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Μια από τις υψηλότερες αναπτυξιακές επιδόσεις στον ευρωπαϊκό ενεργειακό κλάδο αναμένεται να καταγράψει η ΔΕΗ τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τη Jefferies, η οποία ξεκινά την κάλυψη της ελληνικής εταιρείας με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 17%. Στο αισιόδοξο σενάριο η μετοχή μπορεί να φτάσει τα 28 ευρώ, ενώ στο δυσμενές υποχωρεί στα 17,50 ευρώ.

Η βασική εκτίμηση του αμερικανικού επενδυτικού οίκου είναι ότι η αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη ΔΕΗ ως μία συμβατική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να αποτυπώνει πλήρως τον μετασχηματισμό της σε περιφερειακό ενεργειακό όμιλο με δραστηριότητες υψηλής ανάπτυξης.

Η Jefferies προβλέπει μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 17% την περίοδο 2027-2030, όταν ο αντίστοιχος ρυθμός για τις συγκρίσιμες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διαμορφώνεται κοντά στο 5%.

Γιατί η ΔΕΗ εμφανίζεται φθηνή σε σχέση με την Ευρώπη

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στην ανάλυση είναι η σχέση αποτίμησης και ανάπτυξης. Η ΔΕΗ διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη περίπου 15 φορές για το 2027, επίπεδο αντίστοιχο με αυτό των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών της.

Ωστόσο, ο δείκτης PEG, που συνδέει την αποτίμηση με τον αναμενόμενο ρυθμό αύξησης των κερδών, διαμορφώνεται μόλις στις 0,9 φορές, έναντι διάμεσης τιμής 3,3 φορές για τις συγκρίσιμες εταιρείες.

Η διαφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Jefferies τοποθετεί τη ΔΕΗ στην κορυφή του ευρωπαϊκού κλάδου ως προς τον συνδυασμό αναμενόμενης αύξησης κερδών και μερισματικής απόδοσης, με συνολική επίδοση περίπου 21%.

Το ενεργειακό πλεονέκτημα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Η γεωγραφική παρουσία της ΔΕΗ αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παραμένουν διαρθρωτικά υψηλότερες σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, εξαιτίας της αυξημένης συμμετοχής του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, των περιορισμένων διασυνδέσεων και της ανεπαρκούς αποθηκευτικής δυναμικότητας.

Αυτό δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με δυνατότητες αποθήκευσης και ευέλικτης παραγωγής.

Η Jefferies εκτιμά ότι η εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ στις ΑΠΕ θα προσεγγίσει τα 17 GW έως το 2030, έναντι 7,1 GW το 2025, ενώ η διοίκηση έχει θέσει ακόμη υψηλότερο στόχο, περίπου 19 GW.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο των επενδύσεων

Η Ελλάδα αναμένεται να απορροφήσει το 52% του επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΗ, συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ για την πενταετία 2026-2030.

Παράλληλα, η Jefferies βλέπει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στις υποδομές διανομής, με τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση των δικτύων στην Ελλάδα και στη Ρουμανία να αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 5%.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η αξιοποίηση των πρώην λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων.

Η δυνατότητα παροχής ενέργειας, γης και εξειδικευμένων υποδομών μπορεί να επιτρέψει στη ΔΕΗ να αποκτήσει νέα, επαναλαμβανόμενα έσοδα, πέραν της παραδοσιακής δραστηριότητας ηλεκτροπαραγωγής.

Κερδοφορία, αποδόσεις και κίνδυνοι

Η Jefferies εκτιμά ότι τα EBITDA θα αυξηθούν από 2,4 δισ. ευρώ το 2026 σε 4,2 δισ. ευρώ το 2030.

Ακόμη σημαντικότερη θεωρεί τη βελτίωση της αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων, από 5,7% το 2025 σε 7,5% το 2030, καθώς και την αύξηση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων από 5,7% σε 11,4%.

Ο καθαρός δανεισμός προς EBITDA προβλέπεται να κορυφωθεί περίπου στις 3,5 φορές κατά τον επενδυτικό κύκλο, προτού αποκλιμακωθεί..

Για τη Jefferies, το καθοριστικό ζήτημα είναι η επιτυχής υλοποίηση των επενδύσεων, ώστε η ταχεία επέκταση της ΔΕΗ να μεταφραστεί σε υψηλότερη κερδοφορία και μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους.