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Η Cosmos Business Systems αναλαμβάνει το νέο έργο για τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), με αντικείμενο τη συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη και την επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλισης και Ενισχύσεων (ΟΠΣΑΕ), με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και τη συνεχή εξέλιξη των ψηφιακών υπηρεσιών του Οργανισμού.

Το έργο, διάρκειας 12 μηνών, περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών, του λογισμικού συστήματος και των βάσεων δεδομένων του ΟΠΣΑΕ, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των υποσυστημάτων του.

Παράλληλα, η Cosmos Business Systems αναλαμβάνει την υλοποίηση βελτιώσεων, τροποποιήσεων και επεκτάσεων του λογισμικού του ΟΠΣΑΕ, στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης και εξέλιξης του πληροφοριακού συστήματος που εξυπηρετεί τις λειτουργίες ασφάλισης και ενισχύσεων του ΕΛ.Γ.Α.

Μέσα από την υλοποίηση του έργου, ο ΕΛ.Γ.Α. αναμένεται να ενισχύσει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών του συστημάτων, συμβάλλοντας στην καλύτερη υποστήριξη των επιχειρησιακών του διαδικασιών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η ανάληψη του έργου ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Cosmos Business Systems στον δημόσιο τομέα, επιβεβαιώνοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στην υποστήριξη σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων και στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό δημόσιων οργανισμών.