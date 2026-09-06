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Την ανάγκη για πιο στοχευμένα μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών επισημαίνει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρει ότι οι μικρομεσαίοι ανέμεναν παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν τη ρευστότητα και θα τους βοηθούσαν να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις που δέχεται η αγορά, σημειώνοντας ότι οι σχετικές προσδοκίες δεν επιβεβαιώθηκαν στον βαθμό που αναμενόταν.

Ειδικότερα, εκτιμά ότι η μείωση των τεκμηρίων για τους φορολογικά συνεπείς, αν και θετική, δεν αρκεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, ενώ χαρακτηρίζει περιορισμένη την κατά 5% μείωση της προκαταβολής φόρου, δεδομένων των έντονων αναγκών ρευστότητας.

Παράλληλα, εκφράζει προβληματισμό για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα μόνο στην περιφέρεια, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις της Αττικής παραμένουν εκτός της συγκεκριμένης παρέμβασης.

Ως θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει την κατεύθυνση πόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, σημειώνοντας ωστόσο ότι η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας θα μπορούσε να έχει προχωρήσει νωρίτερα.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ θέτει ακόμη ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση των έμμεσων φόρων, την αντιμετώπιση των καρτέλ και τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης με ενεργότερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Καταλήγοντας, ο κ. Χατζηθεοδοσίου σημειώνει ότι απαιτούνται περισσότερες και πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ώστε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σημερινές προκλήσεις και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.

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