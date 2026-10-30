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Η CrediaBank ολοκλήρωσε την απορρόφηση της Ευρώπη Holdings, εκδίδοντας 212,3 εκατ. νέες μετοχές, που θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στις 2 Νοεμβρίου. Η Ευρώπη Holdings διαγράφεται από το Χρηματιστήριο, ενώ το νέο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 132,47 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί η κοινή ανακοίνωση των CrediaBank – Ευρώπη Holdings:

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «CrediaBank» (η «CrediaBank») και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.» (η «Ευρώπη», και από κοινού με την CrediaBank οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες») ανακοινώνουν στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της καταχώρησης την 30.10.2026 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4309759 ΑΠ/30.10.2026 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Ευρώπη από την CrediaBank, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4601/2019 και του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, η οποία εγκρίθηκε με τις από 23.10.2026 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της CrediaBank και της Ευρώπη (η «Συγχώνευση»).

Από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, συντελέστηκε η Συγχώνευση και επήλθαν αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της CrediaBank και της Ευρώπη, όσο και έναντι τρίτων τα εξής αποτελέσματα:

(α) Η CrediaBank υποκαταστάθηκε εκ του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) της Ευρώπη, όπως η εν λόγω περιουσία αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της Ευρώπη, ως απορροφώμενης εταιρείας, με ημερομηνία 30.06.2026, και διαμορφώθηκε έως την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Η καθολική διαδοχή καταλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων, άυλων αγαθών, απαιτήσεων, αξιώσεων, επίδικων και μη, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Ευρώπη, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ της Ευρώπη.

(β) Η Ευρώπη λύθηκε αυτοδίκαια χωρίς να τεθεί υπό εκκαθάριση, και έπαυσε να υπάρχει, ενώ οι μετοχές της διαγράφονται από τη Euronext Athens την (30.10.2026 – στο τέλος της ημέρας).

(γ) Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της Ευρώπη, ή κατ’ αυτής, συνεχίζονται αυτοδικαίως από την CrediaBank, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4601/2019 όπως ισχύουν, και χωρίς άλλη διατύπωση από την CrediaBank.

(δ) Εκδόθηκαν 212.257.200 νέες κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές της CrediaBank, ονομαστικής αξίας €0,06 εκάστης (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), τις οποίες λαμβάνουν oι μέτοχοι της Ευρώπη με βάση την καθορισθείσα σχέση ανταλλαγής, ήτοι 1,4461103244394 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της CrediaBank για κάθε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της Ευρώπη. Κατόπιν τούτου, οι μέτοχοι της Ευρώπη καθίστανται μέτοχοι της CrediaBank, ενώ οι μέτοχοι της CrediaBank διατηρούν και μετά τη Συγχώνευση τον ίδιο αριθμό των μετοχών που κατείχαν πριν τη Συγχώνευση νέας ονομαστικής αξίας €0,06 εκάστης. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της CrediaBank, όπως διαμορφώθηκε συνεπεία της Συγχώνευσης, ανέρχεται σε €132.473.401,74, διαιρούμενο σε 2.207.890.029 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,06 εκάστης.

Οι Νέες Μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 30].10.2026. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι των Νέων Μετοχών είναι οι μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ως μέτοχοι της Ευρώπη κατά την 29.10.2026 (ημερομηνία καταγραφής/record date). Η πίστωση των Νέων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί απευθείας στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους τους.

Τυχόν εμπράγματα βάρη, ενέχυρα, επικαρπίες, κατασχέσεις ή άλλες νομικές επιβαρύνσεις που είναι καταχωρισμένες στο Σ.Α.Τ. επί μετοχών της Ευρώπη κατά την ημερομηνία αναφοράς μεταφέρονται αυτοδικαίως επί των αντίστοιχων Νέων Μετοχών.

Διευκρινίζεται ότι τυχόν κλασματικά υπόλοιπα που προκύπτουν από την εφαρμογή της σχέσης ανταλλαγής δεν δημιουργούν δικαίωμα σε λήψη κλάσματος μετοχής. Οι μετοχές που σχηματίζονται από την άθροισή τους θα εκποιηθούν από την CrediaBank μέσω της Euronext Athens και το καθαρό προϊόν της εκποίησης θα αποδοθεί στους δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι η εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου ή άλλου εγγράφου πληροφοριών, δεδομένου ότι τυγχάνει εφαρμογής η εξαίρεση του άρθρου 1 παρ. 5(α) του Κανονισμού 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η Euronext Athens, στις 30.10.2026, ενέκρινε την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της CrediaBank.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά (ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με τον ν. 4514/2018) της Euronext Athens, θα λάβει χώρα κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, ήτοι στις 2.11.2026.