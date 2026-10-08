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Ισχυρές επιδόσεις και διψήφια αύξηση εσόδων αναμένει για το τρίτο τρίμηνο του 2026 η Bank of America Global Research από τους δύο μεγάλους ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς ομίλους, Deutsche Börse (DB1) και Euronext (ENX). Σύμφωνα με την ανάλυση, οι αυξημένοι όγκοι συναλλαγών, ιδιαίτερα στην αγορά σταθερού εισοδήματος, αντισταθμίζουν την παραδοσιακή εποχική επιβράδυνση των καλοκαιρινών μηνών, με την αβεβαιότητα γύρω από τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων να ενισχύει τη δραστηριότητα των επενδυτών.

Η Bank of America διατηρεί τη σύσταση «Buy» για τη Deutsche Börse και «Neutral» για τη Euronext, προχωρώντας μόνο σε περιορισμένες αναθεωρήσεις των εκτιμήσεών της για τα κέρδη ανά μετοχή, χωρίς να μεταβάλλει τους βασικούς στόχους τιμής. Οι αποτιμήσεις βασίζονται σε πολλαπλασιαστές εκτιμώμενων κερδών (P/E) για το 2027, στις 21 φορές για τη Deutsche Börse και στις 18 φορές για τη Euronext.

Deutsche Börse: Προοπτικές υπέρβασης των στόχων εσόδων

Για τη Deutsche Börse, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου στις 20 Οκτωβρίου, η Bank of America εκτιμά ότι υπάρχουν περιθώρια υπέρβασης των στόχων εσόδων για το σύνολο του 2026. Συγκεκριμένα, προβλέπει συνολικά έσοδα 6,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 800 εκατ. ευρώ προέρχονται από το treasury result, έναντι της καθοδήγησης της διοίκησης για έσοδα άνω των 6,4 δισ. ευρώ και treasury result άνω των 700 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA εκτιμώνται σε 3,9 δισ. ευρώ, υψηλότερα από τον στόχο των 3,8 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο τρίτου τριμήνου, η ανάλυση προβλέπει ετήσια αύξηση εσόδων κατά 10%, με τον τομέα Trading & Clearing να καταγράφει άνοδο 12%. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα των αγορών και ιδιαίτερα στα παράγωγα επιτοκίων, όπου ο Σεπτέμβριος αποτέλεσε τον δεύτερο καλύτερο μήνα όλων των εποχών σε επίπεδο δραστηριότητας. Θετικές είναι επίσης οι προβλέψεις για την αγορά εμπορευμάτων, με αναμενόμενη ανάκαμψη 10%, έπειτα από την υποχώρηση του προηγούμενου τριμήνου.

Αντίστοιχα, οι δραστηριότητες Fund Services και Securities Services εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να εμφανίζουν ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 10%, παρά τη συγκριτικά χαμηλότερη δραστηριότητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της εποχικής μείωσης των συναλλαγών διακανονισμού. Στον τομέα Investment Management Solutions, η Bank of America αναμένει επιστροφή σε ανάπτυξη 10% για τις λύσεις λογισμικού της SimCorp, μετά την επιβεβαίωση νέας συνεργασίας με πελάτη. Αντίθετα, ο τομέας ESG Index εξακολουθεί να λειτουργεί ανασταλτικά, με τα έσοδά του να παραμένουν αμετάβλητα σε ετήσια βάση.

Όσον αφορά το κόστος, οι υψηλότερες δαπάνες αποζημίωσης προσωπικού, που συνδέονται με την άνοδο της μετοχικής τιμής, εκτιμάται ότι θα επιβαρύνουν το τρίμηνο κατά περίπου 25 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε οριακή υποχώρηση των προβλέψεων για τα κέρδη ανά μετοχή. Ωστόσο, η συνολική αύξηση του κόστους για το 2026 αναμένεται να παραμείνει εντός του στόχου του 3% σε ετήσια βάση, εξαιρουμένων των δαπανών εξαγοράς που σχετίζονται με την Allfunds.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην εξαγορά της Allfunds (ALLFG), η οποία θεωρείται βασικός δυνητικός καταλύτης για τη Deutsche Börse. Η Bank of America εκτιμά ότι η συναλλαγή αναμένεται να εισέλθει σύντομα στο πρώτο στάδιο κανονιστικής εξέτασης και, εφόσον εγκριθεί, να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027. Τα πιθανά οφέλη της εξαγοράς δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στην αποτίμηση και στον στόχο τιμής της τράπεζας. Παράλληλα, ο στόχος τιμής για το αμερικανικό αποθετήριο μετοχών (ADR) της Deutsche Börse αναπροσαρμόζεται στα 34,33 δολάρια από 34,68 δολάρια, αποκλειστικά λόγω συναλλαγματικών μεταβολών.

Euronext: Ρεκόρ συναλλαγών και προσδοκίες για νέα επαναγορά μετοχών

Για τη Euronext, η οποία αναμένεται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της στις 5 Νοεμβρίου, η Bank of America προβλέπει ακόμη ένα τρίμηνο διψήφιας αύξησης εσόδων, χάρη στην ισχυρή δραστηριότητα των αγορών και τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων του ομίλου.

Ξεχωρίζει η επίδοση της MTS, της πλατφόρμας συναλλαγών τίτλων σταθερού εισοδήματος, όπου οι όγκοι διαμορφώθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, σημειώνοντας αύξηση 80% σε ετήσια βάση και 44% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η ανάπτυξη αποδίδεται τόσο σε συγκυριακούς όσο και σε διαρθρωτικούς παράγοντες, όπως η αυξημένη έκδοση τίτλων και το χαμηλότερο κόστος συναλλαγών.

Παράλληλα, η δραστηριότητα στις αγορές μετοχών παραμένει ισχυρή, αν και εμφανίζεται μειωμένη σε τριμηνιαία βάση, με τα σχετικά έσοδα να εκτιμώνται σε 105 εκατ. ευρώ. Στον τομέα των εμπορευμάτων, η μεταβλητότητα των αγροτικών προϊόντων, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις του κύματος καύσωνα, αναμένεται να στηρίξει τις επιδόσεις.

Σημαντική εξέλιξη για τη Euronext αποτελεί και η επέκταση των υπηρεσιών κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (CSD), η οποία τέθηκε σε λειτουργία στις 21 Σεπτεμβρίου. Αν και η Bank of America αναμένει περιορισμένη δραστηριότητα κατά το τρίτο τρίμηνο λόγω εποχικότητας, εκτιμά ότι τα οφέλη της επέκτασης θα αρχίσουν να γίνονται περισσότερο ορατά από το 2027 και θα αναπτυχθούν σταδιακά σε βάθος ετών.

Παράλληλα, η τράπεζα προβλέπει ότι η Euronext θα ανακοινώσει νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 300 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 2% της χρηματιστηριακής της αξίας και υπερβαίνει τα 250 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Η εκτίμηση στηρίζεται στην ισχυρή ρευστότητα του ομίλου και στην απουσία σημαντικών εξαγορών. Η αναμενόμενη επαναγορά εκτιμάται ότι θα αντισταθμίσει την επίδραση των υψηλότερων δικαιωμάτων μειοψηφίας, τα οποία συνδέονται με τις ισχυρές επιδόσεις της MTS, διατηρώντας ουσιαστικά αμετάβλητες τις προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή.

Τέλος, η Bank of America εκτιμά ότι η Euronext θα εμφανίσει βελτιωμένη εικόνα στο σκέλος των λειτουργικών δαπανών, με το συνολικό κόστος για το 2026 να διαμορφώνεται στα 760 εκατ. ευρώ, περίπου 1% χαμηλότερα από την καθοδήγηση της διοίκησης.

Συνολικά, η ανάλυση αναδεικνύει την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών ομίλων, καθώς η αυξημένη δραστηριότητα στις αγορές σταθερού εισοδήματος, η μεταβλητότητα των επιτοκίων και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης, παρά τις εποχικές πιέσεις του τρίτου τριμήνου.

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