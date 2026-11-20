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Με έσοδα 830,3 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα EBITDA 273,6 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε το εννεάμηνο του 2026 η Bally’s Intralot, με την ενοποίηση της Bally’s International Interactive να ενισχύει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου και τη διαδικτυακή δραστηριότητα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία να διατηρεί ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία προχωρά στην ολοκλήρωση της εξαγοράς της evoke plc, η οποία, υπό την προϋπόθεση λήψης των εναπομενουσών εγκρίσεων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2027. Ήδη, οι μέτοχοι των δύο εταιρειών έχουν εγκρίνει τη συναλλαγή, ενώ έχει εξασφαλιστεί η πλειονότητα των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, τα προσαρμοσμένα EBITDA του εννεαμήνου ανήλθαν σε 273,6 εκατ. ευρώ, έναντι 90,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας να διαμορφώνεται στο 33%.

Η σημαντική αύξηση των ενοποιημένων μεγεθών αντανακλά κυρίως την ενσωμάτωση της Bally’s International Interactive από τις 8 Οκτωβρίου 2025 και, συνεπώς, τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με εκείνα του προηγούμενου έτους.

Τα οικονομικά μεγέθη και οι ζημίες του εννεαμήνου

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Bally’s Intralot διαμορφώθηκε σε 830,3 εκατ. ευρώ, έναντι 263,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 566,4 εκατ. ευρώ.

Η Bally’s International Interactive συνεισέφερε 579,2 εκατ. ευρώ στα έσοδα και 195,6 εκατ. ευρώ στα προσαρμοσμένα EBITDA, με περιθώριο 33,8%.

Σε επίπεδο ομίλου, τα EBITDA ανήλθαν σε 252,2 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA υποχώρησε από 34,2% πέρυσι σε 33%.

Παρά την ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, η εταιρεία εμφάνισε ζημίες προ φόρων 21,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 8,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 36,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής έφθασαν τα 40,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η εξέλιξη συνδέεται κυρίως με τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα, τις αποσβέσεις, τα έξοδα συναλλαγών και τις αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές.

Ειδικότερα, τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 109,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα συναλλαγών διαμορφώθηκαν σε 27,7 εκατ. ευρώ.

Τρίτο τρίμηνο: Έσοδα 286,1 εκατ. ευρώ και βελτίωση EBITDAΚ

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, ο όμιλος εμφάνισε έσοδα 286,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,6% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, όταν είχαν διαμορφωθεί σε 276,1 εκατ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν στα 88,9 εκατ. ευρώ, από 84,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, με το περιθώριο να βελτιώνεται στο 31,1%, έναντι 30,6%.

Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τις διεθνείς διαδικτυακές δραστηριότητες, καθώς τα έσοδα της Bally’s International Interactive αυξήθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση, στα 201,6 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι δραστηριότητες της Intralot παρουσίασαν αύξηση εσόδων κατά 2,7%, στα 84,5 εκατ. ευρώ, με βασικούς μοχλούς την Τουρκία και την Αργεντινή.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA των δραστηριοτήτων της Intralot αυξήθηκαν κατά 6,3% σε τριμηνιαία βάση, στα 26 εκατ. ευρώ.

Ρεκόρ σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της διεθνούς διαδικτυακής δραστηριότητας.

Τα έσοδα του online τομέα αυξήθηκαν κατά 12,2% σε ετήσια βάση και σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά το τρίτο τρίμηνο, επιταχύνοντας από το 11,6% του δεύτερου τριμήνου.

Η εταιρεία κατέγραψε νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο τριμηνιαίων καθαρών εσόδων από παιχνίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπληρώνοντας τρία διαδοχικά τρίμηνα ανάπτυξης, παρά τον περιορισμό των δαπανών μάρκετινγκ.

Αντίστοιχα, στην Ισπανία, τα έσοδα της διαδικτυακής δραστηριότητας αυξήθηκαν κατά 18,9%, στα 13,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, με ώθηση από τη διεύρυνση της βάσης ενεργών παικτών.

Ωστόσο, σημαντική πρόκληση εξακολουθεί να αποτελεί η αύξηση της φορολόγησης του διαδικτυακού gaming στη βρετανική αγορά.

Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 21% σε 40%, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2026, είχε αρνητική επίπτωση περίπου 68 εκατ. ευρώ στα προσαρμοσμένα EBITDA του εννεαμήνου.

Μόνο κατά το τρίτο τρίμηνο, η σχετική επιβάρυνση υπολογίζεται σε περίπου 34 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, περίπου το 55% της επίπτωσης του τρίτου τριμήνου αντισταθμίστηκε σε ετήσια βάση από την αύξηση των εσόδων, την αποδοτικότερη αξιοποίηση των δαπανών μάρκετινγκ και την αποτελεσματικότερη διαχείριση κόστους.

Τουρκία και Αργεντινή στηρίζουν την ανάπτυξη – Πιέσεις στις ΗΠΑ

Στον τομέα B2C, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 638,5 εκατ. ευρώ, έναντι 56,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο εννεάμηνο, κυρίως λόγω της ενοποίησης της Bally’s International Interactive.

Εξαιρουμένης της συνεισφοράς της, τα έσοδα των δραστηριοτήτων B2C της Intralot ενισχύθηκαν κατά 7,1%, στα 60,1 εκατ. ευρώ.

Στην Τουρκία, η Bilyoner διατήρησε τη θετική της δυναμική, με τα ποσά στοιχηματισμού να αυξάνονται κατά 28,4% σε τοπικό νόμισμα, έναντι ανάπτυξης 17,8% της εγχώριας αγοράς διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος.

Τα έσοδα της Bilyoner αυξήθηκαν κατά 20,6% σε τοπικό νόμισμα, αλλά μόλις κατά 3,4% σε ευρώ, στα 45,8 εκατ. ευρώ, λόγω της υποτίμησης της τουρκικής λίρας.

Στην Αργεντινή, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 21,1%, στα 14,3 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, ο τομέας B2B παρουσίασε υποχώρηση, με τα έσοδα να μειώνονται κατά 7,7%, στα 191,7 εκατ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη πίεση προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα έσοδα υποχώρησαν κατά 11% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, στα 119,6 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αποδίδεται στη χαμηλότερη επίδοση των δραστηριοτήτων λοταρίας, σε σύγκριση με την περυσινή περίοδο που είχε ευνοηθεί από τζακπότ-ρεκόρ, καθώς και στις μειωμένες πωλήσεις εξοπλισμού.

Στα 472,4 εκατ. ευρώ η ρευστότητα – Καθαρός δανεισμός 1,63 δισ. ευρώ

Σημαντική ενίσχυση παρουσίασε η ρευστότητα του ομίλου, η οποία ανήλθε σε 472,4 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου, από 287,3 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου.

Το ποσό περιλαμβάνει ταμειακά διαθέσιμα 312,4 εκατ. ευρώ, μαζί με τις δεσμευμένες καταθέσεις, και αχρησιμοποίητη ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή ύψους 160 εκατ. ευρώ.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 1,6299 δισ. ευρώ, παραμένοντας ουσιαστικά σταθερός σε τριμηνιαία βάση, έναντι 1,6189 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου.

Ο προσαρμοσμένος δείκτης καθαρής μόχλευσης ανήλθε σε 4,33 φορές, σε pro forma βάση.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του εννεαμήνου ενισχύθηκαν σημαντικά, φθάνοντας τα 206,6 εκατ. ευρώ, έναντι 79,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Οι καθαρές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 133,3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής 85 εκατ. ευρώ για την άδεια εποπτείας στην Αυστραλία, στο πλαίσιο νέας 15ετούς σύμβασης.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους ανήλθαν σε 54,5 εκατ. ευρώ, μετά την εξυπηρέτηση των σχετικών τόκων.

Εξαγορά evoke: Στόχος η ολοκλήρωση τον Ιανουάριο του 2027

Στο μέτωπο της επιχειρηματικής επέκτασης, η Bally’s Intralot προχωρά με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα στην προτεινόμενη εξαγορά της evoke plc, η οποία ανακοινώθηκε τον Ιούνιο.

Η συναλλαγή έχει ήδη λάβει την έγκριση των μετόχων και των δύο εταιρειών, ενώ έχει εξασφαλιστεί η πλειονότητα των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι βασικές εγκρίσεις που αφορούν στις αρμόδιες αρχές τυχερών παιχνιδιών και στον έλεγχο συγχωνεύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι εναπομένουσες εγκρίσεις, καθώς και η ακροαματική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου του Γιβραλτάρ για την επικύρωση της συναλλαγής, αναμένονται έως το τέλος του 2026.

Εφόσον εκπληρωθούν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, η ολοκλήρωση της εξαγοράς προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2027.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η συνένωση αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες κόστους και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, συνδυάζοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της Bally’s Intralot με το μέγεθος της evoke.

Ριβς: «Σημαντικές συνέργειες και ευκαιρίες ανάπτυξης από την evoke»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Bally’s Intralot, Ρόμπεσον Ριβς, στάθηκε στην ισχυρή ανάπτυξη των διαδικτυακών δραστηριοτήτων και στη βελτίωση των επιδόσεων κατά το τρίτο τρίμηνο.

Όπως επισήμανε, η αύξηση των εσόδων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία επιτεύχθηκε παρά τις πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις στη βρετανική αγορά, ενώ οι δραστηριότητες της Intralot ενισχύθηκαν με τη συμβολή της Bilyoner και της Αργεντινής.

Αναφερόμενος στην επικείμενη εξαγορά της evoke, υπογράμμισε ότι η συναλλαγή εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του επόμενου έτους.

«Η συνένωση θα συνδυάσει την εκτελεστική μας ικανότητα και την αυστηρή διαχείριση του κόστους με το μέγεθος της evoke, και αναμένουμε ότι θα αποφέρει σημαντικές συνέργειες κόστους και ευκαιρίες ανάπτυξης», δήλωσε χαρακτηριστικά.