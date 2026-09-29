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Στα 5,10 ευρώ τοποθετούν την τιμή στόχο για τη μετοχή της AVAX η Alpha Finance-AXIA, ξεκινώντας κάλυψη με σύσταση Buy. Η αποτίμηση αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 63% από τα τρέχοντα επίπεδα, με τη χρηματιστηριακή να θεωρεί ότι η αγορά δεν έχει ενσωματώσει πλήρως ούτε τη βελτίωση του ισολογισμού ούτε την αξία που δημιουργούν οι παραχωρήσεις και οι λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

Το βασικό στοιχείο που στηρίζει την επενδυτική περίπτωση της AVAX είναι, σύμφωνα με την ανάλυση, η δυνατότητα του ομίλου να διατηρήσει υψηλή δραστηριότητα στις κατασκευές, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει σταδιακά το μείγμα κερδοφορίας του. Το 2025 οι κατασκευές αντιστοιχούσαν περίπου στο 82,5% των EBITDA του ομίλου, όμως έως το 2030 η συμμετοχή τους εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 60%, καθώς θα ενισχύονται περισσότερο οι παραχωρήσεις, οι μαρίνες, το real estate και το facility management.

Στις παραχωρήσεις ειδικότερα, η διοίκηση στοχεύει σε EBITDA περίπου 35 εκατ. ευρώ το 2030, από 9 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ ο όμιλος εξετάζει πρόσθετα έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ ύψους τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ. Η συνολική δεξαμενή έργων που παρακολουθεί φτάνει περίπου τα 2,7 δισ. ευρώ, με την ενίσχυση αυτής της δραστηριότητας να αυξάνει τα επαναλαμβανόμενα έσοδα και να μειώνει σταδιακά την εξάρτηση από τον κύκλο των κατασκευών.

Παράλληλα, η κατασκευαστική δραστηριότητα εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική ορατότητα. Το ανεκτέλεστο του ομίλου διαμορφώνεται περίπου στα 2,76 δισ. ευρώ, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με τα 1,4 δισ. ευρώ του 2021. Περίπου το 92% αφορά έργα στην Ελλάδα, ενώ τα οκτώ μεγαλύτερα συμβόλαια αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% του συνόλου. Μεγαλύτερο έργο είναι η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, που αντιστοιχεί στο 22% του ανεκτέλεστου.

Η Alpha Finance-AXIA εκτιμά ότι η AVAX μπορεί να εξασφαλίσει περίπου 3,7 δισ. ευρώ νέων συμβάσεων έως το 2030, διατηρώντας το ανεκτέλεστο σε περίπου 1,7 δισ. ευρώ στο τέλος της περιόδου. Στο μεταξύ, οι νέες συμβάσεις σε ενεργειακά έργα, όπως μεταξύ άλλων στη Λάρισα, στη Ρουμανία και με τον ΔΕΣΦΑ, ενισχύουν περαιτέρω την παρουσία του ομίλου σε έργα EPC και ενέργειας.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, τα έσοδα προβλέπεται να φτάσουν τα 1,06 δισ. ευρώ το 2026, ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένονται στα 55 εκατ. ευρώ, έναντι 48 εκατ. ευρώ το 2025. Έως το 2030 η καθαρή κερδοφορία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 75,9 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 9,6%.

Σημαντική παράμετρο αποτελεί και η αποκλιμάκωση της μόχλευσης. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA έχει υποχωρήσει από 7,4 φορές το 2020 σε 2,1 φορές το 2025 και προβλέπεται να φτάσει μόλις τις 0,4 φορές το 2030. Η βελτίωση αυτή διευρύνει τα περιθώρια τόσο για νέες επενδύσεις όσο και για αυξημένες διανομές προς τους μετόχους.

Σε όρους αποτίμησης, η κατασκευαστική δραστηριότητα αποτιμάται στα 496 εκατ. ευρώ και οι παραχωρήσεις στα 360 εκατ. ευρώ, ενώ οι μαρίνες και το real estate προσθέτουν ακόμη 110 εκατ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού, η συνολική αξία των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται στα 754 εκατ. ευρώ, οδηγώντας στην τιμή στόχο των 5,10 ευρώ.

Η ανάλυση περιλαμβάνει και εύρος σεναρίων, όπου στο θετικό σενάριο, με πρόσθετες αναθέσεις έργων, η εύλογη αξία ανεβαίνει στα 6,32 ευρώ, ενώ σε δυσμενέστερο σενάριο περιορίζεται στα 3,50 ευρώ.

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