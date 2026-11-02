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Ενισχύεται περαιτέρω το δίκτυο franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος και θα ξεπεράσει τα 500 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έως το τέλος του 2026, μέσα από τα AB Shop & Go και τα ΑΒ Συνεργάτης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μια εξέλιξη που στηρίζεται στη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στην ΑΒ και τους συνεργάτες της και φέρνει την εταιρεία όλο και πιο κοντά στους καταναλωτές, σε κάθε γωνιά της χώρας.

Από το σύνολο των σχεδόν 500 καταστημάτων, τα 336 θα λειτουργούν ως AB Shop & Go, καλύπτοντας κυρίως αστικές περιοχές και σημεία αυξημένης κινητικότητας, ενώ τα 172 θα λειτουργούν ως ΑΒ Συνεργάτης, ενισχύοντας την παρουσία της ΑΒ σε μικρότερες πόλεις, νησιά, τουριστικούς προορισμούς και τοπικές αγορές. Δύο διαφορετικά μοντέλα, με έναν κοινό στόχο: να κάνουν τις καθημερινές αγορές πιο εύκολες και προσιτές.

Με αυτόν το τρόπο, είτε πρόκειται για μια γρήγορη στάση μέσα στην πόλη είτε για τις καθημερινές αγορές σε μια μικρότερη τοπική αγορά, ένα κατάστημα ΑΒ είναι κοντά, με ποιοτικά προϊόντα, μεγάλη ποικιλία και ζεστή εξυπηρέτηση – με όλα όσα χρειάζεται κανείς στην καθημερινότητά του, όλα και κάτι παραπάνω.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, πίσω από κάθε κατάστημα βρίσκονται οι ίδιοι οι συνεργάτες της ΑΒ. Άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή τους και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και επενδύουν στον τόπο τους.

Από την πλευρά της, η ΑΒ είναι δίπλα τους σε κάθε βήμα, από την επιλογή και τον σχεδιασμό του καταστήματος έως την εκπαίδευση και την καθημερινή λειτουργία, προσφέροντας την τεχνογνωσία, τα εργαλεία και την υποστήριξη που χρειάζονται για να εξελίσσουν την επιχείρησή τους.

Για την ΑΒ Βασιλόπουλος, το franchise είναι ένας τρόπος να στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα, να δημιουργεί σταθερές σχέσεις με τους συνεργάτες της και να βρίσκεται ουσιαστικά μέσα στις τοπικές κοινωνίες και τις γειτονιές, όπου έχει παρουσία.

Και αυτή η πορεία συνεχίζεται. Μαζί με τους συνεργάτες της, η ΑΒ Βασιλόπουλος αναπτύσσει το δίκτυό της για να είναι πάντα δίπλα στον καταναλωτή, στη γειτονιά του και στην καθημερινότητά του.

Η δυναμική αυτή του franchise δικτύου της ΑΒ και η εξέλιξη των σύγχρονων μοντέλων καταστημάτων της αναγνωρίστηκαν και στα Super Market Awards, όπου η εταιρεία απέσπασε δύο Gold βραβεία, στις κατηγορίες «Δίκτυο Franchising» και «Πρότυπο Κατάστημα Convenience Τροφίμων», καθώς και Bronze βραβείο στην κατηγορία «Δίκτυο S/M Franchising Convenience».