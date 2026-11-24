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Την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκποίησης 856 κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες προέκυψαν από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση της Ευρώπη Holdings, ανακοίνωσε η CrediaBank.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2026, σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης της Τράπεζας στις 13 Νοεμβρίου.

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4601/2019 και του ν. 4548/2018 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4309759 ΑΠ/30.10.2026 απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6289686.

Το τελικό προϊόν εκποίησης ανέρχεται σε 754,85 ευρώ, ήτοι 0,88 ευρώ ανά ακέραιη μετοχή της Τράπεζας, και θα αποδοθεί στους δικαιούχους των κλασματικών υπολοίπων από τις 26 Νοεμβρίου 2026, από την πληρώτρια Τράπεζα, ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) – τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες – σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά σε περιπτώσεις, όπως: α) κληρονόμων θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται σε Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της Euronext Securities Athens σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, και β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται: i) μέσω της Τράπεζας εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) μετά την παρέλευση του ενός (1) έτους που αναφέρεται στο υπό στοιχείο (i) ανωτέρω.