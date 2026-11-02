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Αυξημένη, για ακόμη μία χρονιά, εμφανίζεται η πρόθεση των Ελλήνων καταναλωτών για αγορές την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday, που φέτος πραγματοποιούνται στις 27 Νοεμβρίου και 30 Νοεμβρίου, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, δύο στους τρεις καταναλωτές (67%, από 63% πέρσι και 50% το 2024) σκοπεύουν να κάνουν αγορές τις ημέρες των Black Friday και Cyber Monday, ποσοστό που φτάνει το 72% στις ηλικίες 18-29 και 76% στις ηλικίες 30-39.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το πρώτο κύμα της μεγάλης καταναλωτικής έρευνας της ΕΥ Ελλάδος σε συνεργασία με την MRB, με τίτλο EY Future Consumer Index Ελλάδα 2026.

Μάλιστα, μεταξύ όσων σκοπεύουν να κάνουν αγορές, οι μισοί θα πραγματοποιήσουν δαπάνες που ήταν ήδη στο πρόγραμμά τους: 26% δήλωσαν ότι θα τις έκαναν ούτως ή άλλως αργότερα και 25% ότι ανέβαλαν τις συγκεκριμένες αγορές, ώστε να τις κάνουν τη συγκεκριμένη περίοδο. Μόνο ένας στους πέντε (19%) – και ένας στους τέσσερις στις νεότερες ηλικίες (25%) – θα πραγματοποιήσουν πρόσθετες αγορές που δεν είχαν προγραμματίσει, λόγω των προσφορών.

Πόσα θα ξοδέψουν οι καταναλωτές και σε τι

Η πλειονότητα των καταναλωτών εκτιμά ότι θα δαπανήσει από 100 έως 500 ευρώ κατά τα δύο εκπτωτικά γεγονότα του Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, 39% δήλωσαν ότι θα ξοδέψουν μεταξύ 100 και 250 ευρώ και 31% μεταξύ 250 και 500 ευρώ, ενώ 2% θα δαπανήσουν περισσότερα από 1.000 ευρώ. Οι αγορές θα κατευθυνθούν, κυρίως, σε ρούχα και αξεσουάρ (61%, με το ποσοστό να φτάνει το 74% στους νέους 18-29 ετών), είδη τεχνολογίας και ηλεκτρονικές συσκευές (59%) και ηλεκτρικές συσκευές (42%). Σε μικρότερο βαθμό, οι καταναλωτές θα προτιμήσουν προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς (31%, και 45% μεταξύ των γυναικών) και είδη σπιτιού και κουζίνας (27%).

Διάθεση για αγορές, αλλά με επιφυλάξεις

Ένας στους τέσσερις συμμετέχοντες (25%) αναφέρει ότι κάνει περισσότερες αγορές την Black Friday και τη Cyber Monday για οικονομικούς λόγους, ενώ 22% δηλώνουν ότι τους αρέσουν τα εκπτωτικά γεγονότα και τα περιμένουν με ενθουσιασμό.

Ωστόσο, και φέτος, η ισχυρή πρόθεση για αγορές συνοδεύεται από επιφυλάξεις. Το 43% των ερωτώμενων δηλώνουν επιφυλακτικοί σχετικά με το αν οι εκπτώσεις/προσφορές αυτές είναι πραγματικές (45% το 2025), ενώ 24% (30% πέρσι) διαπιστώνουν ότι τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν σπάνια περιλαμβάνονται στις προσφορές. Παράλληλα, 23% αναφέρουν ότι καταφέρνουν να βρίσκουν καλές τιμές και προσφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, χωρίς να βασίζονται σε συγκεκριμένα εκπτωτικά γεγονότα, και 16% πως αγοράζουν ό,τι χρειάζονται, όταν το χρειάζονται. Τέλος, 15% αναφέρουν ότι τα εκπτωτικά γεγονότα τούς παρακινούν να ξοδέψουν περισσότερα από όσα έχουν προγραμματίσει, ενώ 14% αισθάνονται ότι η πίεση της κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του Black Friday και του Cyber Monday, τους κουράζει ή τους αγχώνει.

Επιπρόσθετα, η έρευνα της EY αναδεικνύει ακόμη ένα σημαντικό εύρημα: 35% όσων δήλωσαν επιφυλακτικοί, θα ήθελαν να εμφανίζεται το ιστορικό της τιμής, 26% να υπάρχει σαφής αναφορά στη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών και 23% εγγύηση καλύτερης τιμής, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους στις προσφορές.

Ελαφρύ προβάδισμα στις online αγορές

Ως προς την επιλογή μεταξύ φυσικού και διαδικτυακού καταστήματος, καταγράφεται σχετική ισορροπία, με ελαφρύ προβάδισμα των online καναλιών. Συγκεκριμένα, το 35% των καταναλωτών σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος των αγορών τους από ελληνικά ή διεθνή ηλεκτρονικά καταστήματα, ενώ το 5% θα προχωρήσουν σε αγορές μέσω εφαρμογών ή social media. Αντίστοιχα, το 34% θα πραγματοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος των αγορών τους σε φυσικά καταστήματα, ενώ ένα σημαντικό 21% δηλώνουν ότι θα κινηθούν περίπου εξίσου μεταξύ online και offline αγορών.

Αναφερόμενος στα ευρήματα της έρευνας, ο Θάνος Μαύρος, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Τομέα Λιανεμπορίου και Καταναλωτικών Προϊόντων της EY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δήλωσε: «Η αυξημένη πρόθεση για αγορές κατά τη φετινή Black Friday και τη Cyber Monday, σε μια περίοδο πίεσης προς τους καταναλωτές, αποτελεί αναμφισβήτητα μια αισιόδοξη διαπίστωση. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας της EY, αυτά τα εκπτωτικά γεγονότα μπορούν να προσθέσουν αξία, καθώς ενδέχεται να οδηγήσουν και σε πρόσθετες αγορές. Ένα κεντρικό συμπέρασμα για τις επιχειρήσεις είναι ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο να προβάλλεται η έκπτωση ή η προσφορά, αλλά να τεκμηριώνεται με σαφή και ελέγξιμο τρόπο η αξία που δημιουργείται για τον καταναλωτή».

Από την πλευρά του, ο Αχιλλέας Αρβανίτης, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής του ΕΥ Studio+ στην Ελλάδα και την περιοχή Europe Central, δήλωσε: «Η έρευνα EY Future Consumer Index Ελλάδα επιβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται, πλέον, την Black Friday και τη Cyber Monday ως μία ενιαία καταναλωτική εμπειρία, ανεξαρτήτως καναλιού αγοράς, καθώς κινούνται σχεδόν εξίσου μεταξύ online και φυσικών καταστημάτων, ενώ πολλοί αξιοποιούν συνδυαστικά και τα δύο κανάλια. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για συνεπή και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση σε ολόκληρο το customer journey και σε όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη. Οι επιχειρήσεις που θα ξεχωρίσουν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα αγορών είναι εκείνες που θα αξιοποιήσουν σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και δεδομένα, ενισχύοντας, παράλληλα, την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια σε κάθε αλληλεπίδραση».