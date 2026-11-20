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Την ανθεκτικότητα των δραστηριοτήτων της στη βρετανική αγορά, παρά τη μεγάλη αύξηση της φορολογίας στα διαδικτυακά παιχνίδια, ανέδειξε η διοίκηση της Bally’s Intralot στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2026, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην επικείμενη ολοκλήρωση της συναλλαγής με την evoke, η οποία αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά το μέγεθος και τη διεθνή παρουσία του ομίλου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Bally’s Intralot, Ρόμπεσον Ριβς, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές σε λειτουργικό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι οι δραστηριότητες των online παιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζουν να αναπτύσσονται με ολοένα και πιο γρήγορο ρυθμό, ακόμη και μετά την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 21% σε 40% την 1η Απριλίου 2026.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η ενοποίηση της βρετανικής αγοράς εξελίσσεται πιο αργά από τις αρχικές προσδοκίες και ότι οι επιδόσεις των παραδοσιακών λοταριών στις ΗΠΑ επηρεάζονται από τη μειωμένη δραστηριότητα στα μεγάλα τζακ ποτ. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν τη διοίκηση σε πιο συγκρατημένες προβλέψεις για το σύνολο του 2026, χωρίς, σύμφωνα με τον Ριβς, να μεταβάλλουν τον στρατηγικό προσανατολισμό της εταιρείας.

Οι νέες προβλέψεις για το 2026

Η Bally’s Intralot αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για τη λειτουργική κερδοφορία του 2026, λαμβάνοντας υπόψη την καθυστέρηση στην ενοποίηση της βρετανικής αγοράς, τις πιέσεις στις λοταρίες των ΗΠΑ και τις συναλλαγματικές μεταβολές.

Η διοίκηση αναμένει πλέον ότι η Bally’s International Interactive θα συνεισφέρει προσαρμοσμένα EBITDA 270 έως 280 εκατ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά των παραδοσιακών δραστηριοτήτων της Intralot εκτιμάται σε 110 έως 115 εκατ. ευρώ. Με βάση τα δύο αυτά εύρη, τα συνολικά προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου για το 2026 αναμένεται να κινηθούν μεταξύ 380 και 395 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Ριβς διευκρίνισε ότι, σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, η υστέρηση στις δραστηριότητες της Bally’s International Interactive υπολογίζεται σε περίπου 15 εκατ. ευρώ, ενώ στις παραδοσιακές δραστηριότητες λοταριών η επίδραση εκτιμάται μεταξύ 5 και 7,5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με την εξέλιξη των τζακ ποτ.

Πάντως, ο επικεφαλής της εταιρείας υποστήριξε ότι οι προοπτικές για το τελευταίο τρίμηνο παραμένουν θετικές, καθώς η περίοδος των εορτών χαρακτηρίζεται παραδοσιακά από αυξημένη δραστηριότητα στα παιχνίδια. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εξαγορά της evoke θα δημιουργήσει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και εξοικονόμησης κόστους από το 2027, επιταχύνοντας τον μετασχηματισμό της Bally’s Intralot σε έναν μεγαλύτερο διεθνή όμιλο διαδικτυακών παιχνιδιών και τεχνολογικών υπηρεσιών.

Επιτάχυνση στη Βρετανία παρά τη φορολογία 40%

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις επιδόσεις του βρετανικού διαδικτυακού τομέα, όπου η Bally’s Intralot καταγράφει τρία διαδοχικά τρίμηνα επιτάχυνσης της ανάπτυξης. Ειδικότερα, τα έσοδα από διαδικτυακά παιχνίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 10,5% το πρώτο τρίμηνο, κατά 11,6% το δεύτερο και κατά 12,2% το τρίτο τρίμηνο, σε ετήσια βάση και με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η τελευταία επίδοση επιτεύχθηκε μάλιστα με χαμηλότερες δαπάνες μάρκετινγκ, τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία σύγκριση.

Σύμφωνα με τον Ριβς, τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια στην Βρετανία διαμορφώθηκαν σε νέο ιστορικό υψηλό για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. «Όταν δαπανάς λιγότερα για μάρκετινγκ και αναπτύσσεσαι ταχύτερα, η ανάπτυξη προέρχεται από το προϊόν, την εμπειρία των πελατών και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης», τόνισε. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι πελάτες της εταιρείας παρέμειναν πιστοί στις υπηρεσίες της, χωρίς να μετακινηθούν μαζικά προς τους ανταγωνιστές ή προς τη μη ρυθμιζόμενη αγορά.

Η αύξηση της βρετανικής φορολογίας είχε αρνητική μεικτή επίδραση περίπου 34 εκατ. ευρώ στα προσαρμοσμένα EBITDA του γ’ τριμήνου, αντίστοιχη με εκείνη του β’ τριμήνου. Για το εννεάμηνο, η συνολική επιβάρυνση υπολογίζεται σε 68 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η εταιρεία κατάφερε να αντισταθμίσει περίπου το 55% της επιβάρυνσης στο γ’ τρίμηνο, έναντι 48,5% συνολικά στο εννεάμηνο, μέσω της αύξησης των εσόδων, της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας των δαπανών μάρκετινγκ και της συγκράτησης του λειτουργικού κόστους.

Από τα μέτρα αντιστάθμισης της φορολογικής επιβάρυνσης κατά το εννεάμηνο, 26,2 εκατ. ευρώ προήλθαν από την αύξηση του μεικτού κέρδους και 6,8 εκατ. ευρώ από παρεμβάσεις στο σταθερό κόστος. Η διοίκηση εκτιμά ότι, χωρίς την αύξηση της βρετανικής φορολογίας, τα προσαρμοσμένα EBITDA της Bally’s International Interactive θα είχαν αυξηθεί κατά 14,4% σε ετήσια βάση.

Τον Ιανουάριο του 2027 ολοκληρώνεται το deal με την evoke

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της τηλεδιάσκεψης αφορούσε στην πορεία της συναλλαγής με την evoke, η οποία αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό σταθμό στον μετασχηματισμό της Bally’s Intralot. Ο κ. Ριβς γνωστοποίησε ότι οι μέτοχοι των δύο εταιρειών έχουν εγκρίνει τη συναλλαγή, ενώ έχουν ήδη εκπληρωθεί σημαντικές ρυθμιστικές προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, η βρετανική Gambling Commission έχει επιβεβαιώσει ότι οι άδειες λειτουργίας των εταιρειών της evoke θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις. Παράλληλα, η βρετανική Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) έχει γνωστοποιήσει ότι δεν απαιτεί πρόσθετες πληροφορίες, με αποτέλεσμα να έχουν εκπληρωθεί οι σχετικές προϋποθέσεις που αφορούν στον βρετανικό ρυθμιστικό και ανταγωνιστικό έλεγχο.

Η διοίκηση αναμένει τις υπόλοιπες εγκρίσεις και τη σχετική δικαστική απόφαση στο Γιβραλτάρ έως το τέλος του 2026. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται στον Ιανουάριο του 2027.

Ο Ριβς επανέλαβε ότι οι αναμενόμενες συνέργειες ανέρχονται σε περίπου 180 εκατ. στερλίνες, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω εξειδίκευση πριν από την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Όπως εξήγησε, η επιτυχημένη διαχείριση των επιπτώσεων της υψηλότερης φορολογίας στη Βρετανία αποτελεί ένδειξη της αποτελεσματικότητας του λειτουργικού μοντέλου που σχεδιάζει να εφαρμόσει και στην evoke.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι η ενοποίηση της αγοράς εξελίχθηκε πιο αργά από τις προσδοκίες, καθώς μικρότεροι ανταγωνιστές διατήρησαν μεγάλο μέρος της πελατειακής τους βάσης παρά τις περικοπές στο μάρκετινγκ. «Έκανα λάθος στον χρόνο που θα χρειαζόταν η ενοποίηση της αγοράς, αλλά αυτό με κάνει ακόμη πιο αισιόδοξο για τις συνέργειες με την evoke», ανέφερε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη συναλλαγή επιταχύνει κατά περίπου πέντε χρόνια το σχέδιο διεθνούς επέκτασης του ομίλου.

Πιέσεις στις λοταρίες των ΗΠΑ – Ανάπτυξη σε Τουρκία και Αργεντινή

Οι παραδοσιακές δραστηριότητες της Intralot εμφάνισαν πιο συγκρατημένη εικόνα, με τα έσοδα εννεαμήνου να διαμορφώνονται στα 251,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,9%. Ο κλάδος επιχειρηματικών υπηρεσιών και τεχνολογικών λύσεων (B2B) κατέγραψε έσοδα 191 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,2% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Οι ΗΠΑ, που αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά του συγκεκριμένου τομέα, εμφάνισαν πτώση εσόδων 11%, στα 119,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της χαμηλότερης δραστηριότητας στα μεγάλα τζακ ποτ και των περιορισμένων πωλήσεων εξοπλισμού. Η διοίκηση συνέδεσε επίσης την υποχώρηση των πωλήσεων λαχείων με τις υψηλές τιμές καυσίμων, οι οποίες επηρεάζουν την επισκεψιμότητα των πρατηρίων στις ΗΠΑ, σημαντικού καναλιού διάθεσης λαχείων και ξυστών. Αντίθετα, οι δραστηριότητες απευθείας προς καταναλωτές (B2C) ενισχύθηκαν κατά 7,1%, στα 60,1 εκατ. ευρώ.

Στην Τουρκία, η Bilyoner κατέγραψε αύξηση εσόδων 20,6% σε τοπικό νόμισμα, με τα ποσά στοιχηματισμού να ενισχύονται κατά 28,4%, έναντι αύξησης 17,8% για την ευρύτερη αγορά. Στην Αργεντινή, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 21,1%, στα 14,3 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση αναμένει βελτίωση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων το δ’ τρίμηνο, ενώ για το 2027 εκτιμά ότι οι ετήσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες του συνδυασμένου ομίλου θα επιστρέψουν κοντά στα 60 εκατ. ευρώ.

Νέες συμβάσεις στις ΗΠΑ και μεγαλύτερη έμφαση στην τεχνολογία

Στο πεδίο των νέων έργων, η Bally’s Intralot έχει ήδη θέσει σε λειτουργία συστήματα στο πλαίσιο ανανεωμένων συμβάσεων στις αμερικανικές πολιτείες Μοντάνα και Άινταχο. Η ενεργοποίηση των έργων σε Άρκανσο και Νιου Χάμσαϊρ αναμένεται κατά το α’ εξάμηνο του 2027. Παράλληλα, ο όμιλος έχει εξασφαλίσει συμβάσεις στη Χιλή, στον Καναδά μέσω του Οντάριο και στην Ελλάδα μέσω των Ελληνικών Λαχείων, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η δεκαπενταετής σύμβαση παρακολούθησης παιγνιομηχανημάτων (VLT monitoring) στην αυστραλιανή πολιτεία Βικτώρια.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι ανανεώσεις και οι νέες συμφωνίες βελτιώνουν την ορατότητα των μελλοντικών εσόδων και περιορίζουν την αβεβαιότητα που συνδεόταν με τη λήξη σημαντικών συμβάσεων κατά την περίοδο 2026-2027. Η διοίκηση επισήμανε ότι προσανατολίζεται σταδιακά σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο με μικρότερες ανάγκες κεφαλαιουχικών δαπανών και μεγαλύτερη αξιοποίηση τεχνολογιών δεδομένων, ανάλυσης, τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσιών cloud. Η στρατηγική αυτή αναμένεται να επιτρέψει την ανάπτυξη νέων ψηφιακών δραστηριοτήτων, περιορίζοντας παράλληλα την εξάρτηση από παραδοσιακές πωλήσεις εξοπλισμού.