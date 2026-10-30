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Νέα δεδομένα για την κυβερνοεπίθεση στη Binance αποκαλύπτει η συνεχιζόμενη έρευνα της εταιρείας, καθώς, πέρα από τον φορητό υπολογιστή που αρχικά θεωρήθηκε ότι είχε παραβιαστεί, εντοπίστηκαν και επιπλέον σημεία παραβίασης.

Investigation update: Our initial investigation suggested that the security incident may have involved a compromised laptop, however our subsequent investigation has uncovered additional points of breach. This was a complex attack, and we are doing all we can in coordination with law enforcement to resolve it. We are still gathering the facts, and will share more directly as we have them. Binance will cover all losses from the SAFU fund and the company’s funds. User funds are safe. We are still on track towards the expected timeline to resume the withdrawal service in 45 hours. Deposits remain unaffected. The outflows ceased when we paused withdrawal service earlier. We are still working with partners to freeze many of the impacted assets, and have frozen around $3 billion thus far. We will continue to provide further updates through official Binance channels as more verified information becomes available. — Binance (@binance) October 30, 2026

Σε νεότερη ενημέρωσή της, η Binance αναφέρει:

«Η αρχική μας έρευνα υποδείκνυε ότι το περιστατικό ασφαλείας ενδεχομένως να συνδεόταν με έναν παραβιασμένο φορητό υπολογιστή. Ωστόσο, η περαιτέρω διερεύνηση αποκάλυψε επιπλέον σημεία παραβίασης. Επρόκειτο για μια σύνθετη επίθεση και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου, για την αντιμετώπισή της. Εξακολουθούμε να συγκεντρώνουμε τα πραγματικά περιστατικά και θα δημοσιοποιήσουμε άμεσα περισσότερες πληροφορίες μόλις τις έχουμε στη διάθεσή μας.

Η Binance θα καλύψει όλες τις ζημιές χρησιμοποιώντας κεφάλαια από το ταμείο SAFU, καθώς και ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Τα κεφάλαια των χρηστών είναι ασφαλή. Παραμένουμε εντός του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος για την επανέναρξη της υπηρεσίας αναλήψεων σε 45 ώρες. Οι καταθέσεις παραμένουν ανεπηρέαστες». Οι εκροές σταμάτησαν όταν αναστείλαμε νωρίτερα τη λειτουργία της υπηρεσίας αναλήψεων. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με εταίρους μας για τη δέσμευση μεγάλου μέρους των περιουσιακών στοιχείων που επηρεάστηκαν από την επίθεση και μέχρι στιγμής έχουμε δεσμεύσει περίπου 3 δισ. δολάρια. Θα εξακολουθήσουμε να παρέχουμε νεότερες ενημερώσεις μέσω των επίσημων καναλιών της Binance, καθώς θα προκύπτουν περισσότερες επαληθευμένες πληροφορίες».

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με την αρχική έρευνα της Binance, οι χάκερ φαίνεται ότι κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στον φορητό υπολογιστή ενός μηχανικού της εταιρείας και, μέσω αυτού, να αποσύρουν κεφάλαια από την πλατφόρμα.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να δείχνουν πως διέρρευσαν τα λεγόμενα private keys, δηλαδή οι ιδιωτικοί κρυπτογραφικοί κωδικοί που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Σε ανακοίνωσή της αργά το βράδυ της Πέμπτης, η Binance ανέφερε: «Ο εκτιμώμενος συνολικός αντίκτυπος ανέρχεται σε περίπου 6,3 δισ. δολάρια».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι συνεργάζεται με εταιρείες και φορείς του οικοσυστήματος blockchain προκειμένου να εμποδίσει τη μετακίνηση των κλεμμένων κεφαλαίων.

Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί περίπου 3 δισ. δολάρια απευθείας στο blockchain, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η Binance ανέφερε επίσης ότι συνεργάζεται με τις διωκτικές αρχές, ενώ συνεχίζει τους ελέγχους ασφαλείας για να προσδιορίσει την έκταση της παραβίασης.

Στο μικροσκόπιο ομάδα χάκερ από τη Βόρεια Κορέα

Η εταιρεία ανάλυσης blockchain TRM Labs συνέδεσε την επίθεση με τη βορειοκορεατική ομάδα χάκερ TraderTraitor.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το ύψος των κεφαλαίων που εμπλέκονται καθιστά το περιστατικό τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων που έχει καταγραφεί.

Η πιθανή εμπλοκή της Βόρειας Κορέας παραπέμπει σε μια σειρά ιδιαίτερα μεγάλων κυβερνοεπιθέσεων εναντίον ανταλλακτηρίων και άλλων πλατφορμών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Το προηγούμενο έτος, Βορειοκορεάτες χάκερ είχαν αποσπάσει κρυπτονομίσματα αξίας 1,5 δισ. δολαρίων από το ανταλλακτήριο Bybit.

Σύμφωνα με στοιχεία της Chainalysis, οι κλοπές κρυπτονομισμάτων που αποδίδονται σε χάκερ από τη Βόρεια Κορέα έφτασαν συνολικά τα 2 δισ. δολάρια το 2025, σημειώνοντας αύξηση 50% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη απειλή που αντιμετωπίζει ο κλάδος, παρά τις επενδύσεις των μεγάλων πλατφορμών στην κυβερνοασφάλεια.

Tether και Circle δέσμευσαν 2,3 δισ. δολάρια

Σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες περιορισμού των απωλειών διαδραμάτισαν και οι δύο μεγαλύτεροι εκδότες stablecoins.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tether, Πάολο Αρντοΐνο, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία του προχώρησε στη δέσμευση περίπου 1,5 δισ. δολαρίων σε USDT.

Το USDT είναι το stablecoin της Tether, το οποίο συνδέεται με την αξία του αμερικανικού δολαρίου και έχει συνολική αξία περίπου 180 δισ. δολαρίων.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Circle, Τζέρεμι Αλέρ, γνωστοποίησε ότι δεσμεύτηκαν περίπου 800 εκατ. δολάρια του stablecoin της εταιρείας, εν μέσω πληροφοριών για πιθανή παραβίαση της Binance.

Οι συνολικές δεσμεύσεις από τους δύο εκδότες ανέρχονται σε 2,3 δισ. δολάρια. Δεν διευκρινίζεται στο δημοσίευμα εάν το ποσό αυτό περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στα περίπου 3 δισ. δολάρια που η Binance ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη δεσμευτεί.