τη θετική της πορεία κατά το εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά 5,2%, στα €256,6 εκατ. Η αύξηση του κύκλου εργασιών στηρίχθηκε περισσότερο στις μακροχρόνιες μισθώσεις, αλλά και οι βραχυχρόνιες που είναι ο πυρήνας της κερδοφορίας είχαν θετική δυναμική παρά τους ηπιότερους ρυθμούς ανάπτυξης του αριθμού επισκεπτών στη χώρα και την ενίσχυση της έντασης του ανταγωνισμού. Ο πολύ μεγάλος βαθμός ανανέωσης του στόλου και το ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο στήριξαν την αποτελεσματικότητα της εταιρείας δίνοντας θετικά αποτελέσματα στην παραγωγή ανά μονάδα.

Ωστόσο τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του στόλου που εκποιήθηκαν, είχαν αγοραστεί κυρίως την περίοδο 2022-2023, όταν η περιορισμένη διαθεσιμότητα νέων αυτοκινήτων είχε ωθήσει τις τιμές αγοράς σε υψηλά επίπεδα, γεγονός το οποίο περιορίζει το συνολικό αποτέλεσμα.

Διεθνής Δραστηριότητα Μισθώσεων Αυτοκινήτων (Hertz)

Ο Κύκλος Εργασιών της Διεθνούς Δραστηριότητας Μισθώσεων Αυτοκινήτων ανήλθε σε €148,6 εκατ. έναντι €137,2 εκατ. το εννεάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 8,3%.

Στην Πορτογαλία, η εποχικά ισχυρή θερινή περίοδος συνέβαλε στην αντιστάθμιση των ζημιών του Α’ εξαμήνου. Η θυγατρική επανήλθε σε οριακή κερδοφορία σε επίπεδο εννεάμηνου, η οποία παραμένει ωστόσο χαμηλότερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Στις αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου, η δραστηριότητα παρουσίασε βελτίωση σε επίπεδο Κύκλου Εργασιών (+4,5%), ενώ η κερδοφορία διαμορφώθηκε σε επίπεδα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους. Στην Κύπρο, τα αποτελέσματα κατέγραψαν ελαφρά υποχώρηση, λόγω της μειωμένης ζήτησης κατά το Α’ εξάμηνο του έτους εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Εμπορία Αυτοκινήτων και Υπηρεσιών

Η δραστηριότητα της Εμπορίας Αυτοκινήτων και Υπηρεσιών στην Ελλάδα συνεισέφερε €380,2 εκατ. στον Κύκλο Εργασιών του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας μείωση 6,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η υποχώρηση οφείλεται κυρίως στην μεταβατική φάση του προϊοντικού κύκλου των Hyundai και KIA, ο οποίος αναμένεται να ενισχυθεί το 2027 με την εισαγωγή σημαντικών νέων μοντέλων, καθώς και στην αρχική φάση της παρουσίασης νέων μαρκών του Ομίλου Changan, Xpeng, Leapmotor που χρειάζονται επένδυση και χρόνο για να χτίσουν παραγωγικά την παρουσία τους στην αγορά. Η εκτίμηση είναι ότι από το 2028, δηλαδή από τον τρίτο χρόνο πλήρους λειτουργίας, θα είναι θετική η συνεισφορά των νέων μαρκών στην κερδοφορία.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα της Italian Motion (FIAT/JEEP/Alfa Romeo) που δε συμμετέχει στον Ενοποιημένο Κύκλο Εργασιών (μέθοδος καθαρής θέσης), παρουσίασε πωλήσεις €125,4 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2026.