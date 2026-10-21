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Μια επιχειρηματική συμφωνία χωρίς ιστορικό προηγούμενο, με συνολική χρηματιστηριακή αξία που πλησιάζει τα 3,5 τρισ. δολάρια, φαίνεται να βρίσκεται στα σχέδια του Έλον Μασκ, ο οποίος τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της συγχώνευσης της SpaceX με την Tesla, αποκαλύπτοντας ότι οι δύο εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν επισήμως το ενδεχόμενο.

Ο ισχυρότερος επιχειρηματίας στον χώρο της διαστημικής τεχνολογίας και της ηλεκτροκίνησης επέλεξε να ανοίξει τη σχετική συζήτηση μετά την ανακοίνωση εντυπωσιακών τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της SpaceX, τα οποία ξεπέρασαν κατά πολύ τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η προοπτική συνένωσης των δύο εταιρειών θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν τεχνολογικό όμιλο με δραστηριότητες που εκτείνονται από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τις μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας έως τους πυραύλους, τους δορυφόρους, την τεχνητή νοημοσύνη και τα διαστημικά κέντρα δεδομένων.

Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός επιχειρηματικού κολοσσού. Είναι η σύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης με τις φυσικές υποδομές στη Γη και στο Διάστημα, σε ένα οικοσύστημα που θα περιλαμβάνει αυτόνομα οχήματα, ανθρωποειδή ρομπότ και δορυφορικές επικοινωνίες.

«Θα ήταν καλή ιδέα»: Ο Μασκ ανοίγει τα χαρτιά του

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της SpaceX, ο Μασκ αρχικά εμφανίστηκε ιδιαίτερα προσεκτικός όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συγχώνευσης.

«Είναι σαν να χορεύω κλακέτες μέσα σε ναρκοπέδιο», σχολίασε, προσθέτοντας ότι πρέπει να είναι προσεκτικός με όσα λέει.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη: τόσο η SpaceX όσο και η Tesla έχουν συστήσει ειδικές επιτροπές ανεξάρτητων μελών των διοικητικών τους συμβουλίων, με αντικείμενο την εξέταση μιας πιθανής επιχειρηματικής συνένωσης.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να συμμετέχει στις σχετικές διαπραγματεύσεις, καθώς υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων λόγω της θέσης του και στις δύο εταιρείες.

Αυτό, πάντως, δεν τον εμπόδισε να εκφράσει ξεκάθαρα τη δική του προτίμηση.

«Πιστεύω ότι θα ήταν καλή ιδέα; Ναι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αφού αναγνώρισε ότι ενδέχεται να υπάρξουν δυσκολίες στην εξασφάλιση της απαραίτητης στήριξης από τους μετόχους της Tesla και ότι οι δύο επιτροπές δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε όρους συμφωνίας, επανέλαβε τη θετική του στάση.

«Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα από τον συνδυασμό των δύο εταιρειών. Πιστεύω ότι θα ήταν καλή ιδέα, αλλά τελικά η απόφαση ανήκει στις ειδικές επιτροπές και των δύο πλευρών», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του έδωσαν νέα ώθηση στις μετοχές των δύο εταιρειών, με τη SpaceX να ενισχύεται έως 8,6% και την Tesla έως 1,7% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

Η SpaceX είναι πλέον η μεγαλύτερη από τις δύο σε χρηματιστηριακή αξία, η οποία διαμορφώνεται στα 2 τρισ. δολάρια.

Η συγχώνευση που θα μπορούσε να αλλάξει τον χάρτη της τεχνολογίας

Η επιχειρηματική λογική της ενδεχόμενης συμφωνίας στηρίζεται στις τεχνολογικές συνέργειες ανάμεσα στις δύο εταιρείες.

Η Tesla αναπτύσσει αυτόνομα ηλεκτρικά οχήματα, ανθρωποειδή ρομπότ και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, ενώ η SpaceX διαθέτει πυραυλικές υποδομές, δορυφορικά δίκτυα και ταχέως αναπτυσσόμενες δραστηριότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Ο συνδυασμός τους θα μπορούσε να επιτρέψει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού συστήματος, στο οποίο η παραγωγή υπολογιστικής ισχύος, οι επικοινωνίες και η λειτουργία αυτόνομων μηχανών θα συνδέονται στενά.

Ο Τζιν Μάνστερ, ιδρυτής της Deepwater Asset Management, η οποία έχει επενδύσει και στις δύο εταιρείες, εκτιμά ότι ο Μασκ επιδιώκει ξεκάθαρα τη συγχώνευση και μάλιστα χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Μασκ θέλει αυτή τη συγχώνευση και θέλει να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, ο επιχειρηματίας επανέλαβε αρκετές φορές ότι θεωρεί τη συμφωνία θετική εξέλιξη, επιδιώκοντας να ενισχύσει το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό των επενδυτών.

SpaceX: Εκρηκτικά κέρδη 4,4 δισ. δολαρίων

Η συζήτηση για τη συγχώνευση ήρθε σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία για τη SpaceX, η οποία ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα πολύ υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη 4,4 δισ. δολαρίων, έναντι μέσης πρόβλεψης των αναλυτών για μόλις 1,88 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 161% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας επίσης τις προσδοκίες.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρείας διαδραμάτισε η δραστηριότητα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία πλέον λειτουργεί υπό την ονομασία Super Intelligence (SI).

Τα έσοδά της εκτινάχθηκαν στα 7,56 δισ. δολάρια στο τρίτο τρίμηνο, υπερβαίνοντας κατά περισσότερο από εννέα φορές τα αντίστοιχα έσοδα της προηγούμενης χρονιάς.

Η SpaceX έχει εξελιχθεί σε σημαντικό προμηθευτή υπολογιστικών υποδομών για εταιρείες όπως η Anthropic και η Alphabet, ενώ τον Αύγουστο απέκτησε την Cursor, δημιουργό δημοφιλούς εργαλείου προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη.

Σε συνδυασμό με την αυξανόμενη χρήση των μοντέλων Grok της xAI, οι δραστηριότητες αυτές οδήγησαν τον τομέα τεχνητής νοημοσύνης σε λειτουργικά κέρδη 431 εκατ. δολαρίων.

Έναν χρόνο νωρίτερα, ο ίδιος τομέας είχε εμφανίσει λειτουργικές ζημιές 1,7 δισ. δολαρίων.

Η τεχνητή νοημοσύνη έγινε η νέα μηχανή ανάπτυξης

Ο οικονομικός διευθυντής της SpaceX, Μπρετ Τζόνσεν, χαρακτήρισε τη Super Intelligence ως τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης του τριμήνου.

Όπως εξήγησε, η αυξανόμενη ζήτηση από πελάτες που χρειάζονται περισσότερη υπολογιστική ισχύ, σε συνδυασμό με την εμπορική ανάπτυξη του Grok στις επιχειρήσεις, συνέβαλαν καθοριστικά στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων.

Η SpaceX εκτιμά ότι τα συνολικά της έσοδα μπορεί να φτάσουν έως και τα 37 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Η διοίκηση σχεδιάζει επίσης να συνεχίσει τη χρήση δανειακής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδυτικών της σχεδίων.

Σύμφωνα με τον Τζόνσεν, η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις για διαφορετικές διαθέσιμες πηγές δανειακών κεφαλαίων.

Starlink: 13,6 εκατομμύρια συνδρομητές και άλμα 69% στα έσοδα

Σημαντική ανάπτυξη συνέχισε να καταγράφει και η υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου Starlink, η οποία παραμένει η μεγαλύτερη πηγή εσόδων της SpaceX.

Ο αριθμός των συνδρομητών ανήλθε στα 13,6 εκατομμύρια έως το τρίτο τρίμηνο, αν και υπολείπεται των προβλέψεων των αναλυτών.

Παρά τη χαμηλότερη από την αναμενόμενη συνδρομητική βάση, ο κλάδος συνδεσιμότητας ξεπέρασε τις εκτιμήσεις όσον αφορά τα έσοδα.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 69% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 5,25 δισ. δολάρια.

Η άνοδος αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη ζήτηση για υπηρεσίες Wi-Fi κατά τη διάρκεια πτήσεων, καθώς και στην ανάπτυξη του Starshield, της στρατιωτικής εκδοχής του Starlink, η οποία προσφέρει υψηλότερα επίπεδα κρυπτογράφησης και ασφάλειας.

Αντίθετα, ο τομέας ανάπτυξης, κατασκευής και λειτουργίας πυραύλων και διαστημικών οχημάτων εμφάνισε συγκριτικά περιορισμένη αύξηση.

Τα σχετικά έσοδα ενισχύθηκαν μόλις κατά 6%, στα 1,77 δισ. δολάρια.

Starship: Το επόμενο μεγάλο στοίχημα στο Διάστημα

Η SpaceX συνεχίζει παράλληλα να επενδύει στην ανάπτυξη του Starship, του γιγαντιαίου διαστημικού οχήματος που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στις εκτοξεύσεις.

Ο Μασκ δήλωσε ότι η εταιρεία σχεδιάζει κατά τη 15η δοκιμαστική πτήση, η οποία προγραμματίζεται για τον επόμενο μήνα, να επιχειρήσει την ανάκτηση τόσο του προωθητικού πυραύλου όσο και του ίδιου του διαστημικού σκάφους.

Στόχος είναι η πλήρης επαναχρησιμοποίηση του οχήματος, κάτι που δεν έχει επιτευχθεί έως σήμερα από άλλο πυραυλικό σύστημα.

Η πρόεδρος της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, πρόσθεσε ότι στις αρχές του επόμενου έτους σχεδιάζεται η πρώτη επίδειξη ανεφοδιασμού του Starship σε τροχιά.

Η δυνατότητα αυτή θεωρείται απαραίτητη για την εκπλήρωση του συμβολαίου της SpaceX με τη NASA, το οποίο αφορά τη μεταφορά ανθρώπων στη Σελήνη.

Η εταιρεία αναμένεται να έχει έτοιμο το επόμενο έτος ένα πρωτότυπο ικανό να συνδεθεί με το διαστημόπλοιο Orion της NASA, στο πλαίσιο της αποστολής Artemis III.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ενδιάμεσο βήμα για τη σχεδιαζόμενη επανδρωμένη προσελήνωση του 2028, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Οι νέοι δορυφόροι Starlink και το όραμα για διαστημικά data centers

Το Starship αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο για την επόμενη φάση ανάπτυξης του Starlink.

Το μεγαλύτερο μέγεθος του πυραύλου θα επιτρέψει την εκτόξευση αναβαθμισμένων δορυφόρων V3, οι οποίοι θα μπορούν να υποστηρίζουν μεγαλύτερη χωρητικότητα και υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων.

Η Γκουίν Σότγουελ εκτιμά ότι η νέα αυτή δυνατότητα θα ανοίξει τον δρόμο για την επέκταση της SpaceX σε πρόσθετες αγορές.

«Η σύνδεση αυτοκινήτων, ρομπότ και η υιοθέτηση της υπερνοημοσύνης θα αυξήσουν τις ανάγκες επικοινωνίας όχι κατά μερικές ποσοστιαίες μονάδες, αλλά κατά πολλές τάξεις μεγέθους», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, το Starlink θα μπορούσε μελλοντικά να αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος της παγκόσμιας κίνησης δεδομένων στο διαδίκτυο.

Αυτό ακριβώς το όραμα αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο Μασκ βλέπει σημαντικά πλεονεκτήματα στη συγχώνευση SpaceX και Tesla.

Η σκιά της Ουκρανίας πάνω από το Starshield

Η ταχεία ανάπτυξη των δορυφορικών υπηρεσιών της SpaceX συνοδεύεται, ωστόσο, και από πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Το Starshield βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της προσοχής μετά τις καταγγελίες του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κατηγόρησε τον Λευκό Οίκο και τον Έλον Μασκ ότι επέβαλαν περιορισμούς στην τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι ουκρανικές δυνάμεις για επικοινωνίες και στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Τόσο ο Μασκ όσο και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στους περιορισμούς.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία των δορυφορικών συστημάτων της SpaceX, τα οποία έχουν αποκτήσει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στις εμπορικές επικοινωνίες, αλλά και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ένας όμιλος από τα μικροτσίπ μέχρι τα ρομπότ και το Διάστημα

Το ενδεχόμενο συνένωσης SpaceX και Tesla συγκεντρώνει ήδη το ενδιαφέρον επενδυτών που βλέπουν σημαντικές δυνατότητες τεχνολογικής ολοκλήρωσης.

Ο Τσαντ Άντερσον, διευθύνων σύμβουλος της Space Capital και από τους πρώτους επενδυτές της SpaceX, εκτιμά ότι η συγχώνευση διαθέτει ισχυρή επιχειρηματική λογική.

«Έχει απόλυτο νόημα», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι ο ενιαίος όμιλος θα μπορούσε να αποτελέσει τη μοναδική εταιρεία με πλήρη έλεγχο ολόκληρης της φυσικής υποδομής της τεχνητής νοημοσύνης.

Από την κατασκευή μικροτσίπ και τα διαστημικά κέντρα δεδομένων μέχρι τις αυτόνομες συσκευές στη Γη, η συνδυασμένη εταιρεία θα μπορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, να διαθέτει ένα τεχνολογικό οικοσύστημα χωρίς άμεσο αντίστοιχο ανταγωνιστή.

Ο ίδιος ο Μασκ αναγνώρισε ότι ορισμένοι επενδυτές ίσως θεωρούν ήδη δεδομένη τη συγχώνευση, ξεκαθάρισε όμως ότι μια τέτοια εκτίμηση θα ήταν υπερβολική.

Οι ειδικές επιτροπές των δύο εταιρειών δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει στους όρους, ενώ οποιαδήποτε συναλλαγή θα πρέπει να εξασφαλίσει την απαραίτητη υποστήριξη των μετόχων.

Παρ’ όλα αυτά, οι επανειλημμένες δημόσιες τοποθετήσεις του Μασκ δείχνουν την κατεύθυνση που ο ίδιος επιθυμεί να ακολουθήσουν οι δύο επιχειρήσεις.

Εάν τελικά προχωρήσει, η συγχώνευση SpaceX και Tesla θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν τεχνολογικό κολοσσό αξίας περίπου 3,5 τρισ. δολαρίων, συνδέοντας σε έναν όμιλο την ηλεκτροκίνηση, τη ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη και τη διαστημική τεχνολογία.