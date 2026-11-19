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Αύξηση 28% στις ενοποιημένες πωλήσεις και 14,3% στα καθαρά κέρδη κατέγραψε η Lavipharm κατά το εννεάμηνο του 2026, με την ανάπτυξη των εξαγωγών και την ενίσχυση των πωλήσεων συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην ελληνική αγορά να στηρίζουν τις επιδόσεις του Ομίλου.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 12,5%, φτάνοντας τα 10,71 εκατ. ευρώ, έναντι 9,52 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν επίσης στα 10,71 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,3% σε σύγκριση με τα 10,47 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2025 περιλάμβαναν κέρδος 0,94 εκατ. ευρώ από την πώληση του δικτύου φαρμακείων.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις προ Clawback & Rebates ανήλθαν σε 61,10 εκατ. ευρώ, από 47,74 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 28%. Παράλληλα, το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 25,4%, στα 23,59 εκατ. ευρώ, έναντι 18,81 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σε επίπεδο τελικής κερδοφορίας, τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 14,3%, στα 4,02 εκατ. ευρώ, από 3,51 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 σε 38,04 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την εμπορική δραστηριότητα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 36,4%, ενώ στην εγχώρια αγορά οι πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων ενισχύθηκαν κατά 30%. Θετική ήταν και η πορεία των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (OTC), με αύξηση πωλήσεων 2,1%.

Θετικές προοπτικές για το τελευταίο τρίμηνο του 2026

Η διοίκηση της Lavipharm εκτιμά ότι οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης των πωλήσεων θα διατηρηθούν και κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, με βασικούς μοχλούς τα συνταγογραφούμενα φάρμακα στην ελληνική αγορά και την εξαγωγική δραστηριότητα.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η έναρξη των εξαγωγικών πωλήσεων του φαρμακευτικού προϊόντος DUROGESIC® στη Γαλλία, στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η εταιρεία προχωρά σταδιακά στην επέκταση της διάθεσης του προϊόντος σε νέες αγορές, καθώς συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς η διαδικασία εξασφάλισης των απαραίτητων αδειών κυκλοφορίας ανά χώρα.

ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ