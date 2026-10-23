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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η συγχώνευση της CrediaBank με την Ευρώπη Holdings, μέσω απορρόφησης της δεύτερης από την τράπεζα, μετά την έγκριση της συναλλαγής από τις εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιρειών στις 23 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση, η 26η Οκτωβρίου ορίζεται ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Ευρώπη Holdings, ενώ από τις 27 Οκτωβρίου παύει η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αναπροσαρμόζεται η τιμή εκκίνησης της μετοχής της CrediaBank, βάσει του ισχύοντος κανονισμού.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης αναμένεται στις 30 Οκτωβρίου, με την καταχώριση της σχετικής πράξης στο ΓΕΜΗ και την οριστική διαγραφή των μετοχών της Ευρώπη Holdings από την Euronext Athens. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η CrediaBank θα προχωρήσει στην έκδοση 212.257.200 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,06 ευρώ η καθεμία, με το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας να διαμορφώνεται σε 132,47 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε συνολικά 2.207.890.029 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών προγραμματίζεται για τις 2 Νοεμβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι το χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να τροποποιηθεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «CrediaBank» (η «CrediaBank») και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.» (η «Ευρώπη», και από κοινού με την CrediaBank οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες») σε συνέχεια των από 23.10.2026 αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων καθεμίας από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, δυνάμει των οποίων εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Ευρώπη από την CrediaBank, ανακοινώνουν στο επενδυτικό κοινό ότι:

(i) Η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Ευρώπη στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens είναι η 26.10.2026. Από 27.10.2026 παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Ευρώπη στην Euronext Athens. Από την ίδια ημερομηνία (27.10.2026) η τιμή εκκίνησης των μετοχών της CrediaBank στη Euronext Athens θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό

της Euronext Athens, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. της Euronext Athens, όπως ισχύει.

[(ii) Η Συγχώνευση, η οποία έχει ήδη λάβει τις μέχρι τώρα απαιτούμενες εγκρίσεις, αναμένεται να ολοκληρωθεί την ή περί την 30.10.2026 με την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης της Συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4601/2019 και τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη

Συγχώνευσης.

(iii) Εξαιτίας της Συγχώνευσης, θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της CrediaBank ως απορροφώσας εταιρείας: (α) το μετοχικό κεφάλαιο της CrediaBank θα αυξηθεί με το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας Ευρώπη ύψους €38.162.283,38, και ταυτόχρονα, για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής, θα μειωθεί κατά ποσό €5.470.523,09, το οποίο θα αχθεί στο «Ειδικό Αποθεματικό του Άρθρου 31 παρ.2 Ν.4548/2018», και (β) θα εκδοθούν 212.257.200 νέες μετοχές της CrediaBank, ονομαστικής αξίας ευρώ έξι λεπτών (€0,06) εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), συνεπώς, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της CrediaBank θα ανέρχεται σε €132.473.401,74 διαιρούμενο σε 2.207.890.029 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ

έξι λεπτά (€0,06) η κάθε μία.

(iv) Κατά την ημέρα ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης θα λάβει χώρα η διαγραφή των μετοχών της Ευρώπη από την Euronext Athens.

Περαιτέρω η έναρξη της διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, αναμένεται να λάβει χώρα κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, ήτοι την ή περί την 02.11.2026.

Σημειώνεται ότι η CrediaBank δεν υπόκειται σε υποχρέωση δημοσιοποίησης ενημερωτικού δελτίου ή άλλου πληροφοριακού εγγράφου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «Κανονισμός 2017/1129»), δεδομένου ότι τυγχάνει εφαρμογής

η εξαίρεση του άρθρου 1 παρ. 5(α) του Κανονισμού 2017/1129.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, τη διαγραφή των μετοχών της Ευρώπη στη Euronext Athens, και την εισαγωγή και έναρξη της διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της CrediaBank στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens (για την οποία θα ακολουθήσει και νεότερη ανακοίνωση της CrediaBank):

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και τον ιστότοπο καθεμιάς από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για κάθε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συγχώνευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά, πρόσκληση ή σύσταση για αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή διάθεση κινητών αξιών και δεν προδικάζει την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η οποία εξαρτάται από την πλήρωση των ανωτέρω αιρέσεων και προϋποθέσεων.