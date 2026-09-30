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Στην τελική ευθεία περνά η υλοποίηση της δέσμευσης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, για τη στήριξη των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τους παγετούς της άνοιξης του 2025.

Η παρέμβαση αφορά καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο όταν σημειώθηκαν οι ζημιές και, λόγω του σταδίου ανάπτυξής τους, δεν καλύπτονταν από τον συνήθη ασφαλιστικό μηχανισμό του ΕΛΓΑ.

Ενεργοποιείται πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων 50 εκατ. ευρώ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, υπέγραψε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία ξεκινά η διαδικασία ενεργοποίησης του ειδικού ad hoc προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Η ΚΥΑ προωθείται πλέον για τις απαιτούμενες υπογραφές του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιου Πετραλιά, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Με το πρόγραμμα επιχειρείται να αντιμετωπιστεί μια σημαντική εκκρεμότητα για χιλιάδες παραγωγούς σε πολλές περιοχές της χώρας, οι οποίοι είχαν μείνει εκτός των συνηθισμένων αποζημιώσεων λόγω του χρόνου κατά τον οποίο επλήγησαν οι καλλιέργειές τους.

Ποιοι παραγωγοί δικαιούνται ενίσχυση

Η ενίσχυση αφορά ζημιές από τους παγετούς Μαρτίου και Απριλίου 2025, υπό την προϋπόθεση ότι η απώλεια παραγωγής υπερβαίνει το 30%, τόσο σε επίπεδο αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας όσο και σε επίπεδο παραγωγού.

Η υλοποίηση του προγράμματος ανατίθεται στον ΕΛΓΑ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους και θα προσδιορίσει τα τελικά ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε δικαιούχο.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στον τελικό έλεγχο των ποσών που θα καταβληθούν.

Το ύψος της ενίσχυσης θα υπολογίζεται με βάση την πραγματική απώλεια παραγωγής, σύμφωνα με τα δεδομένα και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, ενώ το ανώτατο ποσό μπορεί να φτάσει έως τις 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Στο επίκεντρο οι καλλιέργειες που επλήγησαν

Η παρέμβαση αφορά ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών, οι οποίες επηρεάστηκαν από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες της άνοιξης του 2025, σε μια κρίσιμη φάση ανάπτυξης.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται:

Κεράσια: Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Γρεβενά, Δράμα, Έβρος, Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κιλκίς, Κοζάνη, Κορινθία, Λάρισα, Μαγνησία, Μεσσηνία, Ξάνθη, Πέλλα, Πιερία – ειδικά η περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου –, Ροδόπη, Σέρρες, Τρίκαλα, Φλώρινα και Χαλκιδική.

Βύσσινα: Αργολίδα, Αρκαδία, Γρεβενά, Κορινθία, Λάρισα, Μεσσηνία, Πέλλα, Ροδόπη, Σέρρες και Τρίκαλα.

Μήλα: Αχαΐα, Γρεβενά, Δράμα, Έβρος, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Κορινθία, Ξάνθη, Πέλλα – ειδικά η περιοχή της Βεγορίτιδας –, Ροδόπη, Σέρρες και Φλώρινα.

Κυδώνια: Έβρος, Ημαθία, Καβάλα, Καρδίτσα, Κιλκίς, Λάρισα, Ξάνθη, Πέλλα, Ροδόπη και Τρίκαλα.

Νωπά σύκα: Αττική.

Η ενεργοποίηση του προγράμματος έρχεται να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε για παραγωγούς οι οποίοι, παρά τις σημαντικές απώλειες εισοδήματος, δεν μπορούσαν να ενταχθούν στον βασικό μηχανισμό αποζημιώσεων.

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