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Ενισχυμένες επιδόσεις και προέρχονται τόσο από τη ξενοδοχειακή δραστηριότητα όσο και τη δραστηριότητα του real estate με επίκεντρο το εμβληματικό συγκρότημα της Μεσσηνίας καταγράφει η Costa Navarino Α.Ε., η οποία πλέον εντάσσεται κάτω από τη μεγάλη ομπρέλα του ομίλου ‘’ENSOFI’’.

Η Costa Navarino Α.Ε. προέκυψε από το μετασχηματισμό της πρώην Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε. (ΤΕ.ΜΕΣ Α.Ε.) μετά τις κινήσεις αναδιάρθρωσης που πραγματοποιήθηκαν στο ξεκίνημα αυτής της χρονιάς και τη μεταβίβαση των συμμετοχών εκτός Μεσσηνίας της ΤΕ.ΜΕΣ. Α.Ε. στη νεοσυσταθείσα ĒNSOFI A.E. με πρόεδρο τον κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο.

Για το 2025, προ του μετασχηματισμού που ακολούθησε το Φεβρουάριο του 2026, ο όμιλος και η εταιρεία αποκόμισαν συνολικά αναπροσαρμοσμένα έσοδα 190,4 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 172,4 εκατ. ευρώ το 2024 για τον όμιλο (αύξηση 10,41%), και 179,8 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 162,4 εκατ. ευρώ το 2024 για την εταιρεία (αύξηση 10,76%). Τα ενοποιημένα μεγέθη που αναφέρονται για το 2025 αφορούν στον πρώην όμιλο Τ.Ε.ΜΕΣ. ο οποίος εντός του 2026 αναδιαρθρώθηκε με τη μεταβίβαση των συμμετοχών εκτός Μεσσηνίας στη νεοσυσταθείσα Εταιρεία ĒNSOFI A.E.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε 28,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, έναντι 24,2 εκατ. ευρώ το 2024 «αντανακλώντας όχι μόνο τη λειτουργική κερδοφορία αλλά και τη συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα», όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση της διοικησης. Τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA της εταιρείας που δεν περιλαμβάνει τις πωλήσεις γης των θυγατρικών real estate που απεικονίζονται στα μεγέθη του oμίλου, διαμορφώθηκαν σε 23 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 13,2 εκατ. ευρώ το 2024. Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των 190,4 εκατ. ευρώ των εσόδων, τα 43,25 εκατ. ευρώ αφορούν έσοδα από πώληση ακινήτων υπό κατασκευή (από 30,59 εκατ. ευρώ το 2024) , 1,9 εκατ. ευρώ έσοδα από διαχείριση κατοικιών (από 1,5 εκατ. ευρώ το 2024) και 7,45 εκατ. ευρώ έσοδα από πώληση επενδυτικών ακινήτων (από 18,35 εκατ. ευρώ το 2024). Ενδεικτικά, τα έσοδα από πώληση επενδυτικών ακινήτων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και την πώληση πλήρως εξοπλισμένων τουριστικών διαμερισμάτων στο συγκρότημα «The Westin».

Ο μετασχηματισμός

Στις 5 Φεβρουαρίου 2026 ο όμιλος προχώρησε στην αναδιοργάνωση της εταιρικής του δομής με τη σύσταση της νέας μητρικής εταιρείας συμμετοχών ĒNSOFI A.E.. Με τη νέα δομή, η Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε. υιοθετεί το διακριτικό τίτλο Costa Navarino Α.Ε με εστίαση στην ανάπτυξη των επενδύσεων στη Μεσσηνία, ενσωματώνοντας από την εφετινή χρονιά, όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή. Το χαρτοφυλάκιο της νέας μητρικής εταιρείας ĒNSOFI περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών δραστηριοτήτων: Πέρα από την ανάπτυξη της Costa Navarino και την αξιοποίηση του αποθέματος γης στη Μεσσηνία, στην «ομπρέλα» του ομίλου ENSOFI περιλαμβάνονται η Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., η οποία αναπτύσσει τον προορισμό ‘’The Ilisian’’ στην Αθήνα στο εμβληματικό ακίνητο της λ. Βασιλίσσης Σοφίας με το 5άστερο ξενοδοχχείο Conrad και τις «επώνυμες» κατοικίες Conrad και ‘’Waldorf Astoria’’ . Επίσης στο χαρτοφυλάκιό της εντάσσονται η εταιρεία NYNN, η οποία «τρέχει» την ιδιωτική λέσχη εντός του ‘’The Ilisian’’ έχοντας ξεκινήσει τη λειτουργία της από τον Ιούλιο του 2025, οι εταιρείες Malt Riviera και Belt Riviera σε κοινοπραξία 70% για την ΕΝSOFI- 30% για τη LAMDA Development, που έχουν αναλάβει τις δύο ξενοδοχειακές επενδύσεις εντός του The Ellinikon στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, η TVIC, καθώς και μειοψηφικές συμμετοχές στην Athens Beach Club και στη Στάδιο 2020.

Οσον αφορά ειδικά την Costa Navarino στη Μεσσηνία αποτελείται από τέσσερις ξεχωριστές περιοχές ανάπτυξης («Navarino Dunes», «Navarino Bay», «Navarino Hills» και «Navarino Blue»), οι οποίες συνδυάζουν υποδομές φιλοξενίας και αναψυχής υψηλών προδιαγραφών, γήπεδα γκολφ επωνύμων σχεδιαστών και πολυτελείς τουριστικές – παραθεριστικές κατοικίες. Καθεμία από αυτές τις ολοκληρωμένες τουριστικές περιοχές βρίσκεται επί του παρόντος σε διαφορετικό στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξής της, με τις περιοχές Navarino Dunes (The Romanos a Luxury Collection Resort, The Westin Resort Costa Navarino, και The Dunes Course), Navarino Bay (W Costa Navarino, Mandarin Oriental, Costa Navarino, Bay Course και την ανοικτή αγορά Navarino Agora), καθώς και τα γήπεδα γκολφ στην περιοχή Navarino Hills (The Hills Course και International Olympic Academy Golf Course) να είναι σε λειτουργία. Επιπρόσθετα, ο όμιλος συνεχίζει με την ανάπτυξη, πώληση και ενοικίαση πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών στην περιοχή Navarino Dunes και Navarino Bay. Στις εξελίξεις που αναφέρονται στην έκθεση της διοίκησης για τα αποτελέσματα της Costa Navarino A.E. για το 2025, το καλοκαίρι αποφασίστηκε η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 375 εκατ. ευρώ (μέρος του οποίου αναχρηματοδοτεί υφιστάμενα δάνεια). Η σύμβαση κάλυψης υπογράφηκε στις 10 Ιουνίου 2026 και μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει εκδώσει ομολογίες ποσού 200 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι σε επίπεδο ομίλου τα δάνεια αντιστοιχούσαν πέρυσι (προ του μετασχηματισμού) σε 605 εκατ. ευρώ και σε επίπεδο εταιρείας στα 337 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στην Iονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., μέχρι το Μάρτιο του 2026 ήταν σε πλήρη εξέλιξη η ανάπλαση του ακινήτου με τη μερική αλλαγή της ξενοδοχειακής χρήσης και τη μετατροπή μέρους από την υπάρχουσα δομημένη επιφάνεια σε ιδιωτικές κατοικίες, εμπορικούς χώρους και εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής σε μια επένδυση άνω των 380 εκατ. ευρώ.

Μέσω της συνεργασίας της Ιονικής Ξενοδοχειακής Α.Ε. με την Hilton, τα πολυτελή brands Conrad Hotels & Resorts, Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences αποκτούν παρουσία στην Ελλάδα εντός του νέου προορισμού. Στις 23 Απριλίου του 2026 το ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian ξεκίνησε τη λειτουργία του, ενώ στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του The Ilisian ήδη λειτουργούν η ιδιωτική λέσχη μελών της εταιρείας ΝΥΝΝ Μ.Α.Ε. από τον Ιούλιο 2025, καθώς και το εστιατόριο Onuki από το Δεκέμβριο του 2025. Ο προορισμός φιλοξενεί ακόμα καταστήματα λιανικής και διακεκριμένα εστιατόρια πέραν φυσικά και των «επώνυμων» κατοικιών που θα προστίθενται σταδιακά. Το 2025, η Ιονική Ξενοδοχειακή Α.Ε. και με το δεδομένο ότι η ξενοδοχειακή δραστηριότητα επανεκκίνησε τον Απρίλιο του 2026 (σ.σ. η λειτουργία του παλιού Hilton της Αθήνας σταμάτησε τον Ιανουάριο του 2022 λόγω της έναρξης του μεγάλου προγράμματος ανάπλασης) παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους να 11,85 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 9,32 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία παρουσίασε και μειωμένα ίδια κεφάλαια κάτω από το ήμισυ του μετοχικού της κεφαλαίου, εξέλιξη την οποία οι μέτοχοι θεωρούν «ολωσδιόλου παροδική, οφειλόμενη αποκλειστικά και μόνο στην εν εξελίξει αναδιαμόρφωση του ακινήτου», όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση της διοίκησης. Επιπλέον, οι βασικοί μέτοχοι των Κωνσταντακόπουλου- Olayan δηλώνουν ότι «η εταιρεία έχει τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους». Σημειωτέον ότι την περασμένη άνοιξη έγινε αύξηση κεφαλαίου της Ιονική Ξενοδοχειακή Α.Ε. που καλύφθηκε από την Alpha Bank και συνολικά εισφέρθηκαν κεφάλαια 7,97 εκατ. ευρώ, με την τράπεζα να επανέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αποεπένδυσή της προ δεκαετίας, το 2016.