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Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη ΔΕΗ στα 25,20 ευρώ, από 23 ευρώ προηγουμένως, προχωρά η Eurobank Equities, διατηρώντας τη σύσταση buy (αγορά) και ενσωματώνοντας για πρώτη φορά στην αποτίμησή της την εκτιμώμενη αξία του μεγάλου κέντρου δεδομένων που σχεδιάζει ο ενεργειακός όμιλος στην Κοζάνη, σε συνεργασία με την Amazon Web Services (AWS).

Με βάση την τιμή κλεισίματος των 22,62 ευρώ στις 18 Νοεμβρίου, η νέα τιμή-στόχος υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 11,4%, ενώ η αναμενόμενη μερισματική απόδοση 4,4% ανεβάζει τη συνολική προσδοκώμενη απόδοση στο 15,8%.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η επένδυση στο data center του Αγίου Δημητρίου δημιουργεί μια νέα πηγή αξίας για τη ΔΕΗ, πέρα από τις παραδοσιακές δραστηριότητες παραγωγής, διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η πρώτη φάση του έργου, ισχύος 300 MW, θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετη αξία περίπου 860 εκατ. ευρώ ή 1,40 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η ενδεχόμενη επέκταση της εγκατάστασης στο 1 GW ανεβάζει τη δυνητική δημιουργία αξίας στα 2,9 δισ. ευρώ ή 4,80 ευρώ ανά μετοχή.

Σταθερές οι προβλέψεις παρά την πίεση στα περιθώρια κέρδους

Η Eurobank Equities διατηρεί ουσιαστικά αμετάβλητες τις προβλέψεις της για τις βασικές δραστηριότητες της ΔΕΗ, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου του 2026, υιοθετώντας ωστόσο ελαφρώς πιο συντηρητικές παραδοχές για το σύνολο της χρονιάς.

Ο βασικός λόγος είναι οι πιέσεις που καταγράφονται στα περιθώρια κέρδους της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες, σύμφωνα με τη διοίκηση, αναμένεται να συνεχιστούν κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και ενδεχομένως να επεκταθούν στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Παρά τις προκλήσεις, η ΔΕΗ επανέλαβε τον στόχο για επαναλαμβανόμενα EBITDA 2,4 δισ. ευρώ το 2026 και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 700 εκατ. ευρώ μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας.

Παράλληλα, η διοίκηση έθεσε στόχο EBITDA 2,8 δισ. ευρώ για το 2027, αποτυπώνοντας τις προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Η Eurobank Equities τοποθετεί τη δική της πρόβλεψη για τα επαναλαμβανόμενα EBITDA κοντά στα 2,4 δισ. ευρώ το 2026, ενώ εκτιμά ότι θα αυξηθούν στα 2,58 δισ. ευρώ το 2027 και στα 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030.

Οι μεσομακροπρόθεσμες εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής παραμένουν χαμηλότερες από τους στόχους της διοίκησης, καθώς ενσωματώνουν μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα σχετικά με τον ρυθμό υλοποίησης των επενδύσεων, την ανάπτυξη νέων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μετατροπή των πρόσθετων επενδύσεων σε πραγματική αύξηση της κερδοφορίας.

Το μεγάλο σχέδιο με την AWS στην Κοζάνη

Καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση της αποτίμησης διαδραματίζει η συμφωνία που ανακοίνωσε η ΔΕΗ στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη κέντρου δεδομένων στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν δεσμευτικό μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο καθορίζει το βασικό πλαίσιο και τους κύριους όρους του σχεδιαζόμενου έργου.

Η πρώτη φάση προβλέπει εγκατάσταση με ισχύ ηλεκτρικής τροφοδοσίας 300 MW, την οποία η AWS θα μισθώσει για 15 χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ΔΕΗ θα αναλάβει την ανάπτυξη του ακινήτου και των απαραίτητων υποδομών που δεν αφορούν στον εξοπλισμό πληροφορικής, ενώ η AWS θα χρηματοδοτήσει, θα εγκαταστήσει και θα λειτουργεί τον τεχνολογικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, η ΔΕΗ θα αναλάβει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων αγοράς ενέργειας (PPAs), διάρκειας άνω των 10 ετών.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης του κέντρου δεδομένων σε συνολική ισχύ έως 1 GW, προοπτική που θα μπορούσε να πολλαπλασιάσει την οικονομική σημασία της επένδυσης.

Ωστόσο, η Eurobank Equities επισημαίνει ότι η υλοποίηση του έργου δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς εκκρεμούν η ολοκλήρωση των τελικών εμπορικών και κατασκευαστικών συμφωνιών, ο έλεγχος δέουσας επιμέλειας, η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο και οι απαραίτητες εγκρίσεις.

Επένδυση 1,2 δισ. ευρώ και EBITDA 177 εκατ. ευρώ από την πρώτη φάση

Η Eurobank Equities προχωρά σε αναλυτική αποτίμηση της πρώτης φάσης του data center, αντιμετωπίζοντας το έργο ως επένδυση ενεργειακών και κτιριακών υποδομών που θα αναπτυχθούν ειδικά για τις ανάγκες της AWS.

Με βάση το χρηματοοικονομικό μοντέλο της χρηματιστηριακής, η αρχική επένδυση εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 4 εκατ. ευρώ ανά MW εγκατεστημένης ισχύος.

Η ανάλυση βασίζεται στην παραδοχή αρχικού μηνιαίου μισθώματος περίπου 80 ευρώ ανά κιλοβάτ (kW), με πρόβλεψη ετήσιας αναπροσαρμογής.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η πρώτη φάση του κέντρου δεδομένων θα μπορούσε να αποφέρει EBITDA περίπου 177 εκατ. ευρώ το 2030, προσθέτοντας μια σημαντική νέα πηγή επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εσόδων στον όμιλο.

Η εκτιμώμενη εσωτερική απόδοση της επένδυσης (IRR) διαμορφώνεται περίπου στο 12% μόνο από τις υποδομές και τη μίσθωσή τους.

Επιπλέον, η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην AWS θα μπορούσε να προσθέσει περίπου μία ποσοστιαία μονάδα στην απόδοση, με την προϋπόθεση καθαρού περιθωρίου κέρδους 8 ευρώ ανά MWh.

Για την αποτίμηση, η χρηματιστηριακή χρησιμοποιεί μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC) 8% και παραδοχή χρηματοδότησης περίπου 70% μέσω δανεισμού.

Με αυτά τα δεδομένα, η καθαρή παρούσα αξία της πρώτης φάσης υπολογίζεται σε 860 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε πρόσθετη αξία περίπου 1,40 ευρώ ανά μετοχή της ΔΕΗ.

Η Eurobank Equities επισημαίνει ότι σε περίπτωση επέκτασης της εγκατάστασης στο 1 GW, με αντίστοιχους οικονομικούς όρους ανά μονάδα ισχύος, η συνολική δημιουργία αξίας θα μπορούσε να φθάσει τα 2,9 δισ. ευρώ ή 4,80 ευρώ ανά μετοχή.

Πρόκειται, ωστόσο, για εκτιμήσεις που βασίζονται σε συγκεκριμένες παραδοχές και όχι για εξασφαλισμένα έσοδα ή οριστικοποιημένες επενδυτικές αποδόσεις.

Πώς προκύπτει η νέα τιμή-στόχος

Η αναβάθμιση της τιμής-στόχου από τα 23 στα 25,20 ευρώ αποδίδεται κυρίως στην ενσωμάτωση της πρόσθετης αξίας από το data center, ενώ μικρότερη θετική επίδραση έχει η μεταφορά του χρονικού ορίζοντα αποτίμησης στον Νοέμβριο του 2027.

Η χρηματιστηριακή διευκρινίζει ότι δεν έχει ακόμη ενσωματώσει στις προβλέψεις EBITDA οποιαδήποτε λειτουργική συνεισφορά από το κέντρο δεδομένων.

Αντίθετα, έχει προσθέσει στην αποτίμηση της μετοχής μόνο την εκτιμώμενη δημιουργία αξίας της πρώτης φάσης, ύψους 1,40 ευρώ ανά μετοχή.

Με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή αποτίμηση, η ΔΕΗ διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή EV/EBITDA χαμηλότερο από 9 φορές για το 2027, παραμένοντας σε μικρό discount σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες κοινής ωφέλειας.

Η Eurobank Equities θεωρεί το επίπεδο αυτό ελκυστικό, δεδομένου ότι η ΔΕΗ εμφανίζει υψηλότερες αναπτυξιακές προοπτικές, ενώ η πρόσφατη κεφαλαιακή ενίσχυση έχει περιορίσει τη μόχλευση σε λιγότερο από 2 φορές τα καθαρά δανειακά κεφάλαια προς EBITDA, πριν από την αξιοποίηση των νέων κεφαλαίων.

Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή 9,4 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA του 2027, φέρνοντας την αποτίμηση της ΔΕΗ πιο κοντά στα επίπεδα των ευρωπαϊκών ομοειδών εταιρειών.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή υπενθυμίζει ότι το μοντέλο της δεν ενσωματώνει ακόμη επενδύσεις περίπου 5 δισ. ευρώ που περιλαμβάνονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ομίλου.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η επιτυχής υλοποίηση και αξιοποίησή τους θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετο περιθώριο ανόδου περίπου 15% σε σχέση με την αποτίμηση που προκύπτει από τις υφιστάμενες προβλέψεις.

Η Eurobank Equities αντιμετωπίζει, ωστόσο, αυτό το ενδεχόμενο ως πρόσθετη αναπτυξιακή δυνατότητα και όχι ως μέρος του βασικού σεναρίου αποτίμησης, έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα για την υλοποίηση των έργων και τη συνεισφορά τους στα οικονομικά μεγέθη.