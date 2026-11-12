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Η σχεδιαζόμενη εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί ευκαιρία ώστε η αξία του κλάδου Υποδομών & Παραχωρήσεων της METLEN να καταστεί πιο ορατή στην αγορά, όπως αναφέρει η Bank of America.

Αναλυτικότερα:

• Δυνητική αποτίμηση €1,46–2,06 δισ.: Σύμφωνα με τα σενάρια της BofA, η μετοχική αξία της ΜΕΤΚΑ μετά την άντληση κεφαλαίων (post-money) εκτιμάται περίπου στα €1,46–2,06 δισ., μέγεθος σημαντικό σε σχέση με τη χρηματιστηριακή αξία της METLEN, ύψους €6,4 δισ.

• Πιθανά έσοδα €115–265 εκατ. για τη METLEN: Ενδεχόμενη δευτερογενής διάθεση μετοχών θα μπορούσε να αποφέρει στη METLEN περίπου €115–265 εκατ., ενώ η METLEN αναμένεται να διατηρήσει τον έλεγχο της ΜΕΤΚΑ μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο.

• Άντληση €250 εκατ. μέσω νέων μετοχών: Η προτεινόμενη προσφορά αναμένεται να αποφέρει περίπου €250 εκατ. νέων κεφαλαίων στη ΜΕΤΚΑ.

• Ισχυρή πλατφόρμα υποδομών: Η ΜΕΤΚΑ κατέγραψε το οικονομικό έτος 2025 έσοδα €689 εκατ. και EBITDA €110 εκατ., διαθέτει καθαρά ταμειακά διαθέσιμα €166 εκατ. και ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατασκευαστικών έργων περίπου €2,1 δισ.

• Διαφοροποιημένο μοντέλο υποδομών: Οι δραστηριότητες καλύπτουν τις κατασκευές, τα ΣΔΙΤ/τις παραχωρήσεις και τη διαχείριση εγκαταστάσεων, προσφέροντας παρουσία σε όλο τον κύκλο ζωής των έργων υποδομής.

• Θετική ένδειξη για τη METLEN: Η BofA διατηρεί τη σύσταση BUY (Αγορά) για τη METLEN, με τιμή-στόχο €54, έναντι τιμής μετοχής €45,36 που αναφέρεται στην έκθεση.