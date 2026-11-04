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Η BofA διατηρεί τη σύσταση Buy για την Coca-Cola HBC και την τιμή στόχο στα 66,47 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 57,08 ευρώ τιμή αναφοράς με περιθώριο ανόδου 16,4%, μετά από το τρίτο τρίμηνο που ξεπέρασε τις προσδοκίες.

Η τράπεζα αποτιμά τη μετοχή στις 18,3 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, περίπου 5% υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό κλάδο βασικών καταναλωτικών αγαθών. Για τον υπολογισμό της τιμής στόχου χρησιμοποιεί πολλαπλασιαστή περίπου 19 φορών, που αντιστοιχεί σε premium περίπου 10% έναντι του κλάδου.

Η BofA θεωρεί ότι η συνέπεια στην αύξηση των κερδών και η διεύρυνση των μεριδίων αγοράς δικαιολογούν την υψηλότερη αποτίμηση. Εκτιμά επίσης ότι η Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) μπορεί να ενισχύσει ελαφρώς τον ρυθμό ανάπτυξης του ομίλου.

Η αναθεώρηση των προβλέψεων για το 2026

Η διοίκηση αναμένει πλέον οργανική αύξηση πωλήσεων ελαφρώς πάνω από το εύρος 6%–7%, ενώ η προηγούμενη πρόβλεψη τοποθετούσε την αύξηση κοντά στο άνω όριο του εύρους. Η συγκλίνουσα εκτίμηση της αγοράς ήταν στο 7%. Στο εννεάμηνο, οι οργανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,3%, ενώ το τέταρτο τρίμηνο έχει τέσσερις λιγότερες ημέρες πωλήσεων σε σχέση με πέρυσι.

Η πρόβλεψη για οργανική αύξηση των λειτουργικών κερδών (EBIT) διατηρήθηκε στο 8%–10%, έναντι συγκλίνουσας εκτίμησης 10,2%. Παράλληλα, η εταιρεία μείωσε κατά 5 εκατ. ευρώ την πρόβλεψη για τα χρηματοοικονομικά έξοδα, στα 35–40 εκατ. ευρώ, έναντι 45 εκατ. ευρώ που ανέμενε η αγορά.

Από πού προήλθε η υπέρβαση στο τρίμηνο

Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 3,503 δισ. ευρώ, περίπου 0,8% πάνω από τη συγκλίνουσα εκτίμηση. Σε οργανική βάση, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9%, έναντι πρόβλεψης για 8%. Ο όγκος αυξήθηκε κατά 5,4%, έναντι 4,8% που ανέμεναν οι αναλυτές, ενώ η συνεισφορά των τιμών και του μείγματος πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 3,4%, έναντι εκτίμησης για 3%.

Οι εδραιωμένες αγορές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη απόκλιση από τις προβλέψεις. Ο όγκος αυξήθηκε κατά 5,6%, έναντι εκτίμησης για 3,5%, και οι οργανικές πωλήσεις κατά 8%, έναντι 5,6%. Η BofA εκτιμά ότι οι καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στην επίδοση. Στις αναπτυσσόμενες αγορές, οι όγκοι αυξήθηκαν κατά 3,7% και οι οργανικές πωλήσεις κατά 8,7%, επίσης πάνω από τις εκτιμήσεις.

Στις αναδυόμενες αγορές, οι όγκοι αυξήθηκαν κατά 5,8% και οι οργανικές πωλήσεις κατά 9,8%, κοντά στις προβλέψεις. Η Νιγηρία σημείωσε διψήφια αύξηση όγκων, ενώ η Αίγυπτος και η Ρωσία κινήθηκαν με υψηλούς μονοψήφιους ρυθμούς. Η πτώση άνω του 20% στην Ουκρανία περιόρισε τη συνολική επίδοση της κατηγορίας.

Στους βασικούς κινδύνους για την αποτίμηση, η BofA περιλαμβάνει την πορεία της κατανάλωσης στην Ευρώπη, τις διακυμάνσεις των νομισμάτων και του κόστους πρώτων υλών, καθώς και ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της συναλλαγής για την CCBA ή δυσκολίες κατά την ενσωμάτωσή της.