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Σε σύσταση «διακράτηση» (hold) για τη ΔΕΗ, με τιμή-στόχο τα 21,20 ευρώ σε ορίζοντα δωδεκαμήνου, προχωρά η Solidus Securities, εκτιμώντας ότι η χρηματιστηριακή αποτίμηση του ομίλου ενσωματώνει ήδη μεγάλο μέρος των αναπτυξιακών προοπτικών του. Με τιμή αναφοράς τα 22,44 ευρώ, η τιμή-στόχος της χρηματιστηριακής υποδηλώνει περιθώριο υποχώρησης περίπου 5,5% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Στην ανάλυσή της για τα αποτελέσματα εννεαμήνου του 2026, η Solidus αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο της ΔΕΗ στον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού της μοντέλου, την ενίσχυση της ρευστότητας και τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και νέες δραστηριότητες. Παράλληλα, όμως, επισημαίνει ότι η επιβράδυνση της κερδοφορίας στο τρίτο τρίμηνο, οι αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές και οι υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις περιορίζουν τα περιθώρια περαιτέρω ανατίμησης της μετοχής.

Όπως συνοψίζει η χρηματιστηριακή, «ισχυρά αποτελέσματα και ισχυρό πλάνο· η τιμή ήδη τα αποτυπώνει».

Η εικόνα του εννεαμήνου και η επιβράδυνση στο τρίτο τρίμηνο

Η Solidus επισημαίνει ότι η βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων κατά το εννεάμηνο προήλθε κυρίως από τη συγκράτηση του κόστους και τη διαφοροποίηση του μείγματος ηλεκτροπαραγωγής, καθώς τα έσοδα παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά.

Ειδικότερα, οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν συνολικά κατά 296 εκατ. ευρώ ή 17%, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των EBITDA κατά περίπου 140 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό μέρος της βελτίωσης προήλθε από τις διεθνείς δραστηριότητες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλέον το 24% των EBITDA του ομίλου, με βασικό μοχλό τη Ρουμανία.

Παράλληλα, τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα υποχώρησαν κατά 8%, στα 307 εκατ. ευρώ, ενώ ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής μειώθηκε στο 23,3%, από 26,9%. Οι εξελίξεις αυτές επέτρεψαν στα καθαρά κέρδη να αυξηθούν με ταχύτερο ρυθμό από τα λειτουργικά αποτελέσματα.

Ωστόσο, η χρηματιστηριακή διαπιστώνει εξασθένηση της δυναμικής κατά το τρίτο τρίμηνο. Σύμφωνα με την εκτίμησή της, τα EBITDA της περιόδου διαμορφώθηκαν περίπου στα 573 εκατ. ευρώ, έναντι 670 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, υποδηλώνοντας υποχώρηση της τάξης του 15%.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του τριμήνου εκτιμώνται σε περίπου 173 εκατ. ευρώ, από 210 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Η χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, η περιορισμένη ηλιοφάνεια και οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου περιλαμβάνονται στους παράγοντες που επηρέασαν τις επιδόσεις.

Η Solidus εστιάζει ιδιαίτερα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, καθώς εκτιμά ότι για την επίτευξη του ετήσιου στόχου EBITDA των 2,4 δισ. ευρώ απαιτούνται περίπου 588 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο.

Η ίδια προβλέπει EBITDA 2,35 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2026, ελαφρώς χαμηλότερα από τον στόχο της διοίκησης, υιοθετώντας πιο συντηρητική παραδοχή για την κερδοφορία της τελευταίας περιόδου του έτους.

Ισχυρή ρευστότητα, αλλά αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η ανάλυση στην κεφαλαιακή διάρθρωση της ΔΕΗ, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε το 2026.

Η διαδικασία, με τιμή διάθεσης 18,63 ευρώ ανά μετοχή, απέφερε μαζί με την τοποθέτηση ιδίων μετοχών ακαθάριστα κεφάλαια περίπου 4,5 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τον ισολογισμό του ομίλου.

Η ΔΕΗ διαθέτει πλέον συνολική ρευστότητα 10,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,9 δισ. ευρώ σε διαθέσιμα και 5,2 δισ. ευρώ σε αχρησιμοποίητες πιστωτικές γραμμές.

Παράλληλα, το μέσο κόστος του μακροπρόθεσμου δανεισμού διαμορφώνεται στο 4%, με το 60% του χρέους να φέρει σταθερό επιτόκιο.

Ωστόσο, η Solidus επισημαίνει ότι η υποχώρηση του καθαρού χρέους από τα 6,5 δισ. στα 4,2 δισ. ευρώ οφείλεται κυρίως στην κεφαλαιακή ενίσχυση και όχι στην οργανική δημιουργία ταμειακών ροών.

Παρότι οι λειτουργικές ταμειακές ροές σχεδόν διπλασιάστηκαν, οι επενδύσεις και οι εξαγορές, ύψους περίπου 2,4 δισ. ευρώ, ξεπέρασαν τις λειτουργικές ροές κεφαλαίων των 1,25 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές παρέμειναν αρνητικές κατά 1,07 δισ. ευρώ.

Η χρηματιστηριακή υπολογίζει ότι, χωρίς την επίδραση της αύξησης κεφαλαίου και της διάθεσης ιδίων μετοχών, το καθαρό χρέος θα ανερχόταν σε περίπου 8 δισ. ευρώ, με τη μόχλευση κοντά στις 3,6 φορές τα EBITDA.

Με δεδομένες τις υψηλές επενδυτικές ανάγκες, εκτιμά ότι ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA θα μπορούσε να κινηθεί εκ νέου προς τις 3 φορές το 2027, εφόσον δεν πραγματοποιηθούν νέες κεφαλαιακές ενισχύσεις ή πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Επενδύσεις 24 δισ. ευρώ έως το 2030 και επέκταση στις ΑΠΕ

Στον αντίποδα, η Solidus αναγνωρίζει ότι η ΔΕΗ βρίσκεται σε φάση σημαντικού επιχειρηματικού μετασχηματισμού, με βασικούς πυλώνες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ρυθμιζόμενα δίκτυα, την αποθήκευση ενέργειας και την επέκταση σε νέες αγορές.

Το στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2026-2030 προβλέπει επενδύσεις περίπου 24 δισ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του καθετοποιημένου ενεργειακού μοντέλου.

Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ έχει φθάσει τα 7,6 GW, αυξημένη κατά 1,3 GW, ενώ σε pro forma βάση διαμορφώνεται στα 7,9 GW τον Νοέμβριο.

Επιπλέον, ο όμιλος διαθέτει ώριμο χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής ισχύος 7,4 GW, τα οποία βρίσκονται υπό κατασκευή, είναι έτοιμα προς κατασκευή ή συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τη Solidus, η υφιστάμενη ισχύς και το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο καλύπτουν από κοινού περίπου το 81% του στόχου των 18,8 GW για το 2030.

Η διεθνής επέκταση συνεχίζεται με έμφαση στην Πολωνία και την Ουγγαρία, όπου η ΔΕΗ διαθέτει ήδη λειτουργικές μονάδες ΑΠΕ, αλλά και σημαντικά έργα υπό ανάπτυξη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σχέδιο για το κέντρο δεδομένων στην Κοζάνη, σε συνεργασία με την Amazon Web Services (AWS).

Η συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει αρχική ισχύ 300 MW, με δυνατότητα επέκτασης έως το 1 GW και δεκαπενταετή μίσθωση. Ωστόσο, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι εκκρεμούν οι οριστικές συμφωνίες, η ολοκλήρωση του ελέγχου δέουσας επιμέλειας, οι συνδέσεις και οι απαραίτητες εγκρίσεις.

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, το δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) έχει φθάσει τα 2,3 εκατ. σημεία, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις με τη Vodafone για την ενδεχόμενη συνένωση των FiberGrid και Fiber2All.

Οι προβλέψεις για το 2027 και η αποτίμηση της μετοχής

Για το 2027, η διοίκηση της ΔΕΗ έχει θέσει στόχο EBITDA 2,8 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη άνω των 800 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπει μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή, από 0,80 ευρώ για τη χρήση 2026.

Η Solidus υιοθετεί πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις, προβλέποντας EBITDA 2,65 δισ. ευρώ το 2027, έναντι του επίσημου στόχου των 2,8 δισ. ευρώ.

Η διαφοροποίηση αντανακλά την επιφυλακτικότητά της μετά τις ασθενέστερες επιδόσεις του τρίτου τριμήνου, αλλά και τους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος.

Σε όρους αποτίμησης, η χρηματιστηριακή υπολογίζει ότι η ΔΕΗ διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή EV/EBITDA περίπου 8,6 φορές για το 2026 και 7,6 φορές για το 2027.

Αντίστοιχα, ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) διαμορφώνεται περίπου στις 19,7 φορές για το 2026 και στις 17,2 φορές για το 2027.

Σύμφωνα με την ανάλυση, τα επίπεδα αυτά υπερβαίνουν τις μέσες αποτιμήσεις του ευρωπαϊκού κλάδου κοινής ωφέλειας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει σημαντικό μέρος της αναμενόμενης ανάπτυξης.

Η τιμή-στόχος των 21,20 ευρώ βρίσκεται χαμηλότερα από το εύρος των 22,60 έως 27,50 ευρώ που παραθέτει η Solidus για άλλους αναλυτές, κυρίως λόγω των πιο συντηρητικών εκτιμήσεών της για το 2027 και της πλήρους ενσωμάτωσης των υποχρεώσεων προς μετόχους μειοψηφίας στην αποτίμηση.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αναγνωρίζει ότι η προβλεπόμενη μερισματική απόδοση 3,6% για το 2026 και 4,5% για το 2027 αποτελεί υποστηρικτικό παράγοντα για τη μετοχή.

Η Solidus αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανοδικής αναθεώρησης της αποτίμησης εφόσον τα EBITDA του τέταρτου τριμήνου υπερβούν τα 590 εκατ. ευρώ, οριστικοποιηθεί η συμφωνία με την AWS ή υπάρξουν κινήσεις αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων που θα περιορίσουν τη μόχλευση.

Αντίθετα, ενδεχόμενη απόκλιση από τον ετήσιο στόχο κερδοφορίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο επιφυλακτική αξιολόγηση.