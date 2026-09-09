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Ο Όμιλος Autohellas ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Β’ τριμήνου του 2026, με τον Κύκλο Εργασιών να ανέρχεται στα €280,1 εκατ. παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα €78 εκατ., αυξημένο κατά 0,6%, ενώ τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε €29,1 εκατ., μειωμένα κατά 7,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σε επίπεδο εξαμήνου 2026, ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε €501 εκατ. παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 0,3% σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2025. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα €129,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 2,6%, ενώ τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε €28,5 εκατ., μειωμένα κατά 12,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Συνολικά η δραστηριότητα των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα, και στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, απασχολεί στόλο σχεδόν 68.700 αυτοκινήτων, με επενδύσεις σε περίπου 13.400 νέα αυτοκίνητα εντός του 1ου εξαμήνου 2026.

Παράλληλα, τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου κατά την 30 Ιουνίου 2026 ανήλθαν σε €556,5 εκατ. Η Εταιρεία τον Απρίλιο 2026 προχώρησε σε διανομή μερίσματος €0,85 ανά μετοχή, καταβάλλοντας συνολικά €40,8 εκατ. προς τους μετόχους.

Μισθώσεις Αυτοκινήτων στην Ελλάδα (Hertz)

Η δραστηριότητα Μισθώσεων Αυτοκινήτων στην Ελλάδα διατήρησε τη θετική της δυναμική κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά 6,7%, σε €146,6 εκατ.

Η δυναμική ανάπτυξης υποστηρίχθηκε πρωτίστως από τις μακροχρόνιες μισθώσεις, οδηγούμενη από την αυξημένη ζήτηση εταιρικών πελατών για υπηρεσίες μίσθωσης και διαχείρισης στόλου. Παράλληλα, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις παρουσίασαν ηπιότερη ανάπτυξη, διατηρώντας, ωστόσο, για μια ακόμη χρονιά ισχυρή κερδοφορία, παρά τη διεύρυνση και την ενίσχυση των συνολικών στόλων που δραστηριοποιούνται στην αγορά.

Παρά τη θετική πορεία των εσόδων, η κερδοφορία επηρεάστηκε από τις αυξημένες αποσβέσεις, οι οποίες αντανακλούν την ενίσχυση του στόλου κατά τα προηγούμενα έτη που υποστηρίζει τη μελλοντική ανάπτυξη της δραστηριότητας.

Διεθνής Δραστηριότητα Μισθώσεων Αυτοκινήτων (Hertz)

Ο Κύκλος Εργασιών της Διεθνούς Δραστηριότητας Μισθώσεων Αυτοκινήτων ανήλθε σε €87,3 εκατ. έναντι €78,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 10,6%.

Η θυγατρική στην Πορτογαλία κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη του Κύκλου Εργασιών, με αύξηση εσόδων σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, ωστόσο, η δραστηριότητα παρέμεινε ζημιογόνος, για το πρώτο εξάμηνο κυρίως λόγω εποχικότητας, δεδομένου ότι η Πορτογαλία είναι η μόνη αγορά στην οποία ο Όμιλος δεν δραστηριοποιείται στις μακροχρόνιες μισθώσεις.

Στις αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου, η δραστηριότητα κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 5% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, η οποία προήλθε ισορροπημένα, τόσο από τις μακροχρόνιες όσο και από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ωστόσο η λειτουργική κερδοφορία μειώθηκε κατά 11% κυρίως λόγω της επίδοσης της αγοράς της Κύπρου, όπου η μειωμένη ζήτηση κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους, ως απόρροια των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, επηρέασε αρνητικά τα έσοδα.

Εμπορία Αυτοκινήτων και Υπηρεσιών

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η δραστηριότητα της Εμπορίας Αυτοκινήτων και Υπηρεσιών στην Ελλάδα παρουσίασε μείωση του Κύκλου Εργασιών κατά 6,6%, συνεισφέροντας συνολικά €267,2 εκατ. στον Κύκλο Εργασιών του Ομίλου. Η κάμψη αποδίδεται αφενός στον προϊοντικό κύκλο των Hyundai & KIA, ο οποίος αναμένεται να ενισχυθεί το 2027 με σημαντικά νέα μοντέλα, και αφετέρου στην είσοδο μεγάλου αριθμού νέων μαρκών στην ελληνική αγορά κυρίως από κατασκευαστές στην Κίνα. Οι νέες αυτές μάρκες εμφανίζουν σημαντική δυναμική, έχοντας αρνητικό αντίκτυπο στα μερίδια αγοράς των παραδοσιακών κατασκευαστών.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα της Italian Motion (FIAT/JEEP/Alfa Romeo) που δε συμμετέχει στον Ενοποιημένο Κύκλο Εργασιών (μέθοδος καθαρής θέσης), παρουσίασε πωλήσεις €85,3 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο Όμιλος Autohellas έχει ήδη ξεκινήσει από τα τέλη του 2025 την παρουσίαση και τοποθέτηση των μαρκών της Changan και της Xpeng στην ελληνική αγορά. Κατά τους επόμενους 6 έως 12 μήνες αναμένεται και η προσθήκη των μαρκών Lepas, μέσω της Italian Motion, και AVATR στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου. Με βάση τον προγραμματισμό των νέων μοντέλων που αναμένεται να παρουσιαστούν από τις μάρκες που εκπροσωπεί ο Όμιλος, εκτιμάται ότι τα συνολικά μερίδια αγοράς του Ομίλου θα ξεκινήσουν να ανακάμπτουν από το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνολική εμπορική δραστηριότητά του.

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